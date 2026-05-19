Vàng mất 19%, bạc sụt giảm 38%, điều gì đang nhấn chìm kim loại quý?

Đầu năm nay từng được xem là thời khắc huy hoàng của thị trường kim loại quý toàn cầu. Giá vàng lập đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce còn bạc bùng nổ lên 121 USD/ounce khi dòng tiền đầu cơ ồ ạt tìm nơi trú ẩn trước bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Nhưng chỉ sau vài tháng, cục diện đã đảo chiều chóng mặt. Từ vùng đỉnh đầu năm, giá vàng hiện đã giảm khoảng 19%, trong khi bạc lao dốc tới 38% - một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất nhiều năm qua.

Theo dữ liệu cập nhật từ Kitco, vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.573 USD/ounce, còn bạc chỉ còn khoảng 78 USD/ounce. Đà hồi phục xuất hiện nhưng rất yếu, cho thấy tâm lý thị trường vẫn cực kỳ thận trọng. Điều đáng nói là cú giảm sâu này diễn ra ngay trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang - yếu tố vốn thường hỗ trợ mạnh cho kim loại quý.

Vàng giảm hơn 1.000 USD/ ounce so với đỉnh tháng 1, trong khi đó bạc bốc hơi 38% (Ảnh: TOI).

Giá dầu tăng đang phản tác dụng với vàng

Nhiều nhà đầu tư mặc định rằng chiến sự hay căng thẳng địa chính trị sẽ luôn kéo vàng đi lên. Tuy nhiên, thị trường hiện tại cho thấy bức tranh phức tạp hơn nhiều.

Tâm điểm rủi ro toàn cầu lúc này nằm ở eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Các động thái siết kiểm soát hàng hải từ phía Iran đang khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Hệ quả là giá năng lượng tăng dựng đứng.

Dầu Brent hiện neo quanh 112 USD/thùng, còn WTI vượt 102 USD/thùng. Chỉ trong vòng một tháng, giá dầu đã tăng khoảng 17%, tạo ra cú sốc lạm phát mới đối với kinh tế toàn cầu. Đây chính là điểm khiến vàng mất lợi thế.

Thông thường, vàng hưởng lợi khi bất ổn gia tăng. Nhưng lần này, giá dầu tăng quá mạnh lại làm lạm phát nóng trở lại, buộc thị trường phải thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Thay vì đổ tiền vào vàng, dòng vốn đang chuyển sang đặt cược rằng Federal Reserve sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu và đồng USD trở thành “kẻ thù” của kim loại quý

Cách đây vài tháng, thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất trong năm 2026. Giờ đây, kịch bản đó gần như đã biến mất. Các hợp đồng tương lai hiện cho thấy thị trường đang định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm - mức tăng mạnh so với khoảng 13% chỉ một tuần trước đó.

Khi kỳ vọng lãi suất đảo chiều, lợi suất trái phiếu Mỹ lập tức tăng vọt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tiến sát 4,63%, còn kỳ hạn 30 năm vượt mốc 5% - mức cao nhất nhiều năm. Đồng thời, chỉ số sức mạnh đồng USD cũng quay đầu tăng mạnh. Đây là tổ hợp cực kỳ bất lợi với vàng và bạc bởi kim loại quý là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất. Khi trái phiếu và tiền gửi mang lại mức sinh lời hấp dẫn hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên quá lớn.

Theo bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Kotak Securities, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và lợi suất cao đang tạo áp lực rất lớn lên toàn bộ nhóm kim loại quý.

Bạc chịu cú đánh kép từ kinh tế suy yếu

Nếu vàng chủ yếu chịu áp lực từ lãi suất, bạc còn đối mặt thêm một vấn đề khác: nhu cầu công nghiệp suy giảm. Không giống vàng, bạc vừa là tài sản trú ẩn vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất điện tử, pin mặt trời và công nghiệp chế tạo.

Khi triển vọng kinh tế toàn cầu xấu đi, nhu cầu bạc công nghiệp cũng giảm mạnh. Theo báo cáo mới nhất của UBS, nhu cầu đầu tư bạc toàn cầu năm nay có thể chỉ còn khoảng 300 triệu ounce, thấp hơn nhiều so với dự báo hơn 400 triệu ounce trước đó.

UBS cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung bạc sẽ thu hẹp đáng kể khi sản lượng khai thác tăng trở lại. Điều này khiến thị trường bạc mất đi một trong những động lực tăng giá mạnh nhất trước đây.

Diễn biến tiêu cực của kim loại quý cũng phản ánh tâm lý phòng thủ đang lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Các chỉ số chứng khoán lớn như Nikkei 225, Hang Seng Index hay DAX đều chịu áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư lo ngại giá dầu cao và chi phí vốn đắt đỏ sẽ kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

Cả vàng và bạc đều đang bước vào vùng rủi ro cao với áp lực bán chưa có dấu hiệu dừng lại (Ảnh: Deriv).

Dưới góc độ kỹ thuật, cả vàng và bạc đều đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Theo chuyên gia Simon-Peter Massabni của XS.com, vàng hiện có vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.500-4.538 USD/ounce.

Nếu thủng mốc này, giá có thể giảm sâu về vùng 4.400 USD/ounce, thậm chí quay lại kiểm định ngưỡng 4.000 USD/ounce trong kịch bản tiêu cực hơn.

Trong khi đó, bạc cần vượt trở lại mốc 78 USD/ounce để khôi phục động lực tăng. Ngược lại, nếu mất vùng hỗ trợ 74,94 USD/ounce, giá bạc có nguy cơ lao về mốc 72 USD/ounce.

Giới đầu tư hiện đang dồn mọi sự chú ý vào biên bản họp sắp tới của Fed cùng các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ. Trong bối cảnh dòng tiền rẻ đã chấm dứt và mặt bằng lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao, vàng và bạc có thể sẽ còn đối mặt với nhiều “cơn gió ngược” trong thời gian tới.