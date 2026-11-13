Cuối ngày, trước khi tắt máy tính ra về sau một ngày làm việc, anh Tấn Hoàng (ngụ TPHCM) đều có thói quen truy cập vào website của các công ty vàng, bạc để xem giá.

Ngày 12/11, anh cũng xem giá và sự thất vọng tăng thêm.

“150 lượng bạc miếng tôi mua ở vùng 4,5 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng một, chiều nay chỉ còn 1,61 triệu đồng/lượng. Vậy là khoản đầu tư 675 triệu đồng đang lỗ khoảng 433 triệu nếu bán ra, mất tới 64%”, anh Hoàng kể.

Khóc ròng vì “ôm” vàng, bạc

Thậm chí, số bạc này anh còn chưa nhận về mà vẫn đang “gửi tạm” ở công ty vàng bạc. Do thời điểm anh Hoàng mua là giai đoạn sôi động nhất của cơn sốt hồi đầu năm, các công ty không có bạc miếng giao mà nhận thanh toán và đưa giấy hẹn (bạc giấy).

“Người quen của tôi làm ở công ty này, lúc thị trường lên cơn sốt, ai cũng rủ nhau đi mua, thậm chí còn giới thiệu cho bà con trong gia đình. Rồi ai cũng mua “bạc giấy”. Đến lúc nhận bạc vật chất hồi tháng 8, giá rớt mạnh và khoản đầu tư thua lỗ nên không ai muốn đi lấy. Tôi vẫn đang để bạc ở công ty này, chỉ giữ hóa đơn và giấy hẹn”, anh Hoàng buồn bã.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh (Ảnh: Lam Giang).

Không chỉ bạc, vàng miếng SJC dù giảm ít hơn nhưng cũng mất khoảng 27% giá trị kể từ vùng đỉnh đầu năm nay. Một cảnh tượng khác lạ những ngày qua là nhiều cửa hàng kinh doanh vàng vắng vẻ khi nhu cầu giao dịch của khách hàng giảm mạnh.

“Dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) khi giá vàng miếng, vàng nhẫn 99,99% quanh 185 triệu đồng/lượng, tôi đứng trong hàng người xếp hàng chờ tới lượt giao dịch. Lúc đó, mỗi người chỉ được mua 1-2 chỉ vàng nhẫn trơn ở cửa hàng vàng hoặc phải nhờ nhân viên công ty vàng “canh” khi nào có hàng để chạy ra mua ngay. Hai lượng vàng mua lấy mua lúc bấy giờ tổng cộng 370 triệu đồng, giờ khoản đầu tư lỗ gần 100 triệu đồng”, chị Nhật Minh (ngụ TPHCM) nhớ lại.

Trên các diễn đàn đầu tư vàng, bạc, nhiều người cho biết bán thì tiếc vì lỗ nặng, mà nắm giữ thì chưa biết bao giờ về bờ. Nỗi buồn của nhà đầu tư vàng, bạc ngày càng thêm sâu khi các kim loại quý này đồng loạt lao dốc những ngày qua.

Cuối ngày 12/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào, 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. So với mức đỉnh 144,5 triệu đồng/lượng trong phiên 5/11, mỗi lượng vàng đã mất khoảng 5,5 triệu đồng sau một tuần.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 190 triệu đồng hồi đầu năm, giá vàng miếng đã giảm khoảng 51 triệu đồng/lượng; người mua vào thời điểm đó nếu bán ra lúc này lỗ khoảng 54 triệu đồng/lượng.

Lao dốc hơn vàng, bạc cũng là kênh đầu tư gây thất vọng mạnh khi đang bào mòn “túi tiền” của những người mua ở vùng đỉnh và nắm giữ tới thời điểm này. Giá bạc miếng các loại đang được nhiều thương hiệu giao dịch quanh 1,56 triệu đồng/lượng mua vào, 1,61 triệu đồng/lượng bán ra, giảm suốt một tháng qua.

Nếu tính từ vùng đỉnh mốc 4,5-4,7 triệu đồng/lượng, giá bạc đã mất gần 2/3 giá trị.

Diễn biến cũng tương tự với bạc ký, khi các công ty giao dịch bạc ký quanh 41,6 triệu đồng/kg mua vào, 42,9 triệu đồng/kg bán ra, liên tục đi xuống trong một tháng. Nếu tính từ vùng đỉnh lên tới 120 triệu đồng/kg, những nhà đầu tư mua bạc lúc bấy giờ, hiện lỗ tới 78 triệu đồng mỗi ký.

Giá bạc cũng mất 64% giá trị từ vùng đỉnh hồi đầu năm nay (Ảnh: Lam Giang).

Lao dốc theo giá thế giới

Lúc 5h30 ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới thủng tiếp mốc 3.900 USD/ounce về còn 3.884 USD/ounce (mất hơn 6% trong vài ngày qua) trong khi bạc cũng giảm mạnh về dưới mốc 51 USD/ounce.

Các kim loại quý cùng đi xuống trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, đồng USD lên mức cao nhất trong 19 tháng. Áp lực giảm của kim loại quý đè nặng hơn khi lạm phát Mỹ tiếp tục dai dẳng, dập tắt kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường tài chính quốc tế hiện gần như đã đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới. Vốn là tài sản không mang lại lợi suất định kỳ, vàng và bạc luôn chịu thiệt thòi lớn mỗi khi chi phí vay vốn bằng đồng USD tăng cao.

Giá vàng rớt cả trăm USD chỉ trong một phiên (Nguồn: Kitco).

Đáng chú ý, bạc không chỉ là tài sản đầu tư mà còn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp tiếp tục suy yếu, bạc thêm bất lợi.

Trong báo cáo mới công bố, nhóm phân tích hàng hóa thuộc BMO Capital Markets nêu rủi ro lớn nhất đối với bạc là kim loại này đang dần đánh mất động lực tăng trưởng chủ chốt: ngành năng lượng mặt trời.

Bởi ngành này đang phải đối mặt với hệ quả từ chính sự phát triển quá nhanh, khi thế giới hiện dư thừa nguồn cung năng lượng tái tạo. Công suất năng lượng tái tạo đã tăng nhanh hơn tốc độ phát triển của hạ tầng cần thiết để tiếp nhận nguồn điện này. Hệ thống lưới điện, các tuyến kết nối liên vùng, pin lưu trữ... chưa theo kịp.

Về triển vọng giá bạc, trong nhận định hồi cuối tháng 10, TS Nguyễn Duy Quang, chuyên gia kinh tế - chính sách công, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) cho rằng giá bạc ngắn hạn tiếp tục chịu áp lực nếu Fed duy trì lãi suất cao, đồng USD mạnh và các biến động địa chính trị hoặc chi phí năng lượng chưa hạ nhiệt. Triển vọng phục hồi giá mạnh chỉ xuất hiện nếu dữ liệu lạm phát, chính sách tiền tệ toàn cầu thay đổi theo hướng tích cực.

Nhiều các chuyên gia cho rằng, để thị trường bạc nhộn nhịp trở lại, có thể phải tính thời gian bằng năm, sau khi đã trải qua cơn sốt hồi đầu năm nay.