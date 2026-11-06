Dữ liệu từ GoldSilver ghi nhận tại thời điểm đưa tin (sáng 6/11), giá vàng thế giới đã tăng lên sát mốc 4.100 USD/ounce, có thời điểm giao dịch ở mức 4.088 USD/ounce, trước khi giảm nhẹ về vùng 4.060 USD/ounce.

Giá vàng phục hồi nhanh sau đợt bán tháo. Trước đó, ngày 30/10, giá vàng thế giới bốc hơi hơn 120 USD/ounce, xuyên thủng mốc tâm lý 4.000 USD/ounce. Trả lời phỏng vấn chuyên trang tài chính Kitco News, ông Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư của OnePoint BFG Wealth Partners, nhận định cú sụt giảm này không phản ánh sự thay đổi trong nền tảng giá trị của kim loại quý. Thay vào đó, đây giống một đợt bán tháo mang tính cưỡng ép do áp lực giải chấp (margin call) từ một bên nắm giữ lớn.

Theo ông Peter Boockvar, diễn biến thị trường những tuần gần đây cho thấy vàng có mối tương quan chặt chẽ bất thường với chỉ số chứng khoán S&P 500. Kim loại quý dường như đang bị đối xử như một tài sản công nghệ có độ rủi ro cao.

"Vàng đang bị giao dịch như một cổ phiếu AI (cổ phiếu công nghệ của công ty công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo) trong khi bản chất của nó không phải vậy", ông Boockvar nhấn mạnh. Chuyên gia này cho rằng việc kim loại quý trồi sụt theo tâm lý đầu cơ ngắn hạn hoàn toàn tách rời các yếu tố cung cầu cơ bản. Dù vậy, với những người có tầm nhìn dài hạn, các nhịp rũ bỏ mạnh này lại mở ra cơ hội tích lũy rất tốt.

Đợt trồi sụt vừa qua khiến giá vàng có lúc rơi thủng mốc 4.000 USD/ounce, rồi lại bật tăng cả trăm USD chỉ sau vài phiên (Ảnh: INN).

Điểm tựa từ các "tay to" và sai lầm khi đoán định chính sách

Trái ngược với tâm lý lướt sóng của các nhà đầu tư cá nhân, dòng tiền lớn trên toàn cầu vẫn miệt mài gom vàng. Báo cáo công bố ngày 3/11 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, đánh dấu tốc độ mua vào nhanh nhất kể từ năm 2024. Cùng lúc, lượng vàng nắm giữ qua các quỹ ETF cũng tăng thêm 211 tấn, thiết lập mức kỷ lục mới.

Ông Boockvar chỉ ra rằng các yếu tố từng kìm hãm kim loại quý đang dần đảo chiều. Lãi suất thực có dấu hiệu đi xuống, trong khi đồng bạc xanh trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền quốc tế cơ cấu lại danh mục và giảm bớt tỷ trọng vào các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, đồng USD sẽ chịu áp lực giảm giá, tạo bệ phóng vững chắc cho vàng.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cho rằng việc nhiều người vội vã bán vàng vì lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) siết tiền tệ là một quyết định sai lầm. Ngày 16/9, Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên vùng 3,75-4%, nhưng ngay sau đó đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10.

"Đợt tăng lãi suất vừa qua không phải khởi đầu của một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới, đó chỉ là một điều chỉnh nhỏ. Bán vàng vì nghĩ rằng Fed sẽ bước vào một chu kỳ tăng lãi suất kéo dài là lý do sai lầm, bởi điều đó sẽ không xảy ra", ông Boockvar khẳng định trên Kitco News.

Rủi ro từ canh bạc công nghệ và bài toán nợ công

Đối với thị trường chứng khoán, ông Boockvar đưa ra lời cảnh báo về tình trạng "bỏ chung trứng vào một giỏ". Số liệu từ Financial Times cho thấy chỉ 5 mã cổ phiếu lớn đã đóng góp hơn một nửa mức tăng của chỉ số S&P 500 trong 9 tháng đầu năm nay. Phần lớn nhà đầu tư đang đặt cược gần như toàn bộ tài sản vào một xu hướng duy nhất mang tên trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, bài toán kinh doanh không hề màu hồng. Theo Bloomberg, 4 tập đoàn công nghệ lớn nhất trong lĩnh vực này hiện chỉ tạo ra một phần nhỏ dòng tiền tự do so với trước đây do phải dồn vốn khổng lồ xây dựng trung tâm dữ liệu, thậm chí phải dùng nợ vay. Làn sóng này còn vấp phải rào cản xã hội khi cử tri Mỹ vừa thông qua ít nhất 33 sáng kiến địa phương nhằm hạn chế trung tâm dữ liệu. Các chuyên gia tại Goldman Sachs nhận định những lệnh tạm dừng mới có thể ảnh hưởng tới 45% công suất dự kiến triển khai tại Mỹ.

Ngoài bong bóng công nghệ, gánh nặng nợ công của Mỹ cũng là biến số lớn. Báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thâm hụt ngân sách liên bang năm tài khóa kết thúc ngày 30/9 ở mức khoảng 1.990 tỷ USD. Khối nợ phình to buộc chính phủ phải phát hành lượng lớn trái phiếu để bù đắp, trong khi khối ngoại hiện chỉ còn nắm giữ khoảng 30% trái phiếu kho bạc Mỹ, giảm mạnh so với mức 50% của một thập kỷ trước.