Từ thuế khoán sang kê khai: Bước ngoặt của nhiều hộ kinh doanh

Theo lộ trình cải cách của Bộ Tài chính, hình thức thuế khoán dự kiến sẽ dần được thay thế bằng cơ chế thuế kê khai. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu hộ kinh doanh cá thể sẽ phải đối mặt với một thử thách mới: Lập sổ sách, quản lý hóa đơn đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn điện tử máy tính tiền hay báo cáo thuế theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

Giao diện hộ kinh doanh sử dụng phần mềm AIBAT và phát hành hóa đơn điện tử (Ảnh: AIBAT).

Thực tế, không ít chủ hộ đang lúng túng vì chưa từng tiếp xúc với nghiệp vụ kế toán, ngại chi phí thuê nhân sự chuyên trách và lo sợ những rủi ro pháp lý khi sai sót dữ liệu.

Nhiều hộ kinh doanh hiện nay thường nhầm lẫn giữa việc xuất hóa đơn và việc kê khai thuế. Đây là hai quy trình khác nhau nhưng lại có mối liên hệ mật thiết. Nếu như việc xuất hóa đơn điện tử là thao tác bắt buộc ngay khi kết thúc mỗi giao dịch, thì kê khai thuế là công tác tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu đó vào cuối kỳ để nộp lên cơ quan quản lý.

Sự lúng túng nảy sinh khi chủ hộ phải quản lý rời rạc: Dùng một ứng dụng để xuất hóa đơn, sau đó lại phải ghi chép lại vào sổ tay hoặc bảng tính để phục vụ kê khai thuế vào cuối tháng. Quy trình thủ công này không chỉ gây mất thời gian mà còn rất dễ xảy ra sai sót, lệch số liệu giữa hóa đơn thực tế và tờ khai.

Thấu hiểu những rào cản đó, phần mềm quản lý bán hàng AIBAT đã được phát triển như một hệ sinh thái toàn diện, giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số.

Xuất hóa đơn điện tử tại chỗ: Khác với các phần mềm quản lý bán hàng phải liên kết với đơn vị thứ 3 để xuất hóa đơn điện tử, AIBAT là doanh nghiệp hiếm hoi hiện nay đã được Tổng cục Thuế cấp phép, cho phép phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp ngay khi bán hàng với AIBAT Invoice. Với việc chủ động phát hành hóa đơn điện tử AIBAT Invoice giúp việc xuất hóa đơn trở nên nhanh chóng, chính xác trên tất cả các thiết bị như máy tính, điện thoại, iPad.

Quản lý bán hàng và tự động hóa dữ liệu kê khai: Thay vì ghi chép thủ công dễ nhầm lẫn, mọi giao dịch bán hàng, thu chi và tồn kho trên AIBAT đều được hệ thống tự động tổng hợp theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. Cuối kỳ, chủ hộ chỉ cần trích xuất báo cáo để thực hiện kê khai thuế mà không cần am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán.

Việc sở hữu cả hai giải pháp trong cùng một hệ sinh thái AIBAT mang lại lợi thế tối ưu cho người dùng.

Tính tương thích và đồng bộ cao: Vì cả phần mềm quản lý và hóa đơn điện tử đều do một đơn vị phát triển, dữ liệu từ hóa đơn AIBAT Invoice tự động chảy thẳng vào tờ khai thuế một cách chính xác. Chủ hộ không phải thực hiện thao tác nhập liệu lại hay lo lắng về việc lệch số liệu giữa các phần mềm khác nhau.

Tốc độ và sự ổn định: Việc xuất hóa đơn điện tử máy tính tiền diễn ra tức thì, mượt mà trên tất cả các thiết bị như máy tính, điện thoại hay iPad.

Hỗ trợ tập trung, tối ưu chi phí: Thay vì phải chờ đợi sự phối hợp giữa bên phần mềm và bên cung cấp hóa đơn, khách hàng của AIBAT chỉ cần làm việc với một đầu mối duy nhất. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mua lẻ từng dịch vụ mà còn đảm bảo mọi thắc mắc về kỹ thuật hay nghiệp vụ thuế được xử lý nhanh chóng, nhất quán.

Giao diện "thuần Việt", dễ sử dụng: Điểm vượt trội của AIBAT chính là sự đơn giản. Ngay cả những chủ hộ kinh doanh lớn tuổi hay những người không rành công nghệ cũng có thể làm chủ phần mềm sau 15 phút làm quen.

Dữ liệu bán hàng và thu chi được AIBAT ghi nhận và tổng hợp theo thời gian thực (Ảnh: AIBAT).

Việc ứng dụng công nghệ như AIBAT không chỉ giúp các hộ kinh doanh giải tỏa sự lúng túng trước các quy định mới, mà còn mở ra cơ hội để tối ưu hóa lợi nhuận. Khi dữ liệu được minh bạch và cập nhật theo thời gian thực, chủ hộ sẽ có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra những kế hoạch nhập hàng hoặc khuyến mãi chính xác hơn.

Công ty Cổ phần Công nghệ AIBAT

Trụ sở Hà Nội: Số 9, Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Hà Nội

Văn phòng TPHCM: CH 33.23, Toà BS16, Vinhomes Grand Park - 88 đường Phước Thiện, khu phố 29, phường Long Bình, TPHCM.

Hotline: 1900 066822

Website: https://aibat.vn