VBI mở rộng hợp tác bảo lãnh viện phí, nâng cao dịch vụ bảo hiểm sức khỏe

Bệnh viện Thanh Nhàn hiện có 62 khoa, phòng, cung cấp dịch vụ thăm khám, điều trị nội - ngoại trú cho tất các các chuyên khoa.

Trong những năm gần đây, bệnh viện không chỉ chú trọng cải tạo và nâng cấp hạ tầng, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, mà còn tích cực đổi mới, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng nghìn bệnh nhân khắp cả nước.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm VietinBank - VBI được biết đến là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu với nhiều sản phẩm đa dạng cùng dịch vụ bồi thường nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện về sức khỏe, tài sản, tài chính của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn và Bảo hiểm VietinBank - VBI tham gia buổi lễ ký kết hợp tác (Ảnh: VBI).

Việc hợp tác lần này giữa Bảo hiểm VietinBank - VBI và Bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ giúp nhiều bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ bảo lãnh viện phí tiện ích mà còn cung cấp thêm một địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, chất lượng tại trung tâm thành phố Hà Nội cho các khách hàng sử dụng bảo hiểm sức khỏe của VBI.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, TS.BSCC Trần Thế Quang - Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - đánh giá cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VBI, đặc biệt trong mảng dịch vụ bảo hiểm sức khỏe.

Bệnh viện tin tưởng rằng, trên cơ sở tầm nhìn và định hướng hợp tác lâu dài, cùng hướng tới mục tiêu chung là mang đến các giải pháp tối ưu về y tế - tài chính cho người dân, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ được triển khai hiệu quả, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người bệnh.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI cũng chia sẻ về kế hoạch cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ mang đến trải nghiệm bồi thường nhanh chóng, tiện ích cho khách hàng.

Đồng thời, VBI cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với bệnh viện để triển khai nhanh chóng, hiệu quả dịch vụ bảo lãnh viện phí, đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tối ưu cho các bệnh nhân trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế, cùng đối tác đóng góp xây dựng hệ thống chăm sóc y tế hiện đại, bền vững theo phương châm lấy bệnh nhân, khách hàng làm trung tâm.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí (Ảnh: VBI).

Trong những năm gần đây, việc sử dụng bảo hiểm sức khỏe trong khám chữa bệnh đã mang lại nhiều lợi ích về tài chính cho người dân. Trong đó, dịch vụ bảo lãnh viện phí được ngày càng nhiều bệnh nhân sử dụng bởi tính tiện ích.

Đây là dịch vụ cho phép người bệnh được bảo hiểm thanh toán trực tiếp một phần hoặc toàn bộ chi phí khám, điều trị tại các bệnh viện, phòng khám trong mạng lưới liên kết, thay vì phải trả trước toàn bộ chi phí rồi mới làm thủ tục yêu cầu bồi thường sau như cách truyền thống.

Qua đó, mang lại lợi ích giúp người bệnh được thăm khám, điều trị kịp thời mà không cần lo lắng về thủ tục và chi phí thanh toán.

Bảo hiểm VietinBank - VBI hiện sở hữu mạng lưới hơn 200 cơ sở y tế tiếp nhận bảo lãnh viện phí trên toàn quốc, trong đó có nhiều cơ sở công lập, tư nhân và quốc tế lớn. Việc mở rộng mạng lưới bảo lãnh là một trong những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn các dịch vụ y tế chất lượng và phù hợp nhu cầu.