Ứng dụng gọi xe Be, Grab đồng loạt tăng cước, do đâu?

Từ ngày 8/5, ứng dụng Be thông báo chính thức cập nhật cước phí dịch vụ đối với một số dịch vụ trên nền tảng sau 5 năm liên tục duy trì cước phí ổn định.

Theo đó, giá cước tối thiểu cho 2km đầu tiên với dịch vụ xe gắn máy là 13.817 đồng, với 12km tiếp theo giá cước tăng thêm 4.600 đến 5.400 đồng/km. Giá cước với dịch vụ taxi từ 31.500-38.400 đồng trên mỗi 2km đầu tiên (tính chung cho xe 4 chỗ, 7 chỗ và dịch vụ Plus); với 12km tiếp theo giá cước tăng thêm 11.000 đến 14.000 đồng/km…

Theo nền tảng này, trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, việc điều chỉnh này được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập của đối tác tài xế với mức tăng dự kiến từ 2-11% trên mỗi chuyến xe/đơn hàng.

Trước đó từ ngày 28/4, ứng dụng Grab cũng đã điều chỉnh tăng một số loại phí trên nhiều dịch vụ. Trong đó, dịch vụ xe máy thì phí nền tảng điều chỉnh ở mức 3.000 đồng/cuốc; với nhóm dịch vụ 4 bánh (không gồm Taxi) phí nền tảng được áp dụng từ 5.000-19.000 đồng, tùy khu vực đón khách và quãng đường di chuyển…

Doanh nghiệp này cũng cho biết việc điều chỉnh phí giúp tăng nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ tài xế trên toàn quốc.

Việc tăng phí của các nền tảng thực tế diễn ra chậm hơn so với các nhà xe, dịch vụ giao vận, do đặc thù của ngành.

Tài xế xe công nghệ trên đường phố (Ảnh: DT).

Theo phân tích của doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng gọi xe công nghệ, các nền tảng đang chọn cách dùng ngân sách nội bộ làm "bộ đệm" thay vì tăng giá cước ngay. Đây là một quyết định mang tính kinh doanh nhiều hơn là hỗ trợ đơn thuần. Bởi, nếu tăng giá cước quá sớm, các ứng dụng có thể đối mặt với nguy cơ giảm nhu cầu đi lại, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng đã nhạy cảm hơn với chi tiêu.

Thậm chí, trong giai đoạn giá xăng tăng, các nền tảng phải liên tiếp tung hỗ trợ tài xế, mức hỗ trợ tối đa 800.000 đồng mỗi tháng. Điều này thể hiện xu hướng dùng ngân sách doanh nghiệp làm "bộ đệm" để giữ nguồn cung tài xế, thay vì điều chỉnh giá cước ngay lập tức.