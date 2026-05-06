Vì sao đám đông luôn phớt lờ chiến lược "giàu chậm" của Warren Buffett?

Trong một cuộc hội thoại kinh điển giữa 2 tỷ phú hàng đầu thế giới, nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đặt một câu hỏi thẳng thắn cho huyền thoại đầu tư Warren Buffett: Vì sao chiến lược đầu tư của Buffett rất đơn giản, mang lại hiệu quả xuất chúng nhưng lại hiếm có ai chịu sao chép.

Câu trả lời của vị tỷ phú xứ Omaha đã lột tả toàn bộ bản chất của tâm lý con người trong thế giới tài chính. Ông nói đơn giản rằng bởi vì không ai muốn làm giàu chậm.

Trong thời đại mà sự thỏa mãn tức thì lên ngôi, các nhà đầu tư cá nhân thường bị cuốn vào những ứng dụng giao dịch nhanh chóng. Đám đông thích lướt sóng, chuộng những mã được gán mác cổ phiếu tăng trưởng và khao khát nhân đôi tài khoản chỉ sau vài đêm.

Ngược lại, phương pháp đầu tư giá trị của Buffett đòi hỏi một sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối.

Ông tập trung tìm kiếm các công ty đang giao dịch dưới giá trị nội tại. Những doanh nghiệp này phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe như tiềm năng tăng trưởng tốt, đội ngũ lãnh đạo vững mạnh và sở hữu "hào kinh tế" vững chắc. Khái niệm hào kinh tế do chính ông phổ biến nhằm chỉ lợi thế cạnh tranh dài hạn giúp doanh nghiệp trụ vững trước sóng gió thương trường.

Hơn 60 năm qua, ông kiên định rót vốn vào những cỗ máy tạo tiền mặt ổn định như Coca-Cola hay GEICO. Triết lý của ông được đúc kết qua hình ảnh quả cầu tuyết. Ông ví cuộc sống và hành trình làm giàu giống như việc tìm được lớp tuyết ướt và một con dốc thật dài.

Sự tích lũy về tiền bạc, kiến thức hay mối quan hệ đều cần một quãng đường đủ xa để lăn lớn dần.

Khi thị trường biến thành "sòng bạc" khổng lồ

Sự kiên nhẫn của Warren Buffett càng trở nên khác biệt trong bối cảnh thị trường tài chính hiện tại. Theo Reuters, các chỉ số lớn như S&P 500 và Nasdaq Composite liên tiếp xô đổ các kỷ lục. Giữa cơn hưng phấn đó, vị tỷ phú dự báo giá của rất nhiều tài sản trên thị trường rồi sẽ trông cực kỳ “ngớ ngẩn”.

Phát biểu bên lề đại hội cổ đông thường niên, ông thẳng thắn nhận định con người chưa bao giờ mang tâm lý cờ bạc nặng nề như hiện tại. Việc mua bán quyền chọn trong ngày không được ông xem là đầu tư hay đầu cơ. Ông gọi đó là hành vi đánh bạc.

Sự bùng nổ của các nền tảng dự đoán là một minh chứng rõ nét. Một binh sĩ Mỹ từng kiếm được 400.000 USD chỉ bằng cách đặt cược vào tương lai chính trị của một lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ thông qua nền tảng Polymarket. Số lượng những trường hợp kiếm tiền mang tính may rủi như vậy đang tăng ở mức đáng kinh ngạc.

Để đối phó với một thị trường bị đẩy giá lên mức phi lý, Berkshire Hathaway chọn cách phòng thủ. Tập đoàn hiện nắm giữ khối tiền mặt kỷ lục lên tới 380 tỷ USD tính đến cuối tháng 3. Họ chấp nhận bán bớt cổ phần tại các ông lớn như Apple và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Buffett thừa nhận ông kiếm được phần lớn tài sản chỉ nhờ việc ngồi yên. Ông luôn tâm niệm thị trường chứng khoán thực chất là một công cụ chuyển tiền từ tay những người thiếu kiên nhẫn sang túi của những người biết chờ đợi.

Lợi thế tuyệt đối từ tư duy sử dụng đòn bẩy

Không chỉ cẩn trọng trên thị trường chứng khoán, Warren Buffett còn sở hữu tư duy sắc bén trong tài chính cá nhân, đặc biệt là bất động sản. Dù sở hữu núi tiền mặt khổng lồ, ông vẫn đánh giá rất cao sức mạnh của các khoản vay dài hạn.

Ông từng gọi khoản vay thế chấp mua nhà 30 năm là công cụ tài chính tốt nhất thế giới. Dưới góc nhìn của một nhà tư bản, đây là một "kèo một chiều" mang lại lợi thế tuyệt đối cho người đi vay.

Cơ chế này hoạt động dựa trên sự linh hoạt của việc tái cấp vốn. Người vay khóa được mức lãi suất cố định trong suốt 3 thập kỷ. Nếu nền kinh tế biến động khiến lãi suất giảm, họ hoàn toàn có quyền đàm phán lại để hưởng mức ưu đãi thấp hơn. Ngược lại, nếu lãi suất tăng phi mã, họ vẫn an toàn với mức cam kết ban đầu. Việc này giúp bảo vệ rủi ro ở phía giảm nhưng vẫn giữ nguyên cơ hội hưởng lợi khi điều kiện kinh tế tốt lên.

Chính Buffett đã áp dụng triệt để chiến lược này vào đời sống cá nhân. Năm 1971, khi mua căn nhà tại Laguna Beach với giá 150.000 USD, ông chỉ bỏ ra khoảng 30.000 USD vốn tự có. Số tiền còn lại được ông vay từ tổ chức tín dụng.

Quyết định này không xuất phát từ việc thiếu tiền. Ông chọn vay dài hạn để không bị chôn vốn vào bất động sản, từ đó giữ lại dòng tiền mặt dồi dào cho các cơ hội đầu tư sinh lời cao hơn.

Hiện nay, dù mặt bằng lãi suất vay mua nhà đã vượt ngưỡng 6%, logic tài chính của ông vẫn giữ nguyên giá trị. Đối với những người không muốn gánh nợ dài hạn, thị trường cũng đã xuất hiện các nền tảng đầu tư bất động sản chia nhỏ chỉ từ 100 USD. Dù bằng hình thức nào, sự ổn định dài hạn vẫn là cốt lõi.

Thị trường luôn biến động, AI có thể thay đổi cách giao dịch, nhưng bản chất lòng tham con người thì không. Giữa một thế giới tài chính ồn ào, nơi ai cũng khao khát làm giàu nhanh, việc giữ được cái đầu lạnh, kiên nhẫn đi con đường "giàu chậm" chính là lợi thế cạnh tranh tàn khốc nhất.