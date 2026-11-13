Từ yêu cầu này, việc xem xét bãi bỏ giấy phép riêng ở khâu phân phối, bán buôn, bán lẻ đang được đặt ra nhằm giảm thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động kinh doanh.

Giảm thủ tục hành chính, phân hóa công cụ quản lý

Thảo luận tại hội trường, ĐBQH Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) thống nhất xác định kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, song cho rằng không nhất thiết áp dụng một hình thức quản lý đồng nhất đối với mọi cơ sở.

Dẫn khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2025, ông đề nghị phân hóa công cụ quản lý theo quy mô và mức độ rủi ro. Đối với cơ sở bán lẻ nhỏ, siêu nhỏ, có thể áp dụng thủ tục xác nhận đáp ứng điều kiện kinh doanh tại UBND cấp xã, thay vì duy trì quy trình cấp giấy phép như hiện nay.

Theo đại biểu, cơ sở kinh doanh tự kê khai và chịu trách nhiệm về việc đáp ứng điều kiện; cơ quan quản lý kiểm tra thông tin, xác nhận trong thời hạn rõ ràng và tổ chức hậu kiểm. Dữ liệu đã có cần được khai thác, tránh yêu cầu người dân cung cấp lại.

Ông nhấn mạnh việc đơn giản hóa thủ tục phải gắn với kiểm soát thực chất. Hoạt động hậu kiểm cần tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, địa điểm kinh doanh và các hoạt động quảng cáo, tiếp thị bị cấm. Đối với cơ sở tái phạm, cần có biện pháp đình chỉ hoặc chấm dứt kinh doanh phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Đề xuất này cho thấy yêu cầu đổi mới phương thức quản lý không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho người kinh doanh mà còn hướng đến nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Từ đây, một vấn đề cần tiếp tục xem xét là phạm vi áp dụng giấy phép riêng đối với hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc lá, nhất là khi các công cụ quản lý bằng dữ liệu và hậu kiểm ngày càng được phát triển.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước tiêu hủy thuốc lá nhập lậu (Ảnh: QLTT).

Bãi bỏ giấy phép riêng nhưng không nới lỏng quản lý

Phân tích vấn đề từ góc độ thể chế, bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng Tư vấn chính sách và pháp luật, Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng cần phân biệt giữa yêu cầu đáp ứng điều kiện kinh doanh với việc duy trì thủ tục cấp giấy phép riêng ở từng khâu lưu thông.

Theo bà, cơ chế cấp phép trước đây chủ yếu nhằm xác định chủ thể kinh doanh và tạo công cụ răn đe thông qua việc thu hồi giấy phép khi xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, trong bối cảnh dữ liệu đăng ký kinh doanh, thuế và hóa đơn điện tử ngày càng được kết nối, những chức năng này có thể được thực hiện bằng các phương thức quản lý khác.

Chẳng hạn, việc định danh cơ sở kinh doanh có thể thực hiện thông qua cơ chế thông báo điểm bán trực tuyến, miễn phí, liên thông với dữ liệu hiện có. Với hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm, có thể áp dụng chế tài đình chỉ hoặc cấm kinh doanh sản phẩm thuốc lá có thời hạn theo quy định pháp luật.

Cách tiếp cận này cho phép cơ quan chức năng tiếp tục quản lý chủ thể, địa điểm và hoạt động kinh doanh mà không nhất thiết duy trì quy trình xét duyệt giấy phép riêng biệt.

Giấy phép thương mại không trực tiếp quyết định hành vi sử dụng thuốc lá. Mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc cần được thực hiện bằng các chính sách tác động đến nhu cầu như thuế, giá, môi trường không khói thuốc, kiểm soát quảng cáo, trưng bày và hỗ trợ cai nghiện.

Trong khi đó, ở khâu lưu thông, hiệu quả quản lý phải được đánh giá bằng việc thương nhân có kinh doanh sản phẩm hợp pháp, tuân thủ quy định về địa điểm, đối tượng mua và các nghĩa vụ liên quan hay không.

Từ lập luận này, bà Phan Minh Thủy kiến nghị thể chế hóa chủ trương không yêu cầu giấy phép riêng đối với hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ thuốc lá trong dự thảo Luật; thay vào đó quy định rõ các điều kiện kinh doanh bắt buộc, hành vi bị cấm và trách nhiệm tuân thủ của thương nhân.

Như vậy, việc bãi bỏ giấy phép riêng không đồng nghĩa với loại bỏ các ràng buộc pháp lý mà là thay đổi phương thức quản lý: giảm thủ tục xét duyệt ban đầu, đồng thời tăng trách nhiệm tuân thủ và giám sát trong quá trình kinh doanh.

Tập trung nguồn lực kiểm soát thị trường bất hợp pháp

Một yêu cầu quan trọng khi đổi mới phương thức quản lý là bảo đảm kiểm soát hiệu quả nguồn cung thuốc lá, đặc biệt đối với hàng nhập lậu, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Đề cập vấn đề này, ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Tây Ninh) cho rằng chính sách cần phân biệt giữa mục tiêu dài hạn về giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá với phương thức quản lý thị trường trong ngắn hạn và trung hạn. Theo bà, khi một bộ phận người dân vẫn có nhu cầu sử dụng, việc thu hẹp nguồn cung hợp pháp không mặc nhiên khiến nhu cầu biến mất. Nếu thiếu biện pháp kiểm soát phù hợp, nhu cầu có thể chuyển sang thị trường bất hợp pháp.

Trong khi thuốc lá nhập khẩu hợp pháp phải tuân thủ các yêu cầu về thuế, hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa và cảnh báo sức khỏe, thuốc lá nhập lậu có thể né tránh những nghĩa vụ này, tạo lợi thế về chi phí cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Cùng quan điểm về yêu cầu kiểm soát nguồn cung, bà Phan Minh Thủy cho rằng thuốc lá nhập lậu không chỉ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến thị trường hợp pháp mà còn có thể làm suy giảm hiệu quả các chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là khi sản phẩm được bán với giá thấp.

Do đó, cần tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, truy xuất chuỗi cung ứng, giám sát điểm bán và xử lý hoạt động kinh doanh trái phép trên môi trường số.

Các công cụ như hóa đơn điện tử, tem điện tử và dữ liệu đăng ký kinh doanh có thể hỗ trợ cơ quan chức năng nhận diện cơ sở có dấu hiệu rủi ro, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng quản lý và áp dụng chế tài phù hợp đối với hành vi vi phạm.

Từ những ý kiến tại nghị trường và phân tích của chuyên gia VCCI, việc xem xét bãi bỏ giấy phép riêng ở khâu lưu thông cần gắn với hệ thống quản lý thay thế đủ hiệu lực, trong đó các điều kiện kinh doanh được quy định minh bạch, trách nhiệm thương nhân được xác định rõ và công tác hậu kiểm được tăng cường.

Hiệu quả quản lý cần được đo lường bằng mức độ tuân thủ pháp luật, khả năng kiểm soát nguồn cung và phát hiện, xử lý vi phạm, thay vì chỉ dựa vào thủ tục cấp phép. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng giảm gánh nặng hành chính nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức quản lý cũng cần bảo đảm tính nhất quán với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, nhất là Nghị quyết số 66.18/2026 về cơ chế thí điểm không thực hiện yêu cầu giấy phép mua bán thuốc lá được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Theo bà Thủy, việc hoàn thiện dự thảo Luật cần làm rõ phương thức quản lý đối với hoạt động phân phối, bán buôn, bán lẻ, đồng thời quy định cơ chế chuyển tiếp phù hợp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ pháp lý.