Từ dòng vốn đến công nghệ, doanh nghiệp góp thêm động lực tăng trưởng

Chị Hoàng Thanh (ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể có việc cùng gia đình về quê ở Quy Nhơn (Gia Lai) và định đi xe khách khi trở lại thành phố. Tuy nhiên, khi truy cập vào website của các hãng hàng không, chị thấy giá vé máy bay một chiều chặng từ Quy Nhơn vào TPHCM, khởi hành giữa tháng 8 chỉ hơn 5 triệu đồng cho 4 khách (gồm 3 người lớn và 1 trẻ em). Thấy giá hợp lý nên chị đã đặt vé máy bay.

Ngân hàng khơi thông vốn, hàng không mở rộng kết nối tăng trưởng

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao trong dịp hè giúp doanh thu của các hãng khởi sắc. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Vietnam Airlines tích cực bất chấp bối cảnh ngành hàng không toàn cầu chịu tác động từ giá nhiên liệu, chi phí đầu vào.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 75.312 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 3.852 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ đạt 56.274 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2025 và lợi nhuận đạt 2.877 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển trên 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ; vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thị trường quốc tế là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại, hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay.

Hãng đã tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới; tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm. Theo dữ liệu của Official Airline Guide (OAG) tháng 7/2026, Vietnam Airlines đứng thứ nhất tại Đông Nam Á về tải cung ứng với 2,84 triệu ghế.

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình hình vĩ mô, Vietnam Airlines vẫn hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, tiếp tục phục hồi vững chắc và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hoạt động khai thác trên mạng bay quốc tế tiếp tục là động lực góp phần giúp Vietnam Airlines duy trì doanh thu tăng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: Lam Giang).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện hãng hàng không quốc gia cho hay ngay từ khi xuất hiện những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, Vietnam Airlines đã xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến của thị trường, biến động giá nhiên liệu; chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng.

Hãng tập trung tối ưu hóa mạng đường bay, đội máy bay, cơ cấu khai thác và triển khai quyết liệt các giải pháp tăng doanh thu, cắt - giảm - giãn - hoãn nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

“Việc duy trì đà tăng trưởng giúp hãng góp phần mở rộng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương trên cả nước, đồng thời tăng cường kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế. Mạng đường bay được mở rộng cùng việc gia tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và dịch vụ, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của các địa phương và cả nước”, đại diện Vietnam Airlines nói.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 10.700 tỷ đồng, với tăng trưởng tín dụng quý II đạt 8,6%, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Động lực tăng trưởng đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến - chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, cho vay bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ACB bắt đầu hồi phục tích cực trong quý II khi lần lượt tăng 3,8% và 5% so với cuối quý đầu năm - mức tăng trưởng cao nhất trong 4 quý vừa qua.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, nói rằng bối cảnh kinh tế đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực và khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Hiệu ứng từ đầu tư công, phát triển hạ tầng và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ dần lan tỏa, tạo động lực cho sự phục hồi của mảng bán lẻ và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với phân khúc này, ACB tiếp tục cung cấp hệ giải pháp dành xoay quanh ba trụ cột: Vốn phát triển, công cụ tối ưu và năng lực bứt phá, kết nối từ khả năng tiếp cận vốn, số hóa vận hành đến nâng cao năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Để góp phần hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, CEO của ACB cho rằng điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô tín dụng mà còn phải nâng cao chất lượng và tốc độ luân chuyển của dòng vốn, bảo đảm vốn được phân bổ vào những khu vực có khả năng tạo ra năng suất, việc làm và sức lan tỏa cho nền kinh tế. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Giao dịch tại ngân hàng (Ảnh: ACB).

Trong 6 tháng cuối năm, ACB tập trung vào ba ưu tiên chính.

Thứ nhất, tiếp tục khơi thông vốn cho sản xuất - kinh doanh. ACB chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì thanh khoản an toàn và dành dư địa tín dụng cho các lĩnh vực tạo ra giá trị thực, như sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh.

“Đối với hộ kinh doanh, đây là khu vực vừa có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, việc làm và tiêu dùng nội địa, vừa đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi về thuế, hóa đơn điện tử và quản trị dòng tiền. Vì vậy, ngân hàng không chỉ cung cấp tín dụng mà còn phát triển các giải pháp tích hợp về tài khoản, thanh toán, quản lý cửa hàng, hóa đơn điện tử và nộp thuế, giúp khách hàng từng bước minh bạch hóa hoạt động và nâng cao năng lực quản trị”, ông Từ Tiến Phát nói.

Với một trung tâm kinh tế lớn như TPHCM, khi vốn được đưa vào đúng khu vực, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động, hộ kinh doanh chuyển đổi hiệu quả và sức cầu nội địa được củng cố, hệ thống ngân hàng sẽ thực sự phát huy vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của Thành phố và cả nước.

Công nghệ, AI, đổi mới sáng tạo là động lực cho tăng trưởng

Theo báo cáo của Thống kê TPHCM vừa công bố, tăng trưởng GRDP của thành phố trong 6 tháng đầu năm tăng 8,55%. Một trong những động lực chính từ bán lẻ tiêu dùng.

Là doanh nghiệp lớn trong mảng bán lẻ, Gigamall - trung tâm thương mại khai thác theo mô hình bán lẻ kết hợp giải trí và công nghệ ở TPHCM - cho biết tích cực ứng dụng công nghệ để thúc đẩy kinh tế. Đơn cử, trung tâm này vừa ra mắt công viên công nghệ giải trí đa tầng đầu tiên tại TPHCM, tổng quy mô trải nghiệm các công nghệ mới lên đến 20.000m2. Chi phí đầu tư tiết lộ khoảng vài triệu USD, mục tiêu đưa các công nghệ mới nhất trên thế giới về để người Việt được tiếp cận, tương đương các công viên công nghệ giải trí ở các nước khác trong khu vực.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Tô Đình Mệnh - Phó Tổng Giám Đốc Thường trực Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam - lấy ví dụ với công nghệ Robot, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp, trải nghiệm tương tác như chào hỏi, nói chuyện… với chó robot hoặc robot người. Mỗi tuần có hàng chục nghìn lượt khách của trung tâm đến vui chơi, giải trí đều có thể trải nghiệm các công nghệ mới này.

Robot tương tác với con người tại một sự kiện (Ảnh: DT).

Nói về vai trò của đổi mới sáng tạo trong bối cảnh tăng trưởng 2 con số, ông Mệnh khẳng định hầu như tất cả công việc hiện nay đều yêu cầu phải gắn với AI. Công nghệ là một xu hướng tất yếu.

Riêng lĩnh vực bán lẻ trung tâm thương mại, việc đưa công nghệ vào sẽ thay đổi được cách tiếp cận khách hàng. Song song, giúp người dân làm quen, tiếp cận sớm với công nghệ để Việt Nam có thể bắt kịp xu hướng thế giới. Để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, cần thiết phải đưa AI vào cuộc sống của người dân từ làm việc, vui chơi đến học tập, giải trí.

Ở mảng tài chính chứng khoán, ông Phạm Anh Thi - Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Số kiêm Khối Công nghệ Công ty chứng khoán Thành công (TCSC) cho hay công nghệ, đặc biệt là AI, đang dần trở thành một lớp hạ tầng mới của nền kinh tế, tương tự cách internet hay điện toán đám mây từng thay đổi doanh nghiệp trước đây. Với doanh nghiệp, AI giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất lao động, và quan trọng hơn cả - tạo ra những sản phẩm dịch vụ mà trước đây không thể làm được.

Nhìn rộng hơn, với thị trường chứng khoán, AI đang “san phẳng” khoảng cách giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Những công cụ phân tích, nghiên cứu, tư vấn chiến lược trước đây chỉ dành cho khách hàng VIP nay dần trở nên phổ cập, giúp việc đầu tư trở nên dễ tiếp cận hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp chuyên về AI, công nghệ, bà Hẳng Phan, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc AI Talent H&HIS, cho biết công ty xác định đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ bằng việc tăng quy mô, mà quan trọng hơn là giúp các doanh nghiệp khác nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những yếu tố quyết định cho tăng trưởng bền vững.

Bà Hẳng Phan - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc AI Talent H&HIS (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Hẳng Phan, Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo ra một chuyển biến quan trọng về nhận thức và môi trường thể chế đối với khu vực kinh tế tư nhân. Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, nghị quyết mang lại sự yên tâm hơn khi đầu tư dài hạn vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mở rộng hoạt động. Môi trường thể chế ngày càng rõ ràng cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hợp tác, thu hút nhân lực chất lượng cao và triển khai các giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Để khối tư nhân nói chung và doanh nghiệp công nghệ nói riêng có thể phát huy tốt hơn trong nửa cuối năm, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ thực chất cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là dự án đòi hỏi vốn đầu tư dài hơi. Cần có chính sách đồng bộ hơn trong việc phát triển thị trường nhân lực chất lượng cao, bao gồm đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực then chốt như AI và dữ liệu.

“Việc thí điểm các cơ chế linh hoạt, có kiểm soát đối với sản phẩm và mô hình kinh doanh mới sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa giải pháp vào thực tiễn. Tiếp tục cắt giảm chi phí tuân thủ và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách thực chất, nhất là ở cấp địa phương, vẫn là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Khi những cơ chế này được cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, khu vực tư nhân sẽ có thêm động lực để đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước”, bà Hẳng Phan kỳ vọng.