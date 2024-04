Vàng miếng, vàng nhẫn liên tiếp có kỷ lục mới

Kết phiên 12/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên.

Trong phiên ngày 12/4, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức đỉnh kỷ lục mới tại 85 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn tiếp tục tăng giá ghi nhận vùng giá kỷ lục mới tại 75,35-77,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với lúc mở phiên. Trước đó, khi mở cửa phiên, vàng nhẫn tăng 700.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định số 24/2012 của Chính phủ, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp để ổn định thị trường.

Đối với thị trường vàng miếng, cơ quan quản lý tiền tệ sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới.

Đối với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ, NHNN tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ.

Giá vàng trong nước liên tục xác lập kỷ lục mới trong 3 ngày qua (Ảnh: Hải Long).

Theo Kitco, giá vàng quốc tế hôm nay đạt 2.343 USD/ounce, giảm 32 USD so với trước đó. Trong phiên 12/4, có thời điểm giá vàng đạt 2.430 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD hôm nay, giá vàng thế giới vẫn đang rẻ hơn trong nước 14 triệu đồng/lượng với vàng miếng.

Theo Kitco News, giá vàng giảm mạnh do chịu áp lực chốt lời sau khi kim loại quý này chạm mốc cao mọi thời đại trong phiên giao dịch hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng vượt mốc 2.400 USD/ounce nhờ được thúc đẩy bởi lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết giá vàng tăng mạnh bất chấp chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Điều này chứng tỏ vàng vẫn là nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ.

Giá USD tự do quay đầu giảm

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 105,8 điểm, tăng 3,83% từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.082 đồng/USD, tăng 36 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.877 đồng đến 25.286 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá tại 24.810-25.180 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều. Tại ngân hàng cổ phần, giá là 24.825-25.220 đồng (mua - bán).

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.450-25.530 đồng/USD (mua - bán), giảm 55 đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.