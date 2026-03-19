Tự doanh chi 700 tỷ đồng gom cổ phiếu MWG, FPT... nhưng bán ra STB

Thị trường 2 phiên trở lại đây đảo chiều. Sáng nay 19/3, VN-Index tiếp tục điều chỉnh sau thông tin Fed giữ nguyên lãi suất, song song căng thẳng Trung Đông đang đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Trong bối cảnh này, hoạt động của khối tự doanh ghi nhận xu hướng tiếp tục mua ròng cổ phiếu. Tổng kết chỉ trong phiên hôm qua 18/3, tự doanh đã mua ròng với giá trị hơn 707 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Được biết, tự doanh là hoạt động công ty chứng khoán (CTCK) dùng vốn tự có để mua/bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh) cho chính mình nhằm hưởng chênh lệch giá, hoạt động này diễn ra trên sàn. Đây là hoạt động mang tính chuyên nghiệp, rủi ro cao nhưng mang lại nguồn thu lớn.

Thống kê cho thấy, dòng tiền tự doanh đang “đổ dồn” về nhóm ngành mang tính chu kỳ như dầu khí và nguyên vật liệu, đặc biệt mua vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát được mua ròng lớn nhất với hơn 86 tỷ đồng, theo sau là VIC của Vingroup gần 77 tỷ đồng và MWG của Thế Giới Di Động được mua ròng gần 74 tỷ đồng.

Song song, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT, VPB của VPBank, VNM nhà Vinamilk… cũng được khối tự doanh mua vào mạnh, với mức giải ngân hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Tự doanh giải ngân tiền mua ròng loạt cổ phiếu lớn, nhưng bán ra mã STB (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, cổ phiếu STB của Sacombank lại bị bán mạnh, giá trị bán ra trong chỉ phiên hôm qua đã lên đến 55 tỷ đồng. Tự doanh mua vào 1,2 triệu cổ phiếu với giá trị 79,6 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 65.050 đồng/cổ phiếu; bán ra 2,1 triệu cổ phiếu với giá trị 134,2 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 64.521 đồng/cổ phiếu.

Phiên hôm qua, STB giảm mạnh xuống mức 63.000 đồng/cổ phiếu, sau khi tài liệu họp cổ đông được công bố với thông tin chú ý liên quan việc lùi thời gian tái cấu trúc.

Cụ thể, Sacombank cho biết trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Dù ghi nhận đã đạt được một số kết quả nhất định song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

Ngân hàng đánh giá tỷ lệ nợ xấu hiện vẫn ở mức cao, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình đã đề ra. Trên cơ sở đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể, Sacombank dự kiến đổi tên thành “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, tên đầy đủ bằng tiếng Anh là “Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank” và tên giao dịch, viết tắt bằng tiếng Anh được đổi thành “SACOMBANK”. Ngân hàng đồng thời xin ý kiến dời trụ sở về gần Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM.