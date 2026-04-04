Vàng giảm 100 USD trong 20 phút của một phiên giao dịch: Điều gì xảy ra?

Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi phiên ngày 3/4, giá vàng thế giới bất ngờ bốc hơi hơn 100 USD/ounce. Cú lao dốc ngoạn mục này diễn ra ngay sau một bài phát biểu từ Nhà Trắng, quét sạch mọi nỗ lực tăng giá trước đó.

Kim loại quý vốn được mặc định là hầm trú ẩn an toàn, nay lại đang biến động theo một kịch bản hoàn toàn khác lạ, khiến không ít nhà đầu tư và giới phân tích phải ngỡ ngàng.

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, vàng ngày càng có xu hướng vận động giống các tài sản rủi ro hơn là một kênh trú ẩn an toàn (Ảnh: The Conversation).

Khi vàng hành xử như cổ phiếu

Theo phân tích từ MarketWatch (Dow Jones), kể từ khi các sự kiện địa chính trị bùng phát, vàng ngày càng có xu hướng vận động giống các tài sản rủi ro hơn là một kênh phòng vệ truyền thống. Thay vì tăng giá khi thế giới bất ổn, kim loại quý lại bất ngờ lao dốc cùng nhịp với thị trường chứng khoán và tiền điện tử.

Cụ thể, diễn biến giá vàng trong tuần qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Khởi đầu tuần ở mức 4.400 USD/ounce, kim loại quý liên tục bứt phá qua các phiên giao dịch tại châu Á và Bắc Mỹ, lập đỉnh quanh 4.685 USD rồi vượt mốc 4.700 USD.

Thế nhưng, những phát ngôn cứng rắn nhắm vào hạ tầng dân sự và năng lượng tại Trung Đông đã kích hoạt một đợt bán tháo ồ ạt. Giá vàng rơi tự do hơn 100 USD, tuột dốc xuống dưới 4.600 USD chỉ trong chớp mắt.

Chuyên gia phân tích Lina Thomas giải thích, nguyên nhân cốt lõi đến từ đòn bẩy tài chính. Đầu năm nay, dòng tiền đầu cơ từng đẩy giá vàng vọt lên đỉnh 5.600 USD/ounce với lượng hợp đồng quyền chọn mua kỷ lục. Khi căng thẳng nổ ra, giới đầu tư buộc phải tháo gỡ các vị thế phòng hộ.

Họ ồ ạt bán vàng để bù đắp cho các khoản lỗ từ việc bán khống nhóm cổ phiếu công nghệ lớn, các quỹ phần mềm hay bitcoin. Điều này vô hình trung tạo ra hiệu ứng domino, kéo vàng chìm trong sắc đỏ cùng các tài sản rủi ro khác.

Phố Wall đứng ngoài, dòng tiền lớn xáo trộn

Ghi nhận từ Kitco News qua cuộc khảo sát hàng tuần cho thấy một bức tranh tâm lý hoàn toàn trái ngược. Trong khi gần 60% giới đầu tư cá nhân vẫn giữ niềm tin lạc quan nhờ đà tăng trước đó, các "cá mập" phố Wall lại chọn cách đứng ngoài quan sát.

Chuyên gia Kevin Grady lưu ý rằng số lượng hợp đồng mở hiện chỉ ở mức 357.000, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình. Thanh khoản mỏng manh khiến thị trường bị dẫn dắt bởi tin tức từng phút, tạo ra những cú giật giá khốc liệt.

Chuyên gia Darin Newsom nhận định thị trường đang biến động trong một biên độ quá rộng, từ 4.128 USD đến 5.666 USD. Mọi diễn biến giá lúc này dường như chỉ phụ thuộc vào những dòng trạng thái trên mạng xã hội của giới chức Mỹ.

Thậm chí, các chuyên gia tại CPM Group còn khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm rời thị trường đến giữa tháng 4 để né tránh những rủi ro bất định trong kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, áp lực bán còn đến từ các quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ hay Ba Lan đang phải cân nhắc bán bớt dự trữ vàng để ổn định đồng nội tệ và trang trải chi phí nhập khẩu năng lượng, quốc phòng đang ngày một đắt đỏ.

Những quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ cũng rục rịch xả vàng để thu gom USD, phục vụ việc nhập khẩu lương thực thiết yếu trong bối cảnh các tuyến vận tải biển bị gián đoạn.

Dù thế, theo báo cáo từ Goldman Sachs, trong 50 năm qua, vàng luôn mang lại lợi suất dương mỗi khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu chìm trong sắc đỏ. Tổ chức này vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, đồng thời kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Lực đỡ lớn nhất hiện nay vẫn đến từ các ngân hàng trung ương. Goldman Sachs ước tính nhu cầu gom vàng của các tổ chức này duy trì đều đặn khoảng 60 tấn mỗi tháng. Động thái mua vào bền bỉ này có thể đóng góp thêm khoảng 535 USD vào thị giá của kim loại quý.

Bất chấp biến động ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn là kênh trú ẩn trong dài hạn (Ảnh: MW).

Tuần tới, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng như báo cáo việc làm, chỉ số PMI dịch vụ, GDP quý IV, chỉ số PCE lõi và biên bản họp của Fed. Đây sẽ là những "chất xúc tác" quyết định hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay đang neo ở mức trên 4.678 USD/ounce, ghi nhận mức tăng hơn 6% trong tuần dù vừa trải qua những nhịp rung lắc mạnh. Cùng nhịp đập với thị trường kim loại quý, giá bạc thế giới hiện cũng đang giao dịch quanh ngưỡng 72,9 USD/ounce, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung trước áp lực từ sức mạnh đồng USD và tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu.