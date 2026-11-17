Thị trường chứng khoán quay đầu điều chỉnh, áp lực giảm giá đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chốt phiên 17/11, chỉ số VN-Index giảm hơn 10 điểm, xuống mốc 1.727 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt dừng tại 247 điểm và 122,5 điểm. Thanh khoản ba sàn duy trì ở mức thấp, khoảng 16.200 tỷ đồng.

Trên toàn thị trường, số mã giảm chiếm ưu thế với 381 mã, trong đó 21 mã giảm sàn. Có 883 mã đứng giá, trong khi 241 mã tăng, gồm 15 mã tăng trần.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu VN30 giảm mạnh. Trong đó, FPT dẫn đầu đà giảm của nhóm khi mất hơn 2,2%, về mức 48.500 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm mã công nghệ này diễn ra trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng hơn 383 tỷ đồng trên sàn HoSE. Lực bán tiếp tục tập trung tại mã FPT với giá trị bán ròng gần 147 tỷ đồng.

Theo thống kê dữ liệu giao dịch, trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng hơn 33 triệu cổ phiếu FPT. Sang nửa đầu tháng 11, lượng bán ròng tiếp tục đạt gần 27 triệu đơn vị.

Như vậy, từ đầu quý IV đến hết phiên 17/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 60 triệu cổ phiếu FPT, với tổng giá trị hơn 3.100 tỷ đồng.

Nhà đầu tư bên bảng điện chứng khoán (Ảnh: DT).

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài phiên hôm nay mua ròng mạnh tại MSN với gần 147 tỷ đồng, mua ròng POW gần 54 tỷ đồng, HPG cũng được mua ròng 51 tỷ đồng.

Về nhóm ngành, xu hướng phân hóa diễn ra trên diện rộng, từ nhóm tài chính đến bất động sản, bán lẻ. Tại nhóm tài chính, trong khi STB, SHS tăng tốt trên 1%, một số mã cùng xanh điểm như HDB, MSB, VIX, VND, VCI... thì ngược lại LPB, BID, TCB, VPB, ACB... sụt giảm.

Với nhóm bất động sản, số lượng cổ phiếu tăng chiếm tỷ trọng nhỉnh hơn số giảm điểm. Tăng mạnh có KDH tăng gần 4%, CEO tăng gần 3%, còn DXG, DIG… tăng gần 2%. Ngược lại, NLG, KBC cùng các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup điều chỉnh.

Với mảng bán lẻ, MSN, MCH, DBC tăng điểm, trong khi VNM, BAF... đi lùi.

Nhóm cổ phiếu dầu khí kém tích cực khi nhiều mã như BSR, PVS, OIL… giảm 2-4%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới mất hơn 3%, do nguồn cung từ Trung Đông phục hồi. Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên giảm 3,4 USD (3,6%) xuống 92,44 USD/thùng, giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm 2,84 USD (3,2%) xuống 85,72 USD/thùng.

Chuyên gia Chứng khoán TPHCM (HSC) dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co, đặc biệt trong tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 11. Vùng 1.750-1.780 điểm là kháng cự quan trọng, còn 1.700-1.720 điểm là vùng hỗ trợ cần theo dõi.

Chuyên gia chỉ ra, sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ là yếu tố quan trọng để củng cố đà hồi phục.

Trước tình trạng dòng tiền còn dè dặt, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội mua đuổi, đồng thời chú trọng bảo vệ thành quả đầu tư.