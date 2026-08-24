VBI chi trả quyền lợi cho khách hàng thiệt hại trong vụ cháy chợ Biên Hòa

Tham dự buổi lễ chi trả có ông Võ Trung Kiệt - đại diện khách hàng hộ kinh doanh - cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ VBI Đồng Nai và VietinBank chi nhánh Đồng Nai.

Bảo hiểm hộ kinh doanh hỗ trợ tiểu thương khắc phục thiệt hại sau sự cố rủi ro (Ảnh: VBI).

Vụ cháy chợ Biên Hòa xảy ra vào tối 5/8. Nguyên nhân được xác định do sự cố chập điện bên trong 1 kios làm cháy vỏ dây điện rồi bắt cháy sang các hàng hóa dễ cháy khác như mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô… Do có nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan sang các kios lân cận và kho chứa hàng ở lầu một phía trên.

Vào thời điểm đó, kios của bà Nguyễn Thị Giàu cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hàng hóa và tài sản phục vụ kinh doanh của bà bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, vào ngày 23/7, bà Nguyễn Thị Giàu đã tham gia bảo hiểm Hộ kinh doanh toàn diện của VBI tại VietinBank chi nhánh Đồng Nai với mức phí bảo hiểm hàng năm là 660.000 đồng với mong muốn trang bị giải pháp bảo vệ cho công việc kinh doanh trước rủi ro không lường trước.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, cán bộ VBI Đồng Nai và VietinBank chi nhánh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp giám định thiệt hại, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục bồi thường cần thiết.

Xác định tổn thất của khách hàng thuộc phạm vi quyền lợi của bảo hiểm Hộ kinh doanh, ngày 20/8, Bảo hiểm VietinBank - VBI Đồng Nai đã hoàn tất thủ tục chi trả bồi thường với số tiền gần 60 triệu đồng

Tại buổi lễ, ông Võ Trung Kiệt - đại diện hộ kinh doanh - đã gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng, bảo hiểm đã tích cực hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ông cho biết vụ cháy xảy ra gây thiệt hại rất lớn đến hàng hóa và tài sản kinh doanh của ông bà. Khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp hộ kinh doanh gia đình ông có thêm điều kiện để khắc phục.

Hình ảnh đám cháy chợ Biên Hòa ngày 5/8 (Ảnh: Bảo Quyên).

Là đơn vị phối hợp, đồng hành cùng VBI Đồng Nai trong việc tư vấn, hướng dẫn khách hàng các thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm, bà Đào Thị Bảo Linh - Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Đồng Nai - đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ VBI Đồng Nai. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng, số tiền chi trả bồi thường sẽ là nguồn hỗ trợ giúp khách hàng tái thiết và tiếp tục hành trình phía trước ngày càng phát triển.

Bảo hiểm hộ kinh doanh là sản phẩm do VBI và VietinBank nghiên cứu, phát triển dành riêng cho các tiểu thương, hộ kinh doanh. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhiều mô hình, ngành nghề kinh doanh với cơ chế bảo vệ toàn diện từ tài sản, con người, tài khoản (áp dụng các hộ kinh doanh online).

Với mức phí chỉ từ 660.000 đồng/năm, người mua bảo hiểm có thể nhận quyền lợi bảo hiểm lên tới 1,1 tỷ đồng với các rủi ro về tai nạn tại địa điểm bảo hiểm và 300 triệu đồng với các rủi ro tài sản, tài khoản, giúp khách hàng có thêm nguồn lực tài chính để ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh khi không may gặp sự cố.

Sản phẩm hiện được phân phối qua hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank và Bắc Á Bank.