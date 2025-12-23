Từ tài chính đến sản xuất: ESG thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững không chỉ dựa vào nỗ lực của người sản xuất, mà cần sự đồng hành của hệ thống tài chính và doanh nghiệp theo một tầm nhìn dài hạn.

Mới đây, tại Lễ vinh danh giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025 nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức, việc Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Tập đoàn Mavin cùng được vinh danh tại hạng mục Xã hội (S) cho thấy bức tranh rõ nét hơn về vai trò song hành giữa nguồn vốn xanh và mô hình sản xuất bền vững trong quá trình tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam.

Đại diện Agribank (ngoài cùng bên trái) và đại diện Mavin (thứ 2 từ phải qua) nhận giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025, hạng mục Xã hội (Ảnh: BTC).

Agribank – Định hướng dòng vốn theo tiêu chí ESG

Là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, Agribank nhiều năm qua xác định phát triển nông nghiệp bền vững là một trụ cột trong chiến lược kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Giải thưởng Vietnam ESG Award 2025 được trao cho Agribank phản ánh quá trình lồng ghép các tiêu chí môi trường – xã hội – quản trị vào hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro.

Trên thực tế, Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất phát thải thấp. Thông qua các gói vốn quy mô lớn, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đầu tư đổi mới công nghệ, cải thiện năng suất và giảm tác động môi trường.

Một trong những điểm nhấn là việc Agribank tham gia tài trợ cho Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ cung cấp vốn, ngân hàng còn góp phần định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất lúa gạo theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng – phù hợp với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh.

Ở góc độ ESG, cách tiếp cận của Agribank cho thấy sự chuyển dịch từ vai trò cho vay truyền thống sang định hướng dòng vốn có trách nhiệm. Các yếu tố về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro dần trở thành tiêu chí quan trọng trong quá trình thẩm định tín dụng, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính phục vụ phát triển bền vững.

Mavin – Thực hành ESG từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Ở chiều ngược lại của chuỗi giá trị, Tập đoàn Mavin đại diện cho nhóm doanh nghiệp nông nghiệp chủ động đưa ESG vào thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Việc được ghi nhận tại Giải thưởng Vietnam ESG Award 2025 là bằng chứng cho hiệu quả mô hình nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao mà doanh nghiệp này lựa chọn để tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Theo định hướng chiến lược, Mavin xây dựng chuỗi giá trị khép kín “từ nông trại tới bàn ăn”, trong đó các khâu sản xuất được kết nối nhằm tối ưu tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Mô hình tuần hoàn cho phép doanh nghiệp tái sử dụng phụ phẩm, kiểm soát tốt hơn phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Cùng với đó, Mavin đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và số hóa quản trị, từ hệ thống trang trại hiện đại, tự động hóa trong chăn nuôi đến quản lý dữ liệu tập trung. Nhờ đó, tập đoàn giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát rủi ro trong toàn chuỗi sản xuất – yếu tố quan trọng trong quản trị ESG.

Không chỉ dừng ở khía cạnh môi trường, mô hình của Mavin còn tạo ra giá trị xã hội thông qua việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động và nông dân liên kết. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, cách tiếp cận dựa trên ESG giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và sức cạnh tranh dài hạn.