Vàng trong nước tăng, chênh lệch giá mua bán lên 3 triệu đồng/lượng

Kết phiên 8/12, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết tại mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch 2 chiều mua, bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 300.000 đồng/lượng, hiện được giao dịch quanh ngưỡng 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng đang tăng nhẹ, được giao dịch ở mức 4.208,98 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 134 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,5 triệu đồng/lượng.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích phố Wall chia đều giữa quan điểm tăng giá và trung tính. Tâm điểm của tuần này sẽ là cuộc họp Uỷ ban thị trường mở liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Tôi thận trọng cho đến cuộc họp của Fed vào tuần tới," ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định. Ông cho biết dù khả năng cao là Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng điều này đã được thị trường dự báo từ sớm và phản ánh vào giá vàng rồi.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO Asset Strategies International, cũng nhận định giá vàng sẽ tăng. Theo ông, thường thì trong những ngày giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, giá hay có những biến động lớn - tăng hoặc giảm. Hướng đi của biến động này thường là chỉ báo tốt cho thấy nhà đầu tư muốn gắn bó hay rời bỏ thị trường trong dài hạn.