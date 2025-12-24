Ở nhiều nơi trên thế giới, Giáng sinh luôn bắt đầu bằng khoảnh khắc ánh đèn bật sáng. Đó là thời điểm nhịp sống chậm lại, để con người cởi mở hơn, dễ sẻ chia hơn và cho phép mình tận hưởng những cảm xúc tích cực. Tại TPBank, tinh thần ấy được mở ra theo một cách rất riêng.

Từ lễ “Thắp sáng Giáng sinh” đến câu chuyện trải nghiệm của TPBank

TPBank sẵn sàng cùng khách hàng đón mùa lễ hội (Ảnh: TPBank).

Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” lần đầu tiên được TPBank tổ chức không chỉ là một sự kiện trang trí theo mùa. Đây chỉ là điểm khởi đầu cho mùa lễ hội với thông điệp: “Đón năm mới rạng nụ cười cùng TPBank - nơi mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập niềm vui”.

Từ khoảnh khắc ánh đèn bật lên cùng lúc app TPBank thay giao diện mùa lễ hội, TPBank bắt đầu kể câu chuyện thương hiệu của mình bằng trải nghiệm.

Niềm vui bắt đầu từ khoảnh khắc bạn bước đến TPBank

Lần đầu tiên, TPBank tổ chức lễ hội Thắp sáng Giáng sinh (Ảnh: TPBank).

Khi thành phố vừa lên đèn, tòa nhà TPBank khoác lên diện mạo mới, đủ ấn tượng để níu chân những vị khách đến giao dịch và cả những người đi ngang qua. Khi ánh đèn đồng loạt bừng lên từ khoảnh khắc đếm ngược (countdown), cảm xúc cũng được mở ra. Những liên khúc Giáng sinh vang lên từ ban nhạc tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi.

Ông già Noel xuất hiện, những màn ảo thuật bất ngờ và các trò chơi tương tác thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể mang về những món quà Giáng sinh giản dị như gấu bông hay kẹo ngọt. Những món quà nhỏ cho một buổi tối mùa đông trở nên ấm áp.

Những hoạt động thú vị cùng những món quà nhỏ đáng yêu đủ để bất kỳ ai đến với TPBank dịp này đều nở nụ cười (Ảnh: TPBank).

Những món quà đáng yêu dành cho khách hàng trong dịp Noel (Ảnh: TPBank).

Cảm giác ấy cũng giống như cách TPBank hiện diện trong đời sống mỗi ngày. Từ quầy giao dịch với đội ngũ nhân viên tận tâm, đến app TPBank và Ngân hàng tự động TPBank LiveBank 24/7 luôn sáng đèn, sẵn sàng phục vụ hầu hết các nhu cầu giao dịch ngân hàng bất kể thời gian.

Ở TPBank, trải nghiệm không chỉ dừng ở việc hoàn tất giao dịch nhanh chóng, mà là cảm giác được chào đón, được hỗ trợ đúng lúc và đúng nhu cầu.

Khi trải nghiệm số trở thành chất liệu của niềm vui

Với nhiều khách hàng trẻ, mùa lễ hội không chỉ bắt đầu từ ánh đèn ngoài phố, mà từ khoảnh khắc mở app TPBank và nhận ra giao diện đã khoác lên sắc màu Giáng sinh.

Trong mùa cao điểm cuối năm, app TPBank hiện diện như một trợ lý tài chính thông minh với hơn 2.000 tiện ích. Người dùng có thể chuyển tiền, thanh toán, quản lý thẻ, chi tiêu, gửi thiệp chúc mừng, tiết kiệm, ứng tiền mặt online, mua sắm online, chuyển tiền quốc tế, lên kế hoạch tài chính cá nhân… chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Khi mọi thao tác được rút gọn và liền mạch, trải nghiệm tài chính trở nên nhẹ nhàng hơn, để cảm xúc mùa lễ không bị gián đoạn.

ChatPay hay những tính năng nâng cấp hơn nữa như Paste to Pay phản ánh rõ triết lý công nghệ mà TPBank theo đuổi. Người dùng có thể chuyển tiền ngay trong khung chat quen thuộc, hoặc chỉ cần sao chép và dán thông tin thanh toán để hoàn tất giao dịch.

Công nghệ AI phía sau giúp hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên, và với khách hàng, điều đọng lại là cảm giác mọi việc được xử lý nhanh chóng, chính xác và thuận tiện trong những ngày hối hả.

Tại TPBank, mùa lễ hội không chỉ bắt đầu từ ánh đèn ngoài phố, mà từ khoảnh khắc mở App với giao diện lễ hội và hàng loạt ưu đãi được khơi mở (Ảnh: TPBank).

Thông điệp “Nụ cười” mùa lễ hội còn được TPBank lan tỏa qua hệ sinh thái ưu đãi cuối năm. Từ vòng quay may mắn trên app đến các dòng thẻ TPBank đều mang đến nhiều chương trình ưu đãi trong đã lĩnh vực từ mua sắm, ẩm thực, giải trí, đến du lịch.

Cứ thứ sáu hàng tuần, hàng loạt ưu đãi mới lại được giới thiệu để khách hàng thỏa sức tận hưởng và mua sắm. Khi việc chi tiêu trở nên tiện lợi, niềm vui không chỉ đến từ món đồ nhận được, mà từ cảm giác chủ động và thông minh trong từng quyết định tài chính.

Với khách hàng cao cấp, TPBank tiếp tục mở rộng câu chuyện “Nụ cười” bằng các trải nghiệm cá nhân hóa. Dịch vụ khách hàng cao cấp được thiết kế với không gian giao dịch riêng, đội ngũ tư vấn chuyên biệt và nền tảng số tinh gọn.

Trong mùa lễ hội, khi thời gian càng trở nên quý giá, sự chuẩn mực và tinh tế trong dịch vụ chính là điều khiến cảm xúc tích cực được giữ lại lâu hơn. Tại hơn 40 VIP lounge, mọi trải nghiệm được chau chuốt tới từng chi tiết để mang lại hài lòng cho mỗi vị khách.

Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” và thắp sáng nụ cười mỗi ngày

TPBank mong muốn mỗi giao dịch đều có thể bắt đầu bằng một nụ cười hoặc để lại một nụ cười (Ảnh: TPBank).

Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” chỉ là một khoảnh khắc trong hành trình dài của chiến dịch “Nụ cười”. Điều TPBank hướng tới không phải là ánh sáng của một buổi tối, mà là ánh sáng của trải nghiệm được duy trì mỗi ngày.

Từ không gian giao dịch, nền tảng số, sản phẩm tài chính đến chất lượng dịch vụ, mọi điểm chạm đều được TPBank thiết kế để mang lại cảm giác thuận tiện, tin cậy và dễ chịu cho khách hàng.