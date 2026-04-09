Tỷ phú Mỹ: Muốn giàu đừng vội đầu tư, hãy giữ tiền mặt chờ thời

Nhắc đến giới siêu giàu, nhiều người nghĩ đến đầu tư bạc tỷ. Nhưng với Mark Cuban, hành trình làm giàu lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, đó là tiết kiệm, săn hàng giảm giá và giữ tiền mặt.

Nghe đơn giản, nhưng đó là nền tảng giúp ông xây dựng tài sản bền vững.

Theo tỷ phú Cuban, hành trình đạt tự do tài chính lại bắt đầu từ những thói quen nhỏ (Ảnh: ClutchPoints).

Lợi nhuận cực đại từ việc... đi siêu thị

Theo Yahoo Finance, lời khuyên của Mark Cuban dành cho số đông không xoay quanh những mã cổ phiếu tăng trưởng nóng hay các dự án khởi nghiệp kỳ lân. Thay vào đó, ông khuyên mọi người nên "cày cuốc" từng đồng, sống giản dị và tối ưu hóa chi tiêu cá nhân.

Vị tỷ phú thẳng thắn khuyên giới trẻ hãy duy trì lối sống như thời sinh viên. Nghĩa là bạn có thể ở chung nhà để chia sẻ chi phí, đi xe cũ và ăn uống một cách tiết kiệm.

Thay vì gọi một ly cà phê đắt tiền, hãy uống nước lọc. Thay vì ăn tại các nhà hàng sang trọng hay chuỗi đồ ăn nhanh, hãy chọn những bữa ăn bình dân hơn. Đặc biệt, ông nhấn mạnh tỷ suất sinh lời lớn nhất không nằm ở phố Wall, mà nằm ngay trong chính ví tiền của bạn.

Việc trở thành một người tiêu dùng thông minh mới là bước đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng sự giàu có.

Lấy một ví dụ rất đời thường theo ghi nhận từ Investopedia, nếu một tuýp kem đánh răng giảm giá 50%, hãy mua đủ dùng cho cả 2 năm. Theo Mark Cuban, số tiền dư ra từ việc mua sỉ hàng thiết yếu chính là khoản lợi nhuận chắc chắn 100% mà bạn giữ được trong túi. Không một quỹ đầu tư hay chuyên gia tài chính nào dám cam kết mức sinh lời an toàn và tuyệt đối đến như vậy.

Tuy nhiên, để làm được điều này, kỷ luật là yếu tố sống còn. Mark Cuban khuyên người trẻ nên cắt bỏ thẻ tín dụng ngay lập tức. Việc lạm dụng thẻ tín dụng rất dễ dẫn đến tình trạng chi tiêu quá tay và tạo ra gánh nặng lãi suất khổng lồ.

Nếu không muốn mang theo tiền mặt bên người, thẻ ghi nợ là một lựa chọn an toàn hơn hẳn để đảm bảo bạn chỉ tiêu xài trong phạm vi tài chính cho phép.

Giữ tiền mặt: “Vũ khí” bị đánh giá thấp

Một quan điểm đi ngược lại số đông nhưng đầy tính thực tế của Mark Cuban là không nên dồn toàn bộ tài sản để đầu tư. Trên Blog Maverick, ông từng chia sẻ rằng bước đầu tiên để làm giàu là phải có sẵn tiền mặt. Bạn không tiết kiệm tiền chỉ để dành cho tuổi hưu trí xa xôi, mà bạn tiết kiệm cho chính khoảnh khắc bạn thực sự cần đến tiền.

Nhiều người thường được các chuyên gia khuyên đổ tiền vào quỹ hưu trí dài hạn và áp dụng chiến lược "mua và nắm giữ" cổ phiếu.

Tuy nhiên, vị tỷ phú Mỹ lại đánh giá đây là trò chơi của những kẻ thua cuộc nếu nhà đầu tư áp dụng một cách máy móc. Khi thị trường biến động mạnh, những người "ôm" đầy cổ phiếu sẽ rơi vào thế bị động, buộc phải bán cắt lỗ hoặc bất lực đứng nhìn tài sản bốc hơi.

Ngược lại, người nắm giữ tiền mặt lại có trong tay quyền lựa chọn tối thượng. Tiền mặt không hề "nằm chết" mà là một loại vũ khí chiến lược mang tính thanh khoản cao. Khi cơ hội xuất hiện, đặc biệt là trong những đợt thị trường điều chỉnh sâu, người có sẵn tiền mặt có thể dễ dàng mua vào các tài sản tốt ở vùng giá đáy.

Thực tế từ các giai đoạn thị trường lao dốc năm 2020 hay đợt điều chỉnh mạnh năm 2022 đã chứng minh điều này. Những người "full cổ phiếu" thường bị mắc kẹt, trong khi người cầm tiền mặt lại làm chủ cuộc chơi.

Do đó, ông khuyên người dân nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt và gửi vào các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng để vừa bảo toàn vốn, vừa có những giấc ngủ ngon.

Cuban khuyến nghị nên tích lũy càng nhiều tiền mặt càng tốt, có thể gửi vào các kênh an toàn như tiền gửi ngân hàng ngắn hạn để vừa bảo toàn vốn, vừa duy trì tính thanh khoản (Ảnh: The Motley Fool).

Chiến lược "chậm mà chắc" cho người bình thường

Sau khi đã xây dựng được thói quen chi tiêu kỷ luật và có một khoản tiền mặt phòng thân tương đương ít nhất 6 tháng thu nhập, đây mới là lúc nghĩ đến việc đầu tư.

Theo Investopedia, chiến lược của Mark Cuban dành cho nhà đầu tư cá nhân vô cùng tối giản và dễ áp dụng. Ông khuyên mọi người đừng vội nâng cấp lối sống ngay khi vừa có việc làm hay được tăng lương.

Thay vào đó, hãy rót tiền vào các quỹ chỉ số bám sát thị trường chung như S&P 500 với chi phí quản lý thấp. Việc của nhà đầu tư chỉ là duy trì kỷ luật nộp tiền đều đặn, kiên trì nắm giữ dài hạn và để sức mạnh của lãi kép tự vận hành theo thời gian. Bạn hoàn toàn không cần phải là một chuyên gia tài chính hay theo dõi bảng điện mỗi ngày để có thể thành công với phương pháp này.

Đối với những người muốn tìm kiếm cảm giác mạnh hoặc thử sức ở các kênh rủi ro cao như tiền mã hóa hay đầu tư vào startup, ông đưa ra một giới hạn nghiêm ngặt. Bạn chỉ được phép dùng tối đa 10% số tiền tiết kiệm cho các khoản "đánh cược" này. Quan trọng hơn, nhà đầu tư phải chuẩn bị sẵn tâm lý coi như số tiền đó đã mất trắng để không làm ảnh hưởng đến nền tảng tài chính cốt lõi của gia đình.

Với Mark Cuban, dù là nhà đầu tư mới hay đã dày dạn kinh nghiệm, nguyên tắc vẫn không đổi: chưa hiểu rõ thì đừng vội xuống tiền. Giữ tiền mặt và chờ đúng cơ hội luôn tốt hơn lao vào khi chưa chắc chắn.

Giữa vô số lời mời gọi “làm giàu nhanh”, triết lý của ông rất đơn giản: không cần đánh lớn, chỉ cần đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn.