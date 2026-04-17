Vàng trong nước, thế giới đồng loạt giảm giá

Mở cửa giao dịch ngày 17/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 167-170,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng mỗi chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.789,3 USD/ounce. Kim loại này giảm 0,28% trong 24 giờ qua, tương ứng 13,23 USD/ounce.

Thị trường vàng đang trong giai đoạn kiểm tra ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt và lạm phát thấp hơn dự kiến đang gây áp lực lên đồng USD. Theo các chuyên gia, những trở ngại vẫn đe dọa thị trường vàng.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại đơn vị chuyên về giao dịch XS.com, lưu ý chỉ số USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần và đang kiểm tra mức hỗ trợ 98 điểm.

Ông giải thích, đồng USD đang chịu áp lực bán mới do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận dài hạn, ngay cả khi các cuộc đàm phán ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vàng được hưởng lợi từ sự suy yếu trở lại của đồng USD, ông Massabni nói thêm rằng, vẫn chưa rõ liệu kim loại quý này đã sẵn sàng bứt phá hay chưa.

“Vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, mắc kẹt giữa vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và áp lực từ môi trường lãi suất cao cùng đồng USD mạnh. Trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng, sự không chắc chắn xung quanh chính sách tiền tệ và diễn biến xung đột Mỹ - Iran sẽ vẫn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn của nó”, ông Massabni nhấn mạnh.

Ông Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt miễn là kỳ vọng lạm phát vẫn được kiềm chế ở mức tương đối thấp.

“Khả năng giảm giá của vàng bị hạn chế bởi thực tế là hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa cho đến cuối năm. Chừng nào thị trường chưa bắt đầu nghiêm túc xem xét việc Fed tăng lãi suất thì giá vàng khó có thể giảm thêm nhiều”, ông Fritsch nhấn mạnh.

Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường tại FXEmpire, cho biết ông vẫn duy trì cái nhìn tích cực với vàng khi giá kim loại quý này tiếp tục trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ 4.600 USD/ounce. Tuy vậy, ông cũng tỏ ra thận trọng trước các diễn biến mới.

Theo ông, các thông tin tích cực có thể kéo mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn. Đồng thời, những tín hiệu khả quan từ khu vực Trung Đông đang dần xuất hiện, qua đó góp phần hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường.

Mặt hàng vàng miếng (Ảnh: Mạnh Quân).

USD-Index - thước đo biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt sáng nay tăng 0,15%, hiện ở mức 98,20.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại mức 25.102 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.845-26.357 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND sáng nay có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Ngân hàng lớn hiện mua vào ở mức 25.127 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 đồng/USD, giảm 23 đồng ở chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068-26.357 đồng/USD, tăng 2 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.561-26.681 đồng/USD (mua - bán), giảm 29 đồng chiều mua và giảm 39 đồng chiều bán so với sáng qua.