Vì sao các nước đẩy mạnh tích trữ vàng?

Năm nay, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến một cột mốc lịch sử khi giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce. Đằng sau đà tăng giá ngoạn mục gần như gấp đôi chỉ trong một năm rưỡi không chỉ là cơn sốt của các nhà đầu tư cá nhân.

Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ sự trỗi dậy của một lực lượng mua khổng lồ gồm các ngân hàng trung ương. Từ Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ và Trung Quốc, những cơ quan điều hành tiền tệ lớn đang hành động giống hệt cách một cá nhân tìm kiếm sự an toàn khi giông bão ập đến.

Họ đang ồ ạt tích trữ vàng vật chất. Cú sốc đối với hệ thống tài chính từ cuộc chiến tại Trung Đông một lần nữa minh chứng cho xu hướng tìm về tài sản trú ẩn trong thời kỳ bất ổn.

Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang gia tăng dự trữ vàng - một tài sản an toàn nhưng kém linh hoạt - khi căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại về lạm phát quay trở lại (Ảnh: The Street).

Vàng trở lại vai trò “lá chắn” trong khủng hoảng

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), ngay khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, làn sóng mua vàng đã tăng tốc mạnh mẽ. Trung Quốc ghi nhận lượng mua vào lớn nhất trong hơn một năm chỉ tính riêng trong tháng 3.

Nhiều quốc gia khác như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Uzbekistan và Guatemala cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua tích trữ. Động thái này xuất phát từ một lý do cốt lõi vì vàng khó bị các quốc gia khác can thiệp thông qua các biện pháp trừng phạt.

Khác với trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng vốn phụ thuộc vào các đồng tiền mạnh như USD hay Euro, vàng là tài sản vật chất. Nó hoàn toàn đứng ngoài và không gắn trực tiếp với bất kỳ hệ thống tài chính nào.

Làn sóng này thực chất đã nhen nhóm từ năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc Mỹ và châu Âu đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản dự trữ của Nga đã tạo ra một bước ngoặt nhận thức lớn.

Các cường quốc phương Tây đã sử dụng chính đồng tiền của mình như một công cụ gây áp lực. Kể từ đó, theo The New York Times, các ngân hàng trung ương đã bổ sung hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm vào kho dự trữ, mức này cao gấp đôi so với năm 2021.

Cuộc đua bảo vệ giá trị đồng tiền

Không chỉ là công cụ địa chính trị, vàng còn đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống lạm phát. Cuộc chiến với Iran gần đây đã cho thấy rõ cách các quốc gia sử dụng vàng như một lá chắn trước áp lực kinh tế.

Điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang vào ngày 28/2, ngân hàng trung ương nước này đã bán hoặc cho vay hơn 120 tấn vàng từ kho dự trữ. Mục tiêu là hỗ trợ đồng nội tệ lira đang lao dốc mạnh do lo ngại lạm phát và triển vọng kinh tế yếu kém. Các nhà điều hành đặc biệt lo ngại đồng nội tệ suy yếu sẽ khiến giá nhập khẩu tăng và làm lạm phát trở nên trầm trọng hơn.

Nhìn lại lịch sử, việc các ngân hàng trung ương tích trữ vàng không phải là điều mới mẻ. Theo Money.com, trước năm 1971 khi hệ thống bản vị vàng còn tồn tại, lạm phát toàn cầu duy trì ở mức khá ổn định. Từ năm 1880 đến 1914, lạm phát trung bình chỉ khoảng 0,1%.

Vương quốc Anh đã từ bỏ bản vị vàng vào năm 1931, tiếp theo là Mỹ chấm dứt chuyển đổi nội địa vào năm 1933 và dừng hoàn toàn trên phạm vi quốc tế vào năm 1971. Việc từ bỏ nền tảng vàng và chuyển sang tiền pháp định đã mở đường cho những đợt lạm phát tăng vọt.

Chính phủ có thể in thêm tiền để kích thích kinh tế, giống như cách Mỹ đã bơm hơn 3.000 tỷ USD vào thị trường năm 2020. Hệ quả tất yếu là tiền pháp định mất giá, đẩy lạm phát tại Mỹ lên 7% năm 2021 và 6,5% năm 2022.

Dù lạm phát hiện đã hạ nhiệt xuống khoảng 2,4% vào đầu năm 2026, rủi ro tăng trở lại vẫn hiện hữu. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách, kết hợp với các chính sách thuế quan của Donald Trump trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục tạo áp lực lên giá cả. Trong bối cảnh đó, vàng với giá trị nội tại vững chắc trở thành hầm trú ẩn an toàn.

Từ tài sản lỗi thời thành chiến lược quốc gia

Trong nhiều thập kỷ, vàng từng bị giới tài chính xem là một tài sản kém linh hoạt vì không tạo ra lãi suất hay cổ tức như cổ phiếu, trái phiếu. Việc nắm giữ vàng cũng đi kèm nhiều thách thức về chi phí lưu trữ và vận chuyển.

Tuy nhiên, quan điểm này đã hoàn toàn đảo ngược. Ông Adam Glapinski, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan, khẳng định vàng có tính thanh khoản toàn cầu, được công nhận rộng rãi và không phải nghĩa vụ của bất kỳ bên nào khác. Việc "đứng ngoài" hệ thống tài chính hiện đại lại giúp vàng trở thành công cụ bảo vệ chủ quyền tài chính.

Ba Lan đã tăng lượng vàng nắm giữ từ 228 tấn vào năm 2022 lên 580 tấn vào tháng 3 năm nay, với mục tiêu đạt 700 tấn trong tương lai. Tương tự, Cộng hòa Séc cũng lên kế hoạch tăng dự trữ vàng từ mức dưới 10 tấn lên 100 tấn vào năm 2028.

Ông Jan Kubicek, đại diện Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc, chia sẻ rằng quan điểm của giới điều hành đã thay đổi hoàn toàn sau các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, động thái gom hàng từ những "tay chơi lớn" này là một tín hiệu đáng lưu tâm. Dù tốc độ mua ròng của các ngân hàng trung ương có giảm xuống 863 tấn trong năm 2025, mức này vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình giai đoạn 2010-2021.

Dù tốc độ mua đã chậm lại, vàng vẫn là lựa chọn chiến lược của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh bất ổn và biến động kinh tế toàn cầu - một tín hiệu mà nhà đầu tư không thể bỏ qua (Ảnh: NYT).

Theo khảo sát đầu năm, hơn 1/3 các ngân hàng trung ương dự kiến tiếp tục tăng dự trữ vàng. Lực cầu khổng lồ này được xem là bệ đỡ vững chắc cho thị trường.

Ngoài vai trò tài chính, vàng còn có nhu cầu thực tế trong nhiều ngành như điện tử, ô tô, trang sức và y tế, giúp củng cố giá trị dài hạn.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.250 USD/ounce trong năm nay, với lực đỡ chính từ dòng tiền tổ chức.

Trong một thế giới ngày càng bất ổn, vàng không còn là di sản của quá khứ mà đang trở lại như một tài sản chiến lược. Làn sóng tích trữ từ các ngân hàng trung ương là tín hiệu rõ ràng rằng khi niềm tin vào tiền giấy và hệ thống tài chính bị thử thách, giá trị thực sẽ lên tiếng.

Tuy nhiên, với nhà đầu tư cá nhân, vàng vẫn cần được tiếp cận như một phần trong chiến lược phân bổ tài sản, thay vì một cú “cược tất tay”.