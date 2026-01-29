Vàng miếng SJC tăng thêm 7 triệu đồng, lên hơn 184 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 28/1, vàng miếng SJC tăng thêm 6,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 6,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, niêm yết ở mức 181,7-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh. Hiện, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 180,7-183,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 7,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 7,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng vượt mức 5.400 USD/ounce, hiện neo ở mức 5.417 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 171,5 triệu đồng/lượng, thu hẹp khoảng cách với vàng trong nước còn 12,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng vững chắc ở các mức cao kỷ lục, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tăng cường dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý khi tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất định. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia cũng đang chuyển hướng khỏi trái phiếu kho bạc và hướng tới vàng.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Suki Cooper, Giám đốc Toàn cầu bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, đợt tăng giá chưa từng có này của vàng được cho là do những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị leo thang, cùng với nỗi lo về thương mại và thuế quan bùng phát trở lại.

Bà Cooper cũng nhấn mạnh rằng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nền tảng then chốt đối với xu hướng tăng của giá vàng. Cụ thể, hoạt động mua vào đã tăng tốc trong quý III/2025 và các dữ liệu sơ bộ của quý IV cho thấy mong muốn phân bổ vào vàng chưa hề chậm lại.

Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, nỗi lo về sự mất giá tiền tệ trên quy mô toàn cầu có thể hỗ trợ giá vàng tăng cao trong nhiều năm tới, khi quá trình tái phân bổ danh mục đầu tư vào kim loại quý này diễn ra một cách từ từ.

Theo đó, các nhà đầu tư cá nhân đang quay trở lại với vàng như một công cụ phòng hộ trước sự mất giá của tiền tệ, đồng thời là bảo hiểm trước rủi ro địa chính trị, định giá cao của thị trường cổ phiếu và những bất ổn vĩ mô rộng hơn.

Đà tăng của vàng không chỉ là hệ quả của đồng USD suy yếu, mà phản ánh sự xói mòn niềm tin vào các đồng tiền pháp định trên phạm vi toàn cầu.

Đồng USD giảm mạnh

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 1,3%, hiện ở mức 95,78 điểm.

Đồng USD giảm mạnh so với một số đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là các đồng tiền châu Âu, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại vai trò trú ẩn an toàn của đồng bạc xanh giữa những bất ổn liên quan đến thương mại và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong nước, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.894-26.302 VND/USD.