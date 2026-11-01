Vàng trang sức không còn là ngành kinh doanh có điều kiện

Ngày 1/11, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 134,5-139 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng lùi sâu về 131,8 triệu đồng/lượng mua vào, 135,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trang sức 24K đang thấp hơn hàng triệu đồng so với vàng miếng SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang ở mức 3.875 USD/ounce, giảm 126 USD/ounce trong tuần qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành chưa gồm thuế, phí, vàng thế giới có giá 121,4 triệu đồng/lượng.

Liên quan tới thị trường vàng trang sức, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP).

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định là hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phù hợp với Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Theo đó, Nghị định quy định hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (khoản 7 Điều 4). Song song, bãi bỏ các quy định về điều kiện, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và về Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đồng thời, chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân tham gia thị trường. Việc điều chỉnh này giảm bớt yêu cầu về điều kiện gia nhập thị trường, phù hợp với định hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục...

Sản phẩm vàng trang sức (Ảnh: DT).

Cũng theo quy định chuyển tiếp tại Điều 7 Nghị định số 390, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16/10 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đã nộp mà chưa được giải quyết thì Ngân hàng Nhà nước chấm dứt việc giải quyết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Phí, lệ phí đã nộp, nếu có, được xử lý theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng, Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm và hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu đã được Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc xác định trước ngày Nghị định có hiệu lực tiếp tục được thực hiện theo nội dung, thời hạn ghi tại giấy phép, hạn mức.

Đáng chú ý, việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu quản lý Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/10.

Sản xuất, kinh doanh mua - bán vàng miếng vẫn là hoạt động kinh doanh có điều kiện Theo quy định, hoạt động sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng vẫn là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép (khoản 6 Điều 4); việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu tiếp tục thực hiện theo Giấy phép, hạn mức của Ngân hàng Nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; kiểm tra, quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường (khoản 3 Điều 17).