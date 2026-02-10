Vì sao cổ phiếu dầu khí bị bán tháo, giảm sàn la liệt dù lãi lớn năm 2025?

Phiên giao dịch ngày 10/2, áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm dầu khí trở thành tâm điểm bán tháo khi giảm sâu tới 5,5%, với giá trị giao dịch vượt 2.100 tỷ đồng.

Hàng loạt cổ phiếu lớn lao dốc mạnh: PLX của Petrolimex và GAS của PV GAS giảm sàn, mã OIL của PVOIL cũng giảm gần hết biên độ (-7,2%), hay PVS giảm 5,7% thị giá, cổ phiếu BSR giảm 5,3% giá trị….

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, dòng vốn lớn từ khối ngoại cũng bán ra mạnh tại nhiều mã dầu khí như GAS, PLX. Đây là nhịp điều chỉnh đầu tiên của nhóm dầu khí, sau giai đoạn tăng giá ấn tượng kể từ giữa tháng 12/2025.

Cổ phiếu dầu khí đã tăng 30-100% chỉ sau 1 tháng

Các cổ phiếu "họ dầu khí" ghi nhận mức tăng giá từ 30-100% trong vòng hơn 1 tháng, thậm chí vượt đỉnh lịch sử như GAS, PVS.

Lúc bấy giờ, đà tăng của nhóm dầu khí được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực, bao gồm kết quả kinh doanh cải thiện, tiến độ triển khai các dự án lớn được đẩy nhanh, giúp các phân khúc từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn cùng hưởng lợi.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng tạo động lực quan trọng cho ngành, trong đó dầu khí là lĩnh vực được đánh giá hưởng lợi lớn.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao còn được hỗ trợ từ thông tin làn sóng thoái vốn Nhà nước, cùng Nghị quyết 79 về phát huy sức mạnh của khối doanh nghiệp này.

Với đợt giảm bất ngờ hôm nay, chuyên gia cho biết là phù hợp sau thời gian tăng nóng cần thiết phải điều chỉnh để về vùng giá hợp lý, các động lực của ngành đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu.

Nhìn về triển vọng giai đoạn 2026-2027, chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong ngành sẽ ngày càng rõ nét.

Trong khi nhóm trung và hạ nguồn (sản xuất và phân phối sản phẩm khí, xăng, dầu) dự kiến bi quan do ảnh hưởng từ giá dầu, thì nhóm doanh nghiệp thượng nguồn là các công ty chuyên giàn khoan, dịch vụ khoan mỏ dầu… được đánh giá có triển vọng tích cực hơn nhờ khối lượng công việc lớn khi các dự án trọng điểm của ngành được thúc đẩy triển khai.

Giàn khoan dầu khí ngoài khơi (Ảnh: DT).

Kinh doanh tích cực

Về kinh doanh, năm 2025, nhóm dầu khí đồng loạt ghi nhận lợi nhuận cao, thậm chí vượt xa kế hoạch đề ra.

Đơn cử, PVGAS ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 135.129 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 11.571 tỷ đồng, tăng 9%. Động lực chính đến từ hoạt động bán khí khô và LNG với doanh thu 52.069 tỷ đồng, tăng 29%, cùng với mảng LPG đạt 76.912 tỷ đồng, cao hơn 40% so với năm trước.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) đạt doanh thu thuần khoảng 32.556 tỷ đồng, tăng 37% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.899 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2024. So với kế hoạch năm 2025, công ty này vượt hơn 44% chỉ tiêu doanh thu và cao gấp 2,4 lần mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

PVTrans (mã chứng khoán: PVT) cũng tích cực khi doanh thu thuần hợp nhất lần đầu vượt mốc 16.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. PV Drilling (mã chứng khoán: PVD) đạt 10.892 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 50%....

Kết quả này đáng ghi nhận khi năm qua giá dầu ở mức thấp. Theo báo cáo của PSI, World Bank cho biết giá dầu trong năm 2025 giảm chủ yếu do tác động từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu, sản lượng của OPEC+ gia tăng, trong khi thị trường hình thành kỳ vọng bước vào giai đoạn dư cung trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng chậm.

Các yếu tố địa chính trị như căng thẳng tại Trung Đông hay nguy cơ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tiếp tục làm gia tăng biến động ngắn hạn, song chưa đủ để đảo chiều xu hướng giá chung.

Về phía doanh nghiệp, nhờ chủ động lên kế hoạch cũng như tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận tăng trưởng tốt.