Từ “học cấp tốc” đến kiếm tiền bằng AI có dễ dàng?

Chia sẻ với PV Dân trí tại cuộc phỏng vấn gần đây, ông Lê Công Thành – chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu, nhà sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin InfoRe – cho biết, kể từ khi chính thức phát động “Bình dân học AI” đến nay, phong trào này đã thu hút lượng lớn người tham gia.

Trên mạng xã hội, nhóm “Bình dân học AI” hiện có hơn 650.000 thành viên hoạt động sôi nổi; ngoài ra có khoảng 1,2 triệu người đăng ký học và luyện tập trong hệ thống đào tạo trí tuệ nhân tạo mang tên “Hệ thống luyện AI”.

Ông Lê Công Thành tại buổi phỏng vấn podcast với báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Ông Thành tiết lộ, phong trào này lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” do Bác Hồ phát động năm 1945. Theo đó, kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay giống như kỹ năng đọc, viết ngày xưa – là một loại kỹ năng đọc, viết trên không gian mạng - giúp con người tiếp cận nguồn tri thức của nhân loại dễ dàng hơn rất nhiều so với trước. Trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hôm nay được đánh giá là vô cùng cần thiết và sẽ còn phát triển liên tục trong tương lai, nên sự hữu ích đối với cộng đồng sẽ càng lớn.

Triết lý cơ bản ban đầu mà nhóm sáng lập đưa ra gần như học theo hoàn toàn hình mẫu của “Bình dân học vụ”: người đã biết dạy người chưa biết, người biết ít dạy cho những người hoàn toàn chưa biết gì, ai biết nhiều hơn thì dạy cho người biết ít hơn.

Sau khoảng một năm phát triển phong trào, nền tảng “Luyện AI” được xây dựng nhằm giúp người tham gia học tập, thực hành về trí tuệ nhân tạo hàng ngày với chỉ 15 phút mỗi ngày để tiếp cận, rèn luyện các kiến thức về AI.

Quá trình học được chia thành các bậc khác nhau. Bậc thứ nhất là làm thế nào để một người có thể tạo dựng thói quen sử dụng AI mỗi ngày, giống như học sinh tập đọc, tập viết. Thói quen đó sẽ là nền tảng để con người phát triển lên bậc cao hơn: dùng AI vào công việc và cuộc sống.

Bậc thứ hai nhằm giúp người tham gia biết dùng AI để học mọi kiến thức trong mọi lĩnh vực, hoàn thiện bản thân. Chẳng hạn, một người làm marketing bên cạnh việc đào sâu kiến thức về marketing thông qua AI mỗi ngày, còn có thể học thêm về tâm lý học để hoàn thiện bức tranh tri thức. Ở đây, AI đóng vai trò như cánh cửa để bước vào kho tri thức của nhân loại một cách dễ dàng, đó là bậc gắn với việc học tập suốt đời.

Tại buổi phỏng vấn podcast do báo Dân trí tổ chức, ông Thành đánh giá, nhu cầu học AI "cấp tốc" và kiếm tiền là chính đáng. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng, ngày nay, trí tuệ nhân tạo phát triển rất mạnh mẽ, cập nhật hàng ngày, các mô hình AI chứa lượng kiến thức của cả nhân loại trong nhiều thế kỷ, do đó, việc đào tạo một lần là không đủ.

“Nếu chỉ thông qua vài buổi học cấp tốc mà kỳ vọng làm chủ được AI thì có lẽ hơi xa vời”, ông Thành nhìn nhận. Theo đó, một vài buổi đào tạo có thể cung cấp cho người học kiến thức hiện tại, nhưng không thể cung cấp những thứ sẽ phát triển trong tương lai, không giúp đeo bám được AI. Vì vậy, nhóm sáng lập “Bình dân học AI” hướng đến xây dựng một mô hình giáo dục kiểu mới là học bền vững, học kiên trì, bền bỉ suốt đời.

