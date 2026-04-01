T&T Group và TP Cần Thơ ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Ngày 31/3, tại TP Cần Thơ, Tập đoàn T&T Group và UBND TP Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực, như đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao; văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo; năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; tài chính; hàng không…

Góp phần đưa Cần Thơ thành cực tăng trưởng quốc gia

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ Cần Thơ nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế; đề xuất, hỗ trợ nguồn lực phục vụ công tác quy hoạch, làm cơ sở thu hút đầu tư.

Hai bên phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xem xét, đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn.

Phạm vi nghiên cứu, đề xuất tập trung vào các lĩnh vực: phát triển đô thị; logistics; công nghiệp; năng lượng; du lịch; thương mại - dịch vụ; nông nghiệp; thể thao và các lĩnh vực khác phù hợp định hướng phát triển của thành phố.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Cửu Long; ưu tiên nghiên cứu các dự án có tính chất động lực, tạo giá trị gia tăng cao.

Hợp tác cũng nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo việc làm, nâng cao năng lực tham gia phát triển kinh tế của cộng đồng; gắn phát triển bền vững với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Thỏa thuận khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại, giải pháp quản trị phù hợp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng sản phẩm - dịch vụ chủ lực; tạo động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Về định hướng dài hạn, trong lĩnh vực đô thị dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, trọng tâm là đề xuất quy hoạch Tổ hợp công nghiệp - logistics - khoa học đổi mới sáng tạo - đô thị hàng không (Aerotropolis Cần Thơ). Vị trí nghiên cứu dự kiến bao gồm sân bay mới và khu vực lân cận với quy mô khoảng 16.000-18.000ha.

Trong lĩnh vực văn hóa - thể thao - giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo, T&T Group đề xuất nghiên cứu phương án nâng cấp, khai thác sân vận động Cồn Cái Khế theo hình thức đối tác công - tư.

Đồng thời, T&T Group nghiên cứu, quy hoạch khu đào tạo nguồn nhân lực và trung tâm thể thao Olympic Cần Thơ quy mô khoảng 3.400ha, hướng tới trở thành trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và văn hóa, thể thao cấp vùng.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đề xuất lập quy hoạch, xây dựng đề án thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo, đóng vai trò đầu mối nghiên cứu, phát triển, quản lý và triển khai các dự án.

Trung tâm này đồng thời là nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển năng lượng sạch, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, hướng tới mục tiêu xuất khẩu điện quốc tế trong tương lai. Vị trí nghiên cứu tại các phường Vĩnh Châu, Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải.

Song song đó, hợp tác cũng mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao theo hướng số hóa, ứng dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến và giải pháp quản trị hiện đại; tổ chức sản xuất quy mô lớn gắn với chuỗi khép kín từ sản xuất - chế biến - logistics đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững.

Trong lĩnh vực tài chính, T&T Group nghiên cứu cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng số và tiện ích thanh toán phù hợp nhu cầu thực tế.

Trong lĩnh vực hàng không, T&T Group nghiên cứu cung cấp dịch vụ vận chuyển thương mại, đồng thời xem xét đề xuất mở một số đường bay quốc tế từ Cảng hàng không Cần Thơ nhằm thu hút khách du lịch, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Định hướng các dự án động lực, đẩy nhanh triển khai giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, T&T Group tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án ưu tiên trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị và năng lượng.

Trọng tâm là các dự án phát triển đô thị quy mô lớn, gồm Khu đô thị Võ Văn Kiệt - Khu 1, 2 (khoảng 500ha tại phường Bình Thủy); Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt - Khu 3 (khoảng 298ha tại các phường Bình Thủy, Long Tuyền); Khu đô thị Ô Môn (khoảng 210ha tại phường Phước Thới); Khu đô thị phức hợp Hưng Phú (khoảng 110ha tại phường Hưng Phú).

Đồng thời, T&T Group tổ chức nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn các phường Vĩnh Châu, Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải với quy mô công suất dự kiến khoảng 250MW.

Trên cơ sở các định hướng và danh mục dự án ưu tiên, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và lãnh đạo TP Cần Thơ đã chia sẻ về định hướng hợp tác và tổ chức triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group cho biết, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của TP Cần Thơ cũng như thế mạnh của tập đoàn, T&T Group mong muốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng thành phố từ công tác quy hoạch, đề xuất cơ chế đến thu hút đầu tư và triển khai dự án.

“T&T Group cam kết tham gia với cách tiếp cận bài bản, xuyên suốt từ nghiên cứu, đề xuất đến tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật và hướng tới mang lại hiệu quả thực chất. Mục tiêu không chỉ là triển khai dự án, mà là tạo ra các sản phẩm cụ thể, kết quả rõ ràng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố và khu vực”, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, TP Cần Thơ trân trọng và ghi nhận sự quan tâm, thiện chí hợp tác của Tập đoàn T&T Group. Thành phố kỳ vọng, năng lực, kinh nghiệm và phương thức tổ chức triển khai của T&T Group sẽ đóng góp tích cực cho quá trình nghiên cứu, khảo sát và đề xuất ý tưởng đầu tư trên địa bàn.

“Thành phố sẽ phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để Tập đoàn T&T tổ chức nghiên cứu, khảo sát tiếp cận thông tin và đề xuất dự án. UBND TP giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp, tổng hợp và liên hệ với các sở, ngành, địa phương có liên quan để hỗ trợ Tập đoàn T&T trong quá trình thực hiện”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, thỏa thuận hợp tác giữa TP Cần Thơ và Tập đoàn T&T mang tính hợp tác toàn diện, được xây dựng dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng, định hướng phát triển của thành phố.

Các nội dung hợp tác được xây dựng bài bản, bám sát quy hoạch, tạo cơ sở để hai bên thống nhất và đồng hành trong tổng thể phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và xa hơn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá, các dự án đề xuất đã được Tập đoàn T&T nghiên cứu kỹ, phân kỳ theo từng giai đoạn, trong đó có những nội dung có thể triển khai ngay, đặc biệt trong giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị ngay sau lễ ký kết, các bên cần tập trung triển khai để sớm hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất.

“Thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai; đồng thời đề nghị nhà đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu thật kỹ, lựa chọn các ưu tiên, đảm bảo đầu tư có hiệu quả, nhanh, triển khai được, theo đúng tinh thần mà Tổng bí thư đã quán triệt: Nói ít làm nhiều, sản phẩm thực chất...”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.