Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng.

Không chỉ vàng, giá giá bạc thỏi loại 1kg cũng tăng, được các đơn vị kinh doanh niêm yết phổ biến trong khoảng 42,244-44,053 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). So với sáng hôm qua, giá tăng 880.000-1,41 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 907.000-1,261 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Giá kim loại quý trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng cùng chiều với diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh tăng 46 USD, vượt 4.100 USD/ounce. Cụ thể, kim loại quý này giao dịch tại 4.117 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới là 14 triệu đồng.

Vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần này. Theo ông, diễn biến giá vàng tuần qua tương đối tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các yếu tố mùa vụ có lợi cho kim loại quý cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Cùng quan điểm, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng những thay đổi trong chính sách tài khóa của Mỹ có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Theo ông Kevin Grady, chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Nếu được triển khai, các chính sách này có thể gia tăng sức ép lên đồng USD, qua đó tạo động lực cho giá vàng. Đây cũng là một trong những yếu tố dài hạn khiến nhà đầu tư quan tâm đến việc nắm giữ kim loại quý.

John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa tạo ra thay đổi đáng kể đối với triển vọng giá vàng. Theo ông, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 12 vẫn là yếu tố chi phối chính.

Về xu hướng sắp tới, ông John Weyer nghiêng về khả năng giá vàng đi lên, đồng thời cho rằng vùng 3.900-4.000 USD/ounce có thể trở thành vùng hỗ trợ đáng chú ý.

Cùng quan điểm tích cực, CPM Group khuyến nghị mua vàng trong giai đoạn 5-20/11, với mục tiêu giá 4.275 USD/ounce và mức cắt lỗ tại 3.970 USD/ounce.