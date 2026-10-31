Vàng thủng mốc 3.900 USD/ounce: Nghịch lý đằng sau đợt bán tháo

Theo dữ liệu thị trường từ sàn GoldSilver, tính đến 10h ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã lùi sâu về mức 3.875,53 USD/ounce, giảm 6,7% so với mức đóng cửa 4.157,14 USD/ounce vào cuối tháng 9. Đáng chú ý, đây là số liệu ghi nhận trong phiên và phản ánh quá trình giảm giá diễn ra liên tục, thay vì chỉ là một đợt rung lắc chốc lát.

Trong khi vàng chật vật giữ giá, bạc lại hứng chịu cú sốc nặng nề hơn rất nhiều. Từ mốc 60,42 USD/ounce hồi cuối tháng 9, giá bạc rơi thẳng xuống 49,12 USD/ounce, bốc hơi tới 18,7% giá trị. Mức giảm của bạc cao gần gấp 3 lần so với vàng, lặp lại đúng quy luật quen thuộc: bạc luôn có biên độ dao động mạnh hơn, phóng đại cả chiều tăng lẫn chiều giảm của thị trường kim loại quý.

Trang tin chuyên ngành Kitco News ghi nhận giá vàng đã khép lại tuần với mức giảm khoảng 3%, chính thức xuyên thủng ngưỡng 3.900 USD/ounce. Đây là vùng giá thấp nhất của kim loại quý này trong hơn 12 tháng qua. Diễn biến này khiến tâm lý chung của thị trường chuyển nhanh từ kỳ vọng sang thất vọng.

Giá vàng rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn 12 tháng qua (Ảnh: SCMP).

Nghịch lý: Vì sao USD hạ nhiệt nhưng vàng vẫn bị bán mạnh?

Cú rơi giá vàng tuần qua tạo nên một nghịch lý khó hiểu đối với giới quan sát. Về mặt lý thuyết, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75-4%, đồng USD hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu đi xuống, vàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng giảm xuống, tạo động lực kéo giá tăng.

Thế nhưng, thị trường lại vận động hoàn toàn ngược lại. Theo Kitco News, câu ngạn ngữ quen thuộc lại được nhắc tới: Sức mạnh lớn nhất của vàng chính là khả năng khiến người đầu tư bất ngờ đến hụt hẫng. Thay vì phản ứng với những biến động trước mắt của tỷ giá hay lợi suất, thị trường dường như đang dồn sự chú ý vào lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai.

Biên bản cuộc họp chính sách cho thấy Fed dù giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn xuất hiện hai ý kiến muốn tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cơ quan này kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Cùng lúc đó, số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy GDP thực tế quý III của Mỹ tăng trưởng tới 3,4%, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Trước một nền kinh tế còn tăng trưởng nóng, kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ gần như bị dập tắt. Thay vì trở thành kênh trú ẩn an toàn trước lạm phát, vàng lại chịu sức ép nặng nề từ nỗi lo lãi suất cao sẽ còn duy trì trong thời gian dài.

Bài toán giữ tài sản cho người tích lũy dài hạn

Đợt trượt giá bất ngờ trong tháng 10 mang đến nhiều bài học thực tế cho những ai theo đuổi chiến lược tích lũy vàng vật chất dài hạn.

Thực tế thị trường cho thấy lạm phát cao không đồng nghĩa với việc giá vàng chắc chắn sẽ tăng ngay lập tức. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa hạ, các kênh tài sản đem lại lợi tức định kỳ như tiền gửi hay trái phiếu vẫn có sức hút cạnh tranh rất lớn so với kim loại quý. Khi chi phí cơ hội nắm giữ ở mức cao, vàng rất dễ chịu áp lực điều chỉnh.

Thêm vào đó, theo chuyên gia, hiệu quả thực tế của việc giữ vàng miếng hay vàng nhẫn không chỉ đo bằng biểu đồ giá thế giới. Người tích trữ tài sản luôn phải đối mặt với các chi phí vô hình như mức chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của các tiệm vàng, cùng với bài toán bảo quản an toàn. Nếu mua đuổi ở vùng giá đỉnh, khoảng cách chênh lệch này có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại đáng kể trước khi thị trường kịp hồi phục.

Dưới góc nhìn phân bổ tài sản, GoldSilver nhận định biến động giảm giá là một phần bình thường của chu kỳ đầu tư. Với những người nắm giữ lâu năm, các đợt điều chỉnh giảm sâu chính là cơ hội để cân nhắc bổ sung tài sản với vùng giá vốn hợp lý hơn, thay vì tâm lý hoảng loạn tháo chạy. Ngược lại, khi thị trường tăng nóng, đó lại là lúc cần tái cân bằng tỷ trọng để giữ an toàn cho danh mục.

Kitco News cũng đưa ra góc nhìn lạc quan rằng, nhà đầu tư không nên nhầm lẫn áp lực sụt giảm trong ngắn hạn với sự thay đổi của các yếu tố nền tảng dài hạn. Fed khó có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vô thời hạn trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với chi phí vay vốn cao và gánh nặng nợ lớn.