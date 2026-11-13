Đế chế bán dẫn Nvidia vừa trải qua biến động nhân sự lớn nhất kể từ ngày thành lập vào năm 1993. Ngày 12/11, ông Jensen Huang, 63 tuổi, gương mặt đại diện cho làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu, từ chức CEO, chỉ vài ngày sau khi thừa nhận không chung thủy với vợ.

Theo thông cáo của Nvidia, ông Huang từ chức CEO và rời Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, và hội đồng quản trị sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài cho vị trí chính thức. Ông Harvey Jones trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Thông cáo không nêu lý do ông Huang ra đi. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra khi đời tư của vị tỷ phú đang là tâm điểm chú ý.

Ông Jensen Huang chính thức rời ghế điều hành Nvidia sau 33 năm gây dựng tập đoàn (Ảnh: Global Banking & Finance).

Trong tuyên bố ngày 8/11, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, nói rằng hành động của mình làm tổn thương vợ con và không có gì để bào chữa. Hai người đã gắn bó hơn 40 năm. Ông không nêu tên người liên quan.

“Lằn ranh đỏ” mang tên quy tắc ứng xử doanh nghiệp

Sự ra đi của Jensen Huang đưa ông vào danh sách những lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu rời ghế sau bê bối đời tư.

Nhiều tập đoàn lớn cấm quản lý có quan hệ tình cảm với cấp dưới nhằm tránh xung đột lợi ích. Quy tắc ứng xử của Nvidia cũng yêu cầu nhân viên tránh các tình huống tạo ra xung đột, kể cả từ quan hệ cá nhân.

Ông Charles G. Tharp, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội CHRO, nhận định với The New York Times rằng các doanh nghiệp nhiều khả năng đã siết chặt việc thực thi những quy định này từ thời kỳ phong trào #MeToo.

Trước Jensen Huang, nhiều lãnh đạo danh tiếng đã mất chức vì những lý do tương tự:

Mark Hurd (HP, 2010): Ông từ chức dưới sức ép của hội đồng quản trị sau cuộc điều tra về mối quan hệ với một nữ nhà thầu. Cuộc điều tra không tìm thấy vi phạm chính sách, nhưng phát hiện các báo cáo chi phí không chính xác.

Brian Krzanich (Intel, 2018): Ông từ chức sau khi hãng chip phát hiện ông từng có quan hệ tự nguyện với một nhân viên, trái với quy định nội bộ áp dụng cho cấp quản lý.

Steve Easterbrook (McDonald’s, 2019): Ông bị sa thải vì quan hệ tình cảm đồng thuận với một nhân viên. Năm 2021, ông hoàn trả hơn 105 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu để dàn xếp vụ kiện do chính McDonald’s khởi xướng.

Ashley Buchanan (Kohl’s, 2025): Ông bị sa thải sau khi cuộc điều tra kết luận ông đã chỉ đạo công ty giao dịch với một nhà cung cấp mà ông có quan hệ cá nhân, không khai báo xung đột lợi ích.

Rodney McMullen (Kroger, 2025): Ông từ chức sau cuộc điều tra của hội đồng quản trị về hành vi cá nhân bị cho là trái với chính sách đạo đức kinh doanh. Kroger không công bố chi tiết, chỉ cho biết hành vi này không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Giới hạn của sự nể trọng đối với nhà sáng lập

Tại các tập đoàn công nghệ, những nhà sáng lập huyền thoại như Jensen Huang thường nhận được sự kính nể rất lớn từ hội đồng quản trị. Chính sự nể trọng này đôi khi khiến việc giám sát bị chậm trễ.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld thuộc Trường Quản lý Yale nhận định trên The New York Times rằng hội đồng quản trị Nvidia “đã làm điều đúng đắn, nhưng mất quá nhiều thời gian”. Theo ông, đã có nhiều dấu hiệu để bất kỳ hội đồng quản trị nào chú ý đều có thể nhận ra.

Lịch sử kinh doanh Mỹ từng chứng kiến những nhà sáng lập bị gạt khỏi công ty rồi trở lại đỉnh cao. Năm 1985, Steve Jobs rời Apple sau cuộc tranh giành quyền lực nội bộ, trước khi tái xuất vào năm 1997. Tháng 11/2023, Sam Altman bị hội đồng quản trị OpenAI sa thải, nhưng lấy lại ghế CEO chỉ sau 5 ngày nhờ sức ép lớn từ nhân viên và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cả hai trường hợp trên đều bắt nguồn từ bất đồng về quản trị, không phải bê bối đời tư.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Brian Mast cho biết nhóm của ông Huang đã xác nhận ông sẽ trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp. Theo New York Post, buổi làm việc kín dự kiến diễn ra trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.