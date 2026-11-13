Cú sốc lớn vừa giáng xuống thung lũng Silicon khi tỷ phú Jensen Huang đột ngột rời ghế Tổng giám đốc (CEO) kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia vào ngày 12/11. Thông tin này lập tức khiến giá cổ phiếu tập đoàn chao đảo, có thời điểm lao dốc tới 14,3% trong phiên giao dịch ngày thứ năm. Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress được chỉ định làm CEO tạm quyền để chèo lái doanh nghiệp trong giai đoạn nhạy cảm này.

Theo Wall Street Journal, sự rút lui đột ngột của ông Huang xuất phát từ các ồn ào xoay quanh đời tư và những quy định khắt khe về kiểm soát kinh doanh.

Trong suốt 33 năm qua, hình ảnh của ông Jensen Huang gần như gắn liền với từng bước đi của Nvidia. Do đó, việc ông rời đi khiến giới đầu tư lo ngại cỗ máy tăng trưởng trí tuệ nhân tạo (AI) đắt giá nhất thế giới sẽ mất phương hướng.

Tỷ phú Jensen Huang (Ảnh: Getty).

Bài học từ Apple và Uber: Doanh nghiệp có sống tốt sau khi người sáng lập rời đi?

Dù sự ra đi của một nhà sáng lập luôn để lại khoảng trống lớn, lịch sử ngành công nghệ cho thấy nhiều tập đoàn vẫn bứt phá mạnh mẽ sau biến động ở ghế lãnh đạo cao nhất. Theo phân tích từ First Post, Apple và Uber là hai minh chứng rõ nét nhất cho khả năng thích ứng này.

Khi Steve Jobs rời vị trí CEO Apple vào tháng 8/2011, không ít người hoài nghi về khả năng sáng tạo của hãng khi vắng bóng bộ óc thiên tài phía sau iPhone và Mac. Tuy nhiên, người kế nhiệm Tim Cook với bề dày 13 năm nắm giữ cương vị Giám đốc vận hành (COO) đã chứng minh điều ngược lại. Tim Cook tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng sang mảng dịch vụ, đồng thời ra mắt Apple Watch và AirPods. Nhờ đó, vốn hóa của Apple tăng vọt từ 349 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 4.660 tỷ USD vào tháng 8/2026, còn doanh thu hàng năm tăng từ 108 tỷ USD lên khoảng 416 tỷ USD vào năm 2025.

Một ví dụ khác là cuộc chuyển giao quyền lực tại Uber vào năm 2017. Nhà sáng lập Travis Kalanick buộc phải từ chức do áp lực từ các nhà đầu tư về văn hóa doanh nghiệp và bất ổn trong quản trị. Người tiếp quản sau đó là Dara Khosrowshahi đã nhanh chóng siết lại kỷ luật điều hành, lấy lại niềm tin từ thị trường và đưa công ty niêm yết thành công vào năm 2019. Doanh thu của Uber tăng từ 7,93 tỷ USD năm 2017 lên 14,15 tỷ USD năm 2019.

Tuy nhiên, Nvidia hiện đối mặt với tình cảnh khác biệt. Khi Steve Jobs rời ghế điều hành, ông vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị để hỗ trợ định hướng cho Apple. Ngược lại, Jensen Huang rút lui hoàn toàn khỏi cả ban điều hành lẫn hội đồng quản trị Nvidia, khiến người kế nhiệm không còn điểm tựa cố vấn trực tiếp từ nhà sáng lập.

Ba bài toán lớn đặt lên vai "nữ tướng" Colette Kress

Bà Colette Kress đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính của Nvidia từ tháng 9/2013, từng kinh qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Cisco và Microsoft. Theo số liệu từ Reuters, thời điểm bà Kress gia nhập, doanh thu hàng năm của công ty chỉ đạt khoảng 4,13 tỷ USD. Đến năm tài chính 2026, quy mô doanh thu của Nvidia đã chạm mốc 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước. Trong đó, riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 193,7 tỷ USD, chiếm gần 90% tổng doanh thu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey C. Jones khẳng định bà Kress là người am hiểu sâu sắc tình hình tài chính và vận hành của tập đoàn. Dù vậy, theo First Post, nữ CEO tạm quyền phải vượt qua 3 trở ngại lớn phía trước.

Bà Colette Kress (Ảnh: Fortune).

Thứ nhất, chứng minh công nghệ của Nvidia không phụ thuộc vào một cá nhân. Jensen Huang vốn nổi tiếng với phong cách quản trị "phẳng", có tới 36 đến 60 cấp dưới trực tiếp báo cáo công việc và ông can thiệp sâu vào lộ trình kỹ thuật. Giờ đây, đội ngũ kỹ sư của Nvidia phải tự chứng minh họ có thể độc lập vận hành để đưa nền tảng chip Rubin ra thị trường đúng tiến độ và duy trì sức mạnh cho dòng sản phẩm Blackwell.

Thứ hai, ổn định bộ máy nội bộ và niềm tin của nhà đầu tư. Sự biến động ở thượng tầng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị cổ phiếu thưởng, công cụ giữ chân nhân tài công nghệ đắt giá của Nvidia. Ban lãnh đạo mới cần nhanh chóng minh bạch hóa các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp để trấn an các quỹ đầu tư lớn.

Thứ ba, giữ vững hệ sinh thái phần mềm CUDA. Vũ khí cạnh tranh then chốt giúp Nvidia áp đảo đối thủ không chỉ là phần cứng, mà là hệ sinh thái CUDA với hơn 5 triệu lập trình viên và 40.000 doanh nghiệp sử dụng. Việc duy trì tính kết nối của cộng đồng này trong bối cảnh các quy định kiểm soát xuất khẩu chip ngày càng siết chặt sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Theo Wall Street Journal, các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn cụ thể đầu tiên về sức khỏe tài chính của Nvidia thời kỳ hậu Jensen Huang vào tuần tới, khi doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý mới. Kết quả này sẽ cho thấy Nvidia có thể bước tiếp bằng nội lực của một tập đoàn công nghệ toàn cầu hay vẫn phải chật vật tìm kiếm chiếc bóng quá lớn của người sáng lập.