Tuần giao dịch vừa rồi (từ ngày 2/11 đến 7/11), giá vàng miếng SJC mở đầu tuần được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước. Sang ngày 3/11, giá vàng miếng SJC tăng lên 138,2-141,2 triệu đồng/lượng và tiếp tục nhích lên quanh 139,4-142,4 triệu đồng/lượng trong ngày 4/11.

Đến sáng 5/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, lên mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước và tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận trong tuần.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Ngay trong chiều 5/11, giá đã lùi về 139,5-142,5 triệu đồng/lượng. Sáng 6/11, giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 138-141 triệu đồng/lượng, và đi ngang ở mức này trong ngày 7/11.

Tính chung, giá vàng miếng SJC tuần trước tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu tuần. Tuy nhiên, so với mức đỉnh ghi nhận sáng 5/11, giá bán đã giảm 3,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một ngày.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Với thị trường quốc tế, giá vàng thế giới mở đầu tuần vừa rồi ở mức 3.875 USD, sau đó nhanh chóng phục hồi nhờ giá dầu giảm và lực mua bắt đáy xuất hiện sau đợt lao dốc tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng chững lại trong phiên thứ ba trước áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Từ tối thứ ba đến thứ năm, giá vàng bật tăng mạnh, vượt mốc 4.000 USD và có thời điểm chạm 4.147,02 USD. Động lực đến từ việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm do lo ngại về triển vọng tài khóa.

Tuy nhiên, áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán, cùng báo cáo việc làm Mỹ tháng 10 tích cực hơn dự kiến, khiến giá vàng quay đầu giảm trong phiên thứ sáu. Dữ liệu việc làm củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, hỗ trợ đồng USD và đẩy giá vàng lùi về gần 4.030 USD, trước khi phục hồi nhẹ lên sát 4.070 USD khi kết thúc tuần.

John Weyer, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng dù kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ phần nào giúp giải tỏa bất ổn trên thị trường, triển vọng của đồng USD và vàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về ngắn hạn, chuyên gia John Weyer nghiêng về kịch bản giá vàng tăng. Ông cho rằng các ngưỡng 3.900 USD và 4.000 USD/ounce có thể trở thành những vùng hỗ trợ đáng chú ý, thu hút lực mua từ nhà đầu tư muốn quay lại thị trường sau đợt bán tháo trước đó.

Các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị mua vàng, với mục tiêu giá ban đầu 4.275 USD/ounce và mức cắt lỗ 3.970 USD/ounce.

Theo CPM Group, hai xu hướng giảm ngắn hạn kể từ cuối tháng 8 và cuối tháng 1 có thể đang tạo nền tảng cho một xu hướng tăng mới. Bất ổn kinh tế vĩ mô, tài chính và chính trị được dự báo tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng.

Nhóm phân tích cũng cho rằng nếu giá vàng duy trì ở vùng cao và tăng nhẹ trong thời gian dài, khả năng xuất hiện những đợt bứt phá mạnh sẽ lớn hơn.

Chiều ngược lại, Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, vẫn thận trọng về triển vọng giá vàng. Theo ông, kim loại quý đã phát huy vai trò trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm Mỹ tích cực hơn dự kiến cùng đà phục hồi của giá dầu đã khiến vàng suy yếu vào cuối tuần.

“Tôi vẫn chưa tin rằng giá vàng đã tạo đáy. Nếu giá giảm xuống dưới 3.975 USD/ounce, điều đó sẽ củng cố những nghi ngờ của tôi. Dưới ngưỡng này, vùng hỗ trợ tiếp theo có thể xuất hiện quanh 3.935 USD/ounce”, chuyên gia nhận định.

Tuần này ít dữ liệu kinh tế được công bố. Vào thứ ba, thị trường sẽ đón nhận thông tin về chỉ số CPI của Mỹ tháng 10. Đến thứ năm là dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 10. Khép lại tuần là báo cáo PPI tháng 10 công bố ngày thứ sáu.