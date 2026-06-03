Vàng chính thức vượt trái phiếu Mỹ trong kho dự trữ toàn cầu

Theo báo cáo được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mới công bố, vàng chiếm 27% tổng tài sản dự trữ của các ngân hàng Trung ương toàn cầu (ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2025). Con số này tăng mạnh so với mức 20% chỉ 1 năm trước đó.

Chiều ngược lại, tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ - vốn từ lâu được xem là nền tảng của hệ thống dự trữ quốc tế dựa trên USD - giảm từ 25% xuống còn 22% trong cùng giai đoạn.

Đợt tăng giá lịch sử của vàng đã đẩy tỷ trọng của kim loại quý này trong dự trữ toàn cầu lên 27%, trong bối cảnh các ngân hàng Trung ương đẩy mạnh đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào USD.

“Căng thẳng địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với vàng từ các ngân hàng trung ương”, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh. Theo ECB, các ngân hàng Trung ương trên thế giới hiện đang nắm giữ hơn 36.000 tấn vàng, gần tương đương mức đỉnh của thời kỳ hệ thống Bretton Woods. Trước đó, lượng vàng do các ngân hàng Trung ương nắm giữ từng đạt khoảng 38.000 tấn.

Việc vàng vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ còn là hệ quả của đà tăng giá ngoạn mục trong những năm gần đây. Kim loại quý này đã lập đỉnh hơn 5.500 USD/ounce vào tháng 1 năm nay.

Báo cáo cho thấy Trung Quốc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ là những quốc gia tích lũy vàng mạnh nhất kể từ năm 2022. Các doanh nghiệp, cá nhân cũng gia tăng nhu cầu về vàng. Năm 2025, tổ chức phát hành stablecoin Tether đã trở thành bên mua vàng lớn nhất khi mua hơn 100 tấn vàng.

Hiện, vàng thế giới đang trong giai đoạn biến động mạnh. Dù vậy, diễn biến gần đây cho thấy thị trường vàng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ sau khi điều chỉnh đáng kể so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.486 USD/ounce, thấp hơn mức kỷ lục hơn 5.500 USD/ounce được ghi nhận vào tháng 1 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến giá vàng thế giới (Ảnh: Tradingeconomics).

Khảo sát của Reuters cho thấy phần lớn các nhà phân tích tin rằng đợt điều chỉnh gần đây chỉ mang tính kỹ thuật, còn các động lực cơ bản như bất ổn địa chính trị, lo ngại về nợ công toàn cầu, lạm phát dai dẳng và xu hướng giảm phụ thuộc vào USD vẫn đang hỗ trợ thị trường vàng.

Nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với kim loại quý này trong trung và dài hạn. JPMorgan dự báo giá vàng bình quân có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2026 và tiếp tục hướng tới vùng 6.000-6.300 USD/ounce vào cuối năm nếu nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương duy trì ở mức cao và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục lan rộng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), xu hướng mua ròng của các ngân hàng Trung ương nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong thời gian tới, với nhu cầu được đánh giá vẫn ở mức "khá tích cực và mạnh mẽ". Đại diện WGC dự báo khối lượng mua ròng của các ngân hàng Trung ương khoảng 800 tấn vàng trong năm nay, tương đương năm 2025.