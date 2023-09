Tỷ phú Vượng công bố tin vui dù VinFast lỗ ròng hơn 12.500 tỷ đồng

Hãng xe VinFast Auto Ltd. (mã chứng khoán trên sàn Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Vingroup, vừa công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập giai đoạn quý II.

Theo đó, doanh thu bán xe đạt 488 tỷ đồng (tương ứng 314,6 triệu USD), tăng 147% so cùng kỳ và tăng 387,3% so với quý I. Qua đó đưa tổng doanh thu quý II lên mức 7.953 tỷ đồng (tương ứng 334,1 triệu USD), tăng 131,2% so cùng kỳ và tăng 303,3% so với quý I. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.

Cụ thể, tính riêng trong quý II, hãng xe bàn giao tổng cộng 9.535 xe ô tô điện (bao gồm các mẫu VF e34, VF 5, VF 8, VF 9 và xe buýt điện) và 10.182 xe máy điện. Trong khi doanh số xe máy điện chỉ tăng nhẹ thì lượng ô tô điện tăng gấp hơn 5 lần.

Tuy vậy, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn ghi nhận lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 715 tỷ đồng (tương ứng 114,1 triệu USD). Con số này tăng 7,5% so với quý II năm ngoái và giảm 28,7% so với quý I.

Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức -34,1% trong quý II vừa qua so với mức -73,4% trong quý II/2022 và -193,2% trong quý I.

Phía VinFast cũng công bố mức thua lỗ từ hoạt động kinh doanh ở mức 230 tỷ đồng (387,8 triệu USD), con số này giảm 20% so với quý II/2022 và giảm 17,2% so với quý I. Mức lỗ giảm chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện so với các quý trước.

Quý II vừa qua, lỗ ròng của hãng đã giảm 8,2% so với cùng kỳ và giảm 11,2% so với quý I, ở mức 12.535 tỷ đồng (526,7 triệu USD). Tổng tài sản đạt 116.828 tỷ đồng (4,91 tỷ USD) tại thời điểm 30/6.

VinFast cho biết, tính đến ngày 30/6, hãng này có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Việc công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý II được VinFast thực hiện sau khi công ty này niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Nasdaq, Mỹ.

Tổng giám đốc toàn cầu của VinFast Lê Thị Thu Thủy cho hay, công ty tự tin nắm bắt được cơ hội to lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển xanh và sẵn sàng thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Trong khi đó, ông David Mansfield, Giám đốc tài chính của VinFast nói rằng, kết quả kinh doanh quý II được đánh dấu bằng mức tăng trưởng cao và lợi nhuận được cải thiện.

Sự hỗ trợ từ ông Phạm Nhật Vượng và Vingroup được cho là đã giúp VinFast đầu tư hơn nữa vào đổi mới và phát triển sản phẩm, cũng như mở rộng sang các thị trường mới.

Ngày 28/7, VinFast chính thức động thổ nhà máy sản xuất tại Bắc Carolina (Mỹ) với công suất đến 150.000 xe/năm. Tiếp đó, hãng cũng công bố Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) chứng nhận quãng đường di chuyển của mẫu xe điện VF 9 là 330 dặm (phiên bản Eco) và 291 dặm (phiên bản Plus). Đây là thông số vượt công bố ban đầu của VinFast.

Về hoạt động kinh doanh, VinFast công bố chiến lược mở rộng sang các thị trường Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Hiện VinFast hoạt động chính tại 3 thị trường: Việt Nam, Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức). Việc mở rộng hoạt động sang các nước Châu Á khác sẽ là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu của hãng.

Dải sản phẩm của VinFast hiện có 7 mẫu ô tô điện từ minicar cho đến SUV cỡ lớn, 9 mẫu xe máy điện từ phổ thông đến cao cấp, xe buýt điện, xe đạp điện, trạm sạc và các giải pháp năng lượng từ hệ sinh thái Vingroup.

VinFast xếp thứ 13 thế giới về giá trị vốn hóa (Nguồn: Companiesmarketcap).

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast đóng cửa phiên 20/9 tại 17,19 USD. Giá trị vốn hóa của VinFast tương ứng là 39,78 tỷ USD, xếp thứ 13 trong danh sách những hãng xe có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới.