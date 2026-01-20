Ứng dụng VAS Sales Portal: Bước tiến chuyển đổi số của Tập đoàn VAS

Nỗ lực số hóa toàn diện của Tập đoàn VAS đã được cụ thể hóa bằng sự ra đời của VAS Sales Portal. Nền tảng này đóng vai trò như trung tâm điều phối giao dịch thông minh, kết nối trực tiếp nhà phân phối với hệ sinh thái sản xuất và cung ứng của tập đoàn chỉ qua một nút chạm trên thiết bị di động.

Ban lãnh đạo Tập đoàn VAS kích hoạt ứng dụng Sales Portal (Ảnh: Tập đoàn VAS).

Tối ưu quy trình giao dịch và vận hành

Trong một thị trường luôn vận động, tốc độ và sự chính xác là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh. Thông qua ứng dụng, nhà phân phối dễ dàng kiểm tra các thông tin chi tiết về quy cách sản phẩm, giá bán và số lượng để đưa ra quyết định đặt hàng nhanh chóng.

Mọi quy trình từ lúc khởi tạo đến khi hoàn tất hóa đơn đều được hiển thị minh bạch, giúp người dùng theo dõi lộ trình giao nhận hàng hóa 24/7 ở bất cứ đâu mà không cần thực hiện các bước xác nhận thủ công.

Đội ngũ bán hàng sát cánh đồng hành cùng các nhà phân phối đại lý (Ảnh: Tập đoàn VAS).

Công cụ quản trị kinh doanh và tài chính hiệu quả

Bên cạnh khả năng giao dịch, VAS Sales Portal còn đóng vai trò là một trợ lý quản trị chuyên sâu dành cho đối tác. Bức tranh kinh doanh được thể hiện rõ nét khi mọi dữ liệu tiêu thụ và doanh số theo tháng, quý, năm được tổng hợp đầy đủ trên một nền tảng.

Nổi bật trong ứng dụng là tính năng kiểm soát công nợ và hạn mức tín dụng kịp thời giúp nhà phân phối chủ động quản lý dòng tiền, từ đó điều chỉnh kế hoạch nhập hàng linh hoạt và đảm bảo an toàn tài chính trong suốt quá trình hợp tác.

Tập đoàn VAS cam kết đồng hành cùng đối tác thông qua các giải pháp công nghệ tiên phong và minh bạch (Ảnh: Tập đoàn VAS).

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững

Ứng dụng VAS Sales Portal là lời giải cho bài toán hiện đại hóa quy trình tương tác giữa tập đoàn và hệ thống phân phối. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các bên tối ưu hóa nguồn lực vận hành mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp.

Đây là nền tảng vững chắc để VAS cùng các đối tác bứt phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển thịnh vượng.