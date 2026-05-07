Vàng thế giới tăng lên 4.700 USD/ounce, thu hẹp khoảng cách với vàng SJC

Vàng trong nước bật tăng trở lại theo đà tăng của vàng thế giới, sau chuỗi ngày liên tục giảm.

Hiện, giá vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, giá bán ra 166 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bán vàng nhẫn cũng tăng, hiện niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua - bán neo cao ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.698 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 16,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa vàng thế giới và trong nước được thu hẹp đáng kể, từ mức cao nhất lên đến 21 triệu đồng mỗi lượng.

Tín hiệu tích cực từ địa chính trị và diễn biến của đồng USD góp phần đẩy giá vàng thế giới đi lên. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch ở mức cao kỷ lục mới.

Dự báo giá vàng, theo Kitco News, dù thị trường vàng thời gian gần đây có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi giá chưa tìm được động lực bứt phá mới, nhưng giới phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng của kim loại quý này, đặc biệt trong vai trò tài sản tiền tệ và công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Ông John LaForge, chiến lược gia trưởng về các loại tiền tệ thay thế tại Ned Davis Research, cho rằng giai đoạn điều chỉnh và tích lũy hiện tại của vàng không phải là tín hiệu tiêu cực, mà là cơ hội để nhà đầu tư xây dựng vị thế dài hạn. Theo ông, một trong những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý là sự suy yếu trở lại của đồng USD khi cả ba mô hình dự báo xu hướng đồng bạc xanh đều phát tín hiệu “bán”.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng từ khu vực chính phủ đã đảo chiều sang bán ròng trong tháng 3. Các ngân hàng trung ương bán ròng khoảng 30 tấn vàng, chủ yếu do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục mua vào. Ở chiều ngược lại, các quốc gia như Ba Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Tính chung quý I, Ba Lan là nước mua nhiều nhất.

Đồng USD hạ nhiệt

Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng về khả năng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm chấm dứt, trong khi đồng yên Nhật bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Tokyo tiếp tục can thiệp thị trường ngoại hối.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,44%, hiện ở mức 98,01.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.113 đồng.