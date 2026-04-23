Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói sao về việc tuyển dụng người khuyết tật?

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC), một cổ đông đề nghị doanh nghiệp xem xét khả năng phát triển các dòng phương tiện phù hợp để người khuyết tật có thể tham gia sử dụng và vận hành. Đồng thời, vị này đặt câu hỏi liệu tập đoàn có định hướng mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong thời gian tới hay không.

Trả lời về việc tạo điều kiện việc làm cho người khuyết tật, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết đây là một trong những vấn đề Vingroup đã quan tâm từ nhiều năm trước. Theo ông, tập đoàn từng triển khai các hoạt động hỗ trợ thông qua các chương trình hướng tới cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup luôn ưu tiên tuyển dụng những người khuyết tật có năng lực (Ảnh: BTC).

Về các đề xuất cụ thể như cải thiện điều kiện tiếp cận giao thông công cộng, ông Vượng cho rằng cần có thêm thông tin chi tiết để nghiên cứu và triển khai phù hợp. “Ví dụ như xe bus, taxi cần điều chỉnh như thế nào để thuận tiện hơn cho người khuyết tật thì có thể gửi thông tin cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét và triển khai”, ông nói.

Đối với vấn đề tạo việc làm, chủ tịch Vingroup nhận định nhiều công việc hiện nay hoàn toàn phù hợp với người khuyết tật, đặc biệt là các công việc văn phòng, làm việc với máy tính. Theo ông, đây là nhóm đối tượng có thể tham gia lao động bình thường nếu đáp ứng yêu cầu về năng lực.

Ông Vượng cho biết trong thời gian tới sẽ lưu ý các bộ phận nhân sự trong tập đoàn và các công ty thành viên ưu tiên hơn đối với người khuyết tật có đủ khả năng làm việc. “Những trường hợp phù hợp, chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận và tạo điều kiện để họ làm việc”, ông khẳng định.

Một cổ đông nêu ý tưởng Vingroup đứng ra quy hoạch tổng thể lãnh thổ Việt Nam với tầm nhìn hàng trăm năm. Điều này giúp Việt Nam có thể tránh được tình trạng phải liên tục điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng…

Về vấn đề này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho rằng ý tưởng quá lớn lao và gợi liên tưởng đến những tư tưởng mang tầm vóc lịch sử. Theo ông, việc quy hoạch tổng thể quốc gia, sắp xếp không gian phát triển trên quy mô toàn lãnh thổ là nhiệm vụ thuộc về Nhà nước. Doanh nghiệp như Vingroup chỉ có thể tham gia, đóng góp trong từng dự án cụ thể và nỗ lực tối đa trong khả năng của mình.