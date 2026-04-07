Tỷ phú Nga đề xuất người lao động làm việc 12 giờ/ngày để vực dậy kinh tế

Tưởng tượng bạn phải có mặt ở công ty từ 8h và chỉ trở về nhà sau 20h, liên tục 6 ngày mỗi tuần. Đó không phải là kịch bản của một bộ phim, mà là đề xuất hoàn toàn nghiêm túc từ một tỷ phú hàng đầu nước Nga.

Câu chuyện này được đưa ra ngay tại thời điểm nền kinh tế xứ bạch dương đang đứng trước một ngã rẽ mang tính lịch sử. Bức tranh vĩ mô năm nay đang bộc lộ những mảng màu đối lập, buộc các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nghiệp phải tìm kiếm một hướng đi mới.

Cú sốc 72 giờ mỗi tuần và sự dịch chuyển cấu trúc

Theo Business Insider, tỷ phú Oleg Deripaska - nhà sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal - vừa gây xôn xao giới kinh doanh khi đề xuất người Nga nên kéo dài thời gian làm việc lên 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Khung giờ từ 8h đến 20h, bao gồm cả thứ Bảy, được ông xem là "liều thuốc" cần thiết lúc này.

Vị tỷ phú nhấn mạnh đây không đơn thuần là một chu kỳ suy thoái thông thường do biến động lãi suất. Nền kinh tế đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu sắc, dịch chuyển từ các cơ hội mang tính toàn cầu sang những cơ hội bó hẹp ở phạm vi khu vực.

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc lên 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần có thể giúp nền kinh tế Nga vượt qua giai đoạn biến động sâu sắc hiện nay (Ảnh: Bloomberg).

Sự thay đổi này đi kèm với hàng loạt hạn chế mới về chuỗi cung ứng và giao thương. Do đó, ông Deripaska cho rằng "đặc tính quốc gia" - khả năng đoàn kết và làm việc chăm chỉ trong thời khắc khó khăn - chính là nguồn lực thực sự duy nhất để vượt qua giai đoạn này.

Lời kêu gọi này xuất hiện trong bối cảnh đà tăng trưởng của Nga đang chững lại rõ rệt. Các số liệu chính thức cho thấy GDP năm 2025 chỉ nhích lên khoảng 1%, một sự sụt giảm mạnh mẽ so với mức tăng 4,3% của năm 2024.

Việc chuyển đổi sang một lịch trình làm việc khắc nghiệt hơn được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế thích nghi nhanh hơn. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị nhân sự và tiêu dùng, đề xuất này chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc tranh luận lớn về tính khả thi cũng như sức chịu đựng của người lao động.

Nghịch lý "vàng đen" và bước ngoặt chính sách tiền tệ

Một trong những yếu tố đang tác động mạnh nhất đến kinh tế Nga lúc này là thị trường năng lượng. Theo Reuters, giá dầu thô chuẩn đã tăng hơn 70% từ đầu năm, vượt mốc 100 USD/thùng, chủ yếu do những căng thẳng leo thang tại Trung Đông và sự gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Dù giá dầu tăng mang lại nguồn thu lớn ngắn hạn, nó lại giống như một "con dao hai lưỡi". Cú sốc năng lượng này đang tái định hình dòng chảy thương mại toàn cầu, buộc các quốc gia phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, từ đó tạo ra rủi ro dài hạn cho các nhà xuất khẩu truyền thống.

Trước những biến động này, chính phủ và Bộ Tài chính Nga đã đưa ra một quyết định quan trọng. Theo Reuters, Moscow thông báo tạm dừng các giao dịch ngoại tệ theo "quy tắc ngân sách" cho đến ngày 1/7.

Quy tắc này vốn là một "van an toàn" của nền kinh tế. Thông thường, khi giá dầu vượt qua một ngưỡng nhất định, phần doanh thu dôi dư sẽ được dùng để mua ngoại tệ, chuyển vào quỹ dự trữ. Việc tạm dừng cơ chế này cho thấy nhà nước đang phải điều chỉnh linh hoạt để củng cố hệ thống tài chính quốc gia.

Sự "quay xe" này của Bộ Tài chính từ kế hoạch ban đầu là hạ giá cắt sang việc đình chỉ hoàn toàn giao dịch ngoại tệ phản ánh sự phức tạp trong việc cân đối ngân sách. Nền kinh tế đang phải nỗ lực thích nghi từng ngày với sự biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi ngành công nghiệp quốc phòng tiếp tục tăng trưởng nhờ đơn hàng nhà nước, khu vực sản xuất dân sự gần như dậm chân tại chỗ (Ảnh: KP).

Nhìn tổng thể, giới phân tích cho rằng rủi ro lớn nhất của kinh tế Nga không phải là một sự sụp đổ chớp nhoáng. Mô hình hiện tại vẫn đủ sức giúp nền kinh tế vận hành và chịu đựng trong một thời gian dài, thậm chí là hàng thập kỷ.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự phụ thuộc ngày càng lớn vào nhà nước, trong khi khu vực kinh tế tư nhân dần suy yếu. Quá trình này không tạo ra những cú sốc lớn trên truyền thông, mà diễn ra một cách từ từ qua các chỉ số tiêu dùng hàng ngày.