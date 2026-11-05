Phiên 5/11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước biến động mạnh.

Tính đến 15h23, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức 141,5-144,5 triệu đồng đầu giờ sáng, mỗi lượng vàng đã giảm 2 triệu đồng ở cả hai chiều.

Từ trưa đến nay, giá bán vàng miếng SJC liên tục được điều chỉnh giảm: về 143,4 triệu đồng vào buổi trưa, 143 triệu đồng đầu giờ chiều và 142,5 triệu đồng sau 15h. Mức tăng 2,1 triệu đồng đầu phiên vì thế gần như bị xóa hết, giá hiện chỉ còn cao hơn 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng hạ nhiệt, xuống còn 138-142 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so với mức cao nhất trong ngày (138,6-142,6 triệu đồng vào buổi trưa). Dù vậy, so với cuối phiên hôm qua, sản phẩm này vẫn tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 15h27 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay ở mức 4.123,2 USD/ounce, tăng 64 USD, tương đương 1,58% so với giá đóng cửa phiên trước. Trong phiên, giá có lúc vượt 4.146 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 20/10. Quy đổi theo tỷ giá bán của Vietcombank (chưa gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng miếng (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng trong ngày 5/11. Khoảng 12h10, giá bạc bán ra tại các thương hiệu lớn ở mức 44,26-44,5 triệu đồng/kg, tăng 720.000-933.000 đồng mỗi kg so với cuối ngày 4/11.

Trên thị trường thế giới, lúc 14h52 (giờ Việt Nam), bạc giao ngay tăng 0,8%, lên 52,63 USD/ounce.

Giá kim loại quý tăng mạnh sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Sau cuộc bầu cử, đồng USD rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Đồng USD suy yếu khiến vàng, bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vào. Lợi suất giảm cũng thu hẹp chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, vốn là tài sản không trả lãi.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent giảm hơn 8% trong phiên 4/11, về gần 95 USD/thùng, thấp nhất một tháng. Giá năng lượng hạ nhiệt làm dịu lo ngại lạm phát, tạo thêm điều kiện để lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Dù vậy, đà tăng của vàng, bạc diễn ra khi triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa rõ ràng. Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 6/11.

Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, khiến lợi suất trái phiếu phục hồi và hạn chế sức tăng của kim loại quý. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy áp lực giá cả giảm dần sẽ củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo thêm dư địa tăng giá cho cả vàng và bạc.

Riêng với bạc, giá còn phụ thuộc vào nhu cầu của các ngành điện tử, năng lượng mặt trời và công nghiệp chế tạo. Đây là yếu tố quan trọng quyết định sức bền của đợt tăng này.