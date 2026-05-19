Vàng rơi thế kẹt giữa bão giá dầu và rủi ro lạm phát

Trong những phiên giao dịch gần đây, thị trường vàng bước vào giai đoạn biến động phức tạp và khó dự đoán hơn bao giờ hết, với giá liên tục dao động thất thường trong phiên.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce. Tại sàn COMEX, hợp đồng vàng giao tháng 6/2026 cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,1%, về còn 4.558 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, vàng mở đầu tuần trong sắc đỏ nhưng nhanh chóng phục hồi vào buổi chiều. Sang ngày 19/5, sau khi đứng yên suốt phiên sáng, giá vàng lại tiếp tục lùi bước vào cuối phiên với mức giảm 300.000 đồng/lượng, kéo giá xuống dưới ngưỡng 164 triệu đồng/lượng.

Các dự báo về triển vọng giá vàng cũng cho thấy bức tranh trái chiều, với những tín hiệu tích cực và tiêu cực đan xen nhau. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh vàng chịu sức ép đồng thời từ nhiều phía: Áp lực từ đà tăng của giá dầu, mối lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt, rủi ro lạm phát leo thang cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư trên toàn cầu - khiến thị trường kim loại quý này rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Biến động giá vàng (Ảnh: Kitco).

Áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt

Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, thị trường hàng hóa ghi nhận những biến động trái chiều rõ rệt: giá dầu thô Brent đã leo thang khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay lại mất gần 14% giá trị.

Trên thị trường năng lượng, dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 112,1 USD/thùng. Dầu WTI giao sau tại New York cũng tăng khoảng 3%, chốt phiên tại 108,66 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong vòng hai tuần của cả hai loại dầu.

Đáng chú ý, dầu thô vẫn duy trì đà tăng bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba (19/5) rằng ông hủy kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh tại vùng Vịnh. Ông cho biết Qatar, Saudi Arabia và UAE đã thông tin rằng các cuộc đàm phán nghiêm túc với Tehran đang được tiến hành và có thể dẫn đến một thỏa thuận mà Washington chấp nhận được.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng "sẵn sàng triển khai tức thì một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran" nếu đàm phán thất bại.

Đà tăng của giá dầu tiếp tục đẩy sức ép lạm phát toàn cầu lên cao, làm tăng khả năng các ngân hàng Trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ - một môi trường vốn bất lợi cho vàng, tài sản không sinh lãi suất.

Song hành với đó, thị trường trái phiếu toàn cầu trải qua đợt bán tháo mạnh trong phiên đầu tuần, đẩy lợi suất leo thang đồng loạt. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản lên 4,601%, có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm lập kỷ lục kể từ khi được phát hành lần đầu vào năm 1999, trong khi lợi suất trái phiếu Đức cũng vọt lên đỉnh cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Vàng khối (Ảnh: Bloomberg).

Rủi ro lạm phát và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu

Mặt khác, nguy cơ đình lạm đang có dấu hiệu quay trở lại, buộc dòng vốn tìm đường trú ẩn vào vàng như một kênh bảo toàn giá trị truyền thống.

Biến động của đồng USD cũng là nhân tố tác động hai chiều lên kim loại quý này. Trong phiên đầu tuần, sự suy yếu của đồng bạc xanh đã phần nào hỗ trợ giá vàng giữ được đà phục hồi.

Nhìn về dài hạn, vàng đang bước vào một chu kỳ định giá lại mang tính cấu trúc, phản ánh sự thay đổi sâu rộng trong chiến lược phân bổ tài sản của các nhà đầu tư toàn cầu. Minh chứng rõ nhất là việc các quỹ đầu tư lớn và ngân hàng Trung ương vẫn không ngừng tích lũy vàng.

Theo Reuters, tổng cầu vàng toàn cầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 5.002 tấn. Điểm đáng chú ý là động lực tăng trưởng lần này không đến từ người mua vàng vật chất thông thường, mà chủ yếu xuất phát từ giới đầu tư tài chính. Nhu cầu đầu tư bùng nổ 84%, đạt 2.175 tấn, chính thức soán ngôi nhu cầu trang sức - vốn sụt giảm 18% - để trở thành lực đẩy lớn nhất trên thị trường.

Chỉ tính riêng năm 2025, dòng vốn đổ vào vàng lên tới 89 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, các quỹ ETF vàng đóng góp tới 16% tổng nhu cầu cả năm, hút vào lượng vốn tương đương 801 tấn vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 1,4 tấn trong phiên đầu tuần, nâng tổng khối lượng nắm giữ lên 1.038,8 tấn. Trước đó một tuần, quỹ này cũng gom thêm gần 3,5 tấn vàng.