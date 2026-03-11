Vàng vượt 5.200 USD khi IEA tính tung đợt xả kho dầu lớn nhất lịch sử

Sáng 11/3, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chứng kiến dòng tiền trú ẩn chảy mạnh, đẩy giá vàng giao ngay vượt ngưỡng 5.200 USD/ounce.

Động lực chính không đến từ các kỳ vọng chính sách tiền tệ quen thuộc mà xuất phát từ nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang ngày thứ 12 và chưa có hồi kết.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đề xuất đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước tới nay nhằm giảm cú sốc nguồn cung gây ra bởi chiến sự Trung Đông (Ảnh: Breakingviews).

"Cú sốc năng lượng" và đồn đoán can thiệp chưa từng có

Theo hãng tin Bloomberg, đà tăng vọt của vàng xuất hiện ngay sau thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang đề xuất một đợt xả kho dầu dự trữ khổng lồ.

Trích dẫn từ Wall Street Journal, quy mô của kế hoạch này có thể vượt qua con số kỷ lục 182 triệu thùng từng được tung ra vào năm 2022, thời điểm chiến sự tại Ukraine mới bùng phát. Mục tiêu của động thái trên là nhằm xoa dịu cú sốc nguồn cung đang bóp nghẹt thị trường toàn cầu.

Những đồn đoán trên xuất hiện trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn do lệnh đóng cửa từ phía Iran. Hiệu ứng domino đã xảy ra, là Iraq buộc phải cắt giảm sản lượng, trong khi nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả Rập Xê Út phải tạm ngừng hoạt động.

Sự gián đoạn này cộng hưởng với những tín hiệu trái chiều từ Washington càng khiến thị trường thêm hoang mang. Dù Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng đăng tải thông tin ám chỉ việc hộ tống tàu dầu qua eo biển, Nhà Trắng sau đó đã chính thức bác bỏ, khẳng định Mỹ không tham gia bảo vệ các chuyến hàng này.

Sau thông tin xả kho từ IEA, giá dầu thô đã hạ nhiệt đôi chút, trong khi chỉ số đo sức mạnh đồng USD giảm khoảng 0,1%.

Nghịch lý trên thị trường tài chính

Thông thường, giá năng lượng leo thang sẽ kéo theo nỗi lo lạm phát, từ đó dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất neo cao vốn là rào cản lớn đối với vàng - loại tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, thị trường đang diễn ra một nghịch lý. Theo phân tích của Kitco, dựa trên dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới đã lên tới 99,4%, tăng vọt so với mức 80% của một tháng trước. Thị trường tài chính biết rõ Fed sẽ không nới lỏng chính sách, nhưng vẫn điên cuồng gom mua kim loại quý.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ ba (ngày 10/3), giá vàng tăng 1,06% lên 5.192 USD/ounce, trước khi vọt lên 5.217,50 USD/ounce vào sáng nay (11/3) theo giờ châu Á.

Giá vàng giao ngay đã vượt mốc 5.200 USD/ounce, sau khi tăng khoảng 1% trong phiên trước (Ảnh: Euronews).

Chính sự leo thang chiến sự đã khiến giới đầu tư gạt bỏ yếu tố rủi ro kỹ thuật, ngay cả khi các quỹ ETF vàng vừa ghi nhận đợt bán ròng lớn nhất trong hơn 2 năm (rút gần 30 tấn trong tuần trước). Với việc vàng đã tăng khoảng 20% từ đầu năm, tài sản này đang được xem là nguồn cung cấp thanh khoản cốt lõi và là "hầm trú ẩn" không thể thay thế trong danh mục.

Trước thềm công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao, rủi ro vĩ mô vẫn đang bủa vây nền kinh tế.

Đứng trước bối cảnh bất định này, ông Alexandre Carrier, quản lý danh mục tại quỹ DNCA Invest Strategic Resources, đưa ra nhận định ngắn gọn nhưng phản ánh đúng tâm lý thị trường hiện tại: "Nhìn chung, tôi cho rằng nên mua vàng mỗi khi giá điều chỉnh".