Ứng dụng AI, một ngân hàng lớn dự kiến cắt giảm 7.000 nhân sự

Standard Chartered vừa gây chú ý khi công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân sự nhằm ứng dụng AI tăng hiệu quả vận hành.

Cụ thể, Standard Chartered cho biết sẽ cắt giảm 15% nhân sự tại các bộ phận chức năng doanh nghiệp đến năm 2030. Theo ước tính của Reuters, kế hoạch này tương đương hơn 7.000 việc làm trong tổng số hơn 52.000 nhân sự thuộc nhóm này.

Ngân hàng đang có gần 82.000 nhân viên trên toàn cầu. CEO Standard Chartered, ông Bill Winters cho biết quá trình cắt giảm sẽ được thúc đẩy bởi tự động hóa và ứng dụng AI, đồng thời một bộ phận nhân sự sẽ được đào tạo lại kỹ năng. Dự kiến, vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất nằm tại các trung tâm vận hành hậu cần của ngân hàng ở Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur và Warsaw.

Kế hoạch tinh gọn bộ máy cùng mục tiêu tăng lợi nhuận cho cổ đông được công bố trong chiến lược mới của ngân hàng, đánh dấu giai đoạn cuối trong nỗ lực kéo dài gần một thập kỷ nhằm chuyển mình từ một mục tiêu thâu tóm tiềm năng thành nhà băng có lợi nhuận ổn định.

Văn phòng Standard Chartered ở Anh (Ảnh: Reuters).

Động thái của ngân hàng diễn ra trong làn sóng tinh giản nhân sự chung toàn cầu. Theo ghi nhận, nhiều tập đoàn trên thế giới cũng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hồi tháng 2, DBS - ngân hàng lớn nhất Singapore, cho biết dự kiến cắt giảm khoảng 4.000 vị trí hợp đồng và tạm thời trong vòng 3 năm tới khi AI dần thay thế một số công việc hiện tại.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn cũng liên tiếp cắt giảm lao động trong bối cảnh tăng mạnh đầu tư vào AI. Meta, công ty mẹ của Facebook, từng thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% nhân sự, tương đương gần 8.000 người. Hay Amazon trước đó cho biết sẽ cắt giảm hơn 30.000 việc làm, trong khi Oracle cũng đã giảm hơn 10.000 nhân viên...