ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị) là bộ tiêu chí chuẩn mực đánh giá mức độ phát triển bền vững của tổ chức.

Theo phân tích từ các chuyên gia là thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam - diễn đàn thường niên do Báo Dân trí khởi xướng, tổ chức - khi dòng vốn đầu tư quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi khắt khe hơn về minh bạch phi tài chính, việc chậm trễ áp dụng ESG sẽ đẩy doanh nghiệp vào thế thua ngay trên sân nhà lẫn trường quốc tế.

Bản chất của 3 trụ cột ESG và vì sao doanh nghiệp lại cần ESG?

Để hiểu rõ lý do chiến lược này cần bóc tách chi tiết từng thành tố cấu thành nên hệ thống đánh giá ESG. Mỗi trụ cột đóng một vai trò nền tảng giúp doanh nghiệp định vị giá trị, quản trị rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động dài hạn trong kỷ nguyên số.

3 chữ cái định hình tương lai phát triển bền vững

Trụ cột Môi trường (Environmental) tập trung vào các vấn đề như kiểm kê khí nhà kính, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, quản lý nguồn chất thải và bảo tồn hệ sinh thái.

Trong khi đó, trụ cột Xã hội (Social) đo lường cách doanh nghiệp đối xử với nguồn nhân lực thông qua an toàn lao động, quyền lợi người lao động, đồng thời chú trọng đến bảo mật dữ liệu khách hàng và trách nhiệm cộng đồng.

Cuối cùng, Trụ cột Quản trị (Governance) đảm bảo tính minh bạch trong cấu trúc hội đồng quản trị, đạo đức kinh doanh, phòng chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Tác động trực tiếp của ESG đến năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu

Việc vận hành đồng bộ 3 yếu tố này giúp tổ chức giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý và vận hành. Thay vì xem đây là một khoản chi phí tuân thủ tốn kém, các doanh nghiệp dẫn đầu xem ESG là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiết kiệm chi phí nguyên nhiên liệu và nâng cao năng suất lao động.

Theo dữ liệu thực tế năm 2026, các tổ chức tích hợp tốt tiêu chuẩn này thường nhận được sự tín nhiệm cao hơn từ đối tác lớn và người tiêu dùng thông thái.

Nhiều doanh nghiệp xem ESG là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo (Ảnh minh hoạt: AI).

Ma trận so sánh tác động của ESG giữa khối FDI và doanh nghiệp nội địa

Khảo sát thực trạng triển khai tại thị trường Việt Nam cho thấy bức tranh phân hóa rõ rệt giữa các khối doanh nghiệp. Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh chiến lược và năng lực thích ứng của các nhóm doanh nghiệp trước áp lực chuẩn mực phát triển bền vững.

Tiêu chí đánh giá Khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nội địa Mức độ cam kết chiến lược Đã hoàn thiện và tích hợp sâu vào toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. 89% đã có cam kết trên giấy tờ nhưng thiếu chiến lược dài hạn. Tỷ lệ thực hiện kiểm kê phát thải Đạt trên 80% theo chuẩn quốc tế khắt khe. Chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp nội địa. Dữ liệu kiểm chứng độc lập Được kiểm toán bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Dưới 11% có dữ liệu được xác thực độc lập. Khả năng tiếp cận vốn xanh Thuận lợi, tiếp cận nguồn vốn quốc tế với lãi suất ưu đãi. Gặp nhiều rào cản do thiếu minh bạch thông tin phi tài chính.

Lộ trình từng bước triển khai tiêu chuẩn ESG cho tổ chức

Việc ứng dụng các chuẩn mực phát triển bền vững đòi hỏi một tư duy hệ thống và một kế hoạch hành động rõ ràng. Doanh nghiệp không thể thay đổi một sớm một chiều mà cần tuân thủ theo các bước thực hiện bài bản nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Đánh giá hiện trạng và xây dựng chiến lược hành động

Bước khởi đầu quan trọng nhất là tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của doanh nghiệp để xác định khoảng cách giữa thực tế vận hành và các tiêu chuẩn ESG quốc tế.

Ban lãnh đạo cần chỉ rõ các điểm yếu trong quản lý năng lượng, điều kiện làm việc hoặc tính minh bạch trong quản trị. Từ đó, doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu phát triển bền vững cụ thể, gắn liền với các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) rõ ràng cho từng phòng ban.

Thực thi kiểm kê khí nhà kính và công bố minh bạch thông tin

Sau khi có chiến lược, doanh nghiệp tiến hành triển khai các chương trình hành động cụ thể như kiểm kê khí nhà kính bao gồm phạm vi Scope 1, Scope 2 và Scope 3, áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng và cải thiện quy trình quản trị nội bộ.

Cuối cùng, việc công bố thông tin theo các chuẩn mực quốc tế như GRI, SASB hoặc TCFD sẽ tạo lòng tin vững chắc với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình rõ ràng để triển khai tiêu chuẩn ESG (Ảnh: Giant Barb).

Những cạm bẫy thường gặp và bài học kinh nghiệm khi áp dụng tiêu chuẩn ESG

Triển khai chiến lược phát triển bền vững là một hành trình dài hơi, do đó doanh nghiệp rất dễ rơi vào các cạm bẫy phổ biến nếu thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhận diện sớm các sai lầm này sẽ giúp tổ chức tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí tài chính.

Tránh hiện tượng "tẩy xanh" hình thức và tối ưu hóa dữ liệu thực tế

Một trong những sai lầm lớn nhất là doanh nghiệp chỉ tập trung làm hình ảnh truyền thông mà thiếu đi những hành động thực chất, hiện tượng thường được gọi là "tẩy xanh" (greenwashing). Sự thiếu trung thực trong dữ liệu kiểm kê phát thải hoặc an toàn lao động sẽ nhanh chóng bị phát hiện khi vấp phải các đợt kiểm toán độc lập, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu.

Ngoài ra, với các quy định mới như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU áp dụng cho các nhóm hàng hóa như xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và hydro, việc không có dữ liệu thực tế sẽ khiến doanh nghiệp phải chịu mức phạt bổ sung theo giá trị phát thải mặc định vô cùng tốn kém.

Lời khuyên thực tiễn từ chuyên gia pháp lý lao động và an sinh

Theo kinh nghiệm, phần lớn các tranh chấp lao động hoặc rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải đều bắt nguồn từ việc xem nhẹ trụ cột Xã hội (Social) trong ESG. Doanh nghiệp cần đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ đúng luật bảo hiểm xã hội và xây dựng môi trường làm việc công bằng.

Khi người lao động được chăm lo tốt về đời sống tinh thần và vật chất, năng suất tổng thể sẽ tự động tăng cao, tạo tiền đề vững chắc để doanh nghiệp vươn tầm quốc tế mà không lo bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Câu hỏi thường gặp về ESG tại Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam có bắt buộc phải làm ESG ngay lúc này không?

Dù chưa chịu áp lực trực tiếp từ các quy định pháp luật trong nước ở mọi quy mô, các SME tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đều phải đối mặt với yêu cầu khắt khe từ các tập đoàn đa quốc gia. Nếu không chuẩn bị từ sớm, doanh nghiệp nội địa sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh, bị loại khỏi các đơn hàng xuất khẩu và bỏ lỡ các gói tín dụng ưu đãi từ quỹ đầu tư quốc tế.

Chi phí đầu tư cho hệ thống ESG có quá lớn đối với nguồn lực của doanh nghiệp không?

Đầu tư vào phát triển bền vững không đồng nghĩa với việc tiêu tốn nguồn lực khổng lồ. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ như tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, số hóa văn phòng để giảm giấy tờ, và cải thiện phúc lợi nhân sự. Về dài hạn, các giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể, bù đắp hoàn toàn cho khoản đầu tư ban đầu và mang lại hiệu quả tài chính vượt trội.

Làm thế nào để tránh rủi ro vi phạm quy định CBAM khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu?

Để phòng tránh rủi ro từ cơ chế CBAM, doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng như sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro phải xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính minh bạch, đạt chuẩn quốc tế. Việc sử dụng dữ liệu kiểm chứng độc lập giúp doanh nghiệp tránh được việc bị áp mức phát thải mặc định kèm theo các khoản tiền phạt bổ sung vô cùng tốn kém từ thị trường châu Âu.