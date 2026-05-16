VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2025: Phú Thọ thuộc top 5

Phú Thọ đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và thuộc nhóm dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025).

Sự kiện diễn ra đúng dịp tròn 1 năm Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện ba cuộc cải cách mang tính lịch sử: sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thể chế hóa định hướng đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Phú Thọ có ông Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận giải thưởng (Ảnh: BTC).

Bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới của PCI

Sau 21 năm liên tục triển khai, Báo cáo năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận lớn nhất từ trước đến nay, với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI).

Báo cáo được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024. Cùng với khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50,2% tổng số việc làm của cả nước.

Năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt mức kỷ lục 297.500 doanh nghiệp, tăng 27,4% so với năm trước. Có tới 85,7% doanh nghiệp cho biết đang duy trì hoặc mở rộng quy mô hoạt động, phản ánh tâm thế thận trọng nhưng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn năm 2023, 2024.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân hiện nay, đó là khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm; phát sinh chi phí không chính thức khi xin giấy phép kinh doanh, cao gấp gần 3 lần mức trung bình khu vực.

Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn so với khu vực, chỉ 8,8% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ, thấp hơn nhiều so với Malaysia (21,7%), Thái Lan (18,9%) và mức trung bình Đông Á và Thái Bình Dương (28,5%). Đối với khu vực hộ kinh doanh, 81,5% hộ ghi nhận doanh thu sụt giảm trong năm qua, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một lộ trình chuyển đổi bền vững.

Phiên bản PCI 2.0 được cấu trúc lại gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu. Các chỉ số gồm: gia nhập thị trường; tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và chính quyền kiến tạo.

Năm 2025, VCCI chủ động chuyển từ công bố bảng xếp hạng cụ thể sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành do điều kiện khác biệt giữa các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và tương đồng với thông lệ quốc tế. Điểm PCI trung vị toàn quốc đạt 63,90 trên thang 100, phản ánh dòng chảy cải cách được duy trì liên tục.

Tỉnh Phú Thọ thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chất lượng điều hành

Tỉnh Phú Thọ được vinh danh trong Top 5 địa phương xuất sắc nhất (Ảnh: BTC).

Báo cáo vinh danh 5 địa phương xuất sắc nhất gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của nhóm dẫn đầu là cấu trúc điều hành cân bằng, với ít nhất 5 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước.

Trong đó: Bắc Ninh dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo (6,67 điểm) và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (8,93 điểm); Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc về Gia nhập thị trường với 8,70 điểm; Hải Phòng ghi dấu ấn vượt trội với 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất; Phú Thọ đứng thứ hai toàn quốc về Tiếp cận nguồn lực; Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí cao về Cạnh tranh bình đẳng và Chính quyền kiến tạo.

Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ nổi bật ở khả năng khai mở nguồn lực cho doanh nghiệp, với vị trí thứ hai toàn quốc về Tiếp cận nguồn lực. Bên cạnh đó, Phú Thọ cũng đứng thứ năm về Chính quyền kiến tạo, đồng thời nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở các chỉ số: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức. Cấu trúc điểm số này cho thấy thế mạnh của Phú Thọ nằm ở sự kết hợp giữa khả năng khơi thông đầu vào kinh doanh và một bộ máy điều hành chủ động, đồng hành để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: “Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ, đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông quyết liệt trong 12 đến 18 tháng tới. PCI 2.0 cùng với BPI sẽ giúp đo lường sâu hơn chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới”.

Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.