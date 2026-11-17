Mức này vượt đỉnh cũ 25.646 đồng/USD ghi nhận ngày 14/10. Tỷ giá trung tâm hiện cao hơn khoảng 50 đồng so với một tuần trước và tăng khoảng 530 đồng so với đầu năm, tương ứng hơn 2%.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 24.369-26.935 đồng/USD.

Đầu giờ sáng, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá USD ở mức 25.570-25.950 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua. Giá bán cao nhất trên thị trường có thời điểm lên quanh 25.980 đồng/USD, sau đó giảm; đến trưa, một số ngân hàng lớn giao dịch quanh 25.520-25.930 đồng/USD. Nhóm ngân hàng tư nhân cũng điều chỉnh tương tự, giao dịch phổ biến quanh 25.500-25.900 đồng/USD.

So với ngày 11/11, giá bán USD tại Vietcombank đã tăng 130 đồng, tương đương khoảng 0,5%. Dù đang trong nhịp phục hồi, giá USD ngân hàng vẫn thấp hơn khoảng 2% so với vùng đỉnh trên 26.520 đồng thiết lập cuối tháng 7.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do giao dịch quanh 25.980 đồng chiều mua vào và 26.030 đồng chiều bán ra, cao hơn 150 đồng so với phiên trước.

Kiểm tra giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đà tăng của tỷ giá trong nước chịu tác động từ xu hướng quốc tế. USD-Index, thước đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,13% lên 103,69 điểm, tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất trong 19 tháng.

Động lực chính đến từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25 điểm phần trăm) tại cuộc họp này, với xác suất khoảng 95%.

Trong khi đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế tạo sức ép lên tỷ giá, tiền đồng vẫn có những yếu tố hỗ trợ từ trong nước. Đáng chú ý, cán cân thương mại đang cải thiện sau giai đoạn nhập siêu lớn, mà theo VCBS Research chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Riêng tháng 10, Việt Nam xuất siêu 7,31 tỷ USD, là tháng xuất siêu thứ hai liên tiếp. Diễn biến này thu hẹp mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm xuống còn 12,07 tỷ USD.

Bên cạnh cán cân thương mại, nguồn cung ngoại tệ còn được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và du lịch. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn FDI thực hiện trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ và cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, dù thặng dư du lịch ròng chỉ khoảng 0,95 tỷ USD do người Việt cũng chi hơn 8 tỷ USD ở nước ngoài. Ngoài ra, các ngân hàng và doanh nghiệp cũng tích cực huy động vốn ngoại tệ từ thị trường quốc tế.

Về điều hành, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt sử dụng các công cụ hỗ trợ thanh khoản. Ngày 6/11, cơ quan này thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô tối đa 2 tỷ USD, theo phương án đã thông báo từ ngày 4/11. Động thái nhằm hỗ trợ thanh khoản tiền đồng trong giai đoạn cao điểm cuối năm và trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước chào mua ngoại tệ giao ngay từ các ngân hàng thương mại vào thứ hai và thứ tư hằng tuần, ở mức giá 25.500 đồng/USD. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cơ quan quản lý thông báo mua lại ngoại tệ, kể từ đợt mua vào khoảng 6 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023. Hoạt động này được kỳ vọng vừa bổ sung dự trữ ngoại hối, vừa đưa thêm tiền đồng vào hệ thống ngân hàng.

Dự báo diễn biến thị trường ngoại hối những tháng cuối năm, MBS Research cho rằng tỷ giá vẫn có thể chịu sức ép nếu giá dầu duy trì ở mức cao và Fed tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt. Các yếu tố như mặt bằng lãi suất trong nước, dòng vốn FDI và xuất khẩu mùa cao điểm có thể giúp giảm bớt áp lực này.

Đơn vị phân tích dự báo tỷ giá USD/VND liên ngân hàng cuối năm dao động trong khoảng 26.400-26.600 đồng/USD, tương ứng mức tăng 0,5-1,2% so với đầu năm. Cuối tháng 10, tỷ giá này ở mức 25.802 đồng/USD, thấp hơn 1,8% so với đầu năm.

Trong khi đó, VCBS Research kỳ vọng tỷ giá duy trì tương đối ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ thuận lợi từ xuất khẩu phục hồi, dòng vốn FDI giải ngân đều đặn và kiều hối tăng vào dịp cuối năm.