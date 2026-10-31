Vàng SJC giảm sâu, người mua lỗ 6 triệu đồng chỉ sau một tuần

Hiện, các thương hiệu lớn đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá vàng liên tục giảm từ đầu tuần và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ so với tuần trước, người mua vào đã lỗ 6 triệu đồng mỗi lượng. Nếu so với giá hồi tháng 1, người đu đỉnh đã lỗ đến 55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Hiện, vàng nhẫn được niêm yết tại 131,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.875 USD/ounce, giảm 143 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc, bạc thỏi các thương hiệu cũng giảm đến 2 triệu đồng/kg so với sáng qua, niêm yết tại 43-45 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu sức ép từ triển vọng lãi suất và lo ngại lạm phát tại Mỹ. Tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến cùng lạm phát dai dẳng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

Lạm phát Mỹ tăng tốc trong tháng 9 khi chi phí xăng dầu và nhiều mặt hàng khác gia tăng. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi định kỳ, qua đó gây sức ép lên sức hấp dẫn của kim loại quý.

Vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới kéo dài đà suy yếu, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và căng thẳng Trung Đông gia tăng trở lại củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Diễn biến này khiến giá kim loại quý đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Theo Ngân hàng ANZ, vàng còn đối mặt với nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng, khi nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nước, các chuyên gia thận trọng khi đưa ra dự báo về xu hướng giá vàng. Trao đổi với Dân trí, chuyên gia tài chính cá nhân Lâm Minh Chánh nhận định không ai có thể dự báo chính xác diễn biến của kim loại quý này, bởi giá vàng chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố, thậm chí có những yếu tố tác động trái chiều.

Đối với những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh tháng 1, hiện tạm lỗ khoảng 55 triệu đồng/lượng, ông Chánh cho rằng không thể đưa ra lời khuyên chung về việc nên bán hay tiếp tục nắm giữ. Quyết định phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của từng người.

Theo chuyên gia, trước khi quyết định, nhà đầu tư cần nhìn lại lý do mua vàng ban đầu, xác định mục tiêu tích lũy dài hạn hay kiếm lời ngắn hạn, nguồn tiền đầu tư là vốn nhàn rỗi hay vốn vay. Bên cạnh đó, cần đánh giá tỷ trọng vàng trong tổng tài sản cũng như khả năng chịu đựng về tài chính và tâm lý nếu giá tiếp tục giảm sâu.

Ông Chánh cho rằng khi trả lời được những câu hỏi này, mỗi nhà đầu tư sẽ có cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh của mình, thay vì chạy theo những dự báo ngắn hạn của thị trường.