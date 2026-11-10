Đầu tháng 11, thông tin Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) hoàn tất nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), qua đó gián tiếp sở hữu 46,82% vốn Tập đoàn Thiên Long, thu hút sự chú ý của thị trường.

Nhiều thương hiệu Việt lần lượt chuyển giao cho đối tác ngoại

Theo kế hoạch, đối tác Nhật Bản sẽ chào mua công khai để nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp văn phòng phẩm Việt Nam lên tối đa 65,01% vốn, dự kiến đưa Thiên Long trở thành công ty con hợp nhất từ năm 2027. Nhà sáng lập Cô Gia Thọ cùng các thành viên gia đình đã gửi đơn từ nhiệm, dự kiến rời Hội đồng quản trị từ đầu năm sau nếu được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Thiên Long không phải cái tên xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Được thành lập từ năm 1981, doanh nghiệp do ông Cô Gia Thọ gây dựng đã trở thành một trong những nhà sản xuất văn phòng phẩm có thị phần lớn tại Việt Nam.

Những chiếc bút bi Thiên Long từng là vật dụng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và người lao động. Thông tin doanh nghiệp về tay nhà đầu tư Nhật Bản vì thế khiến không ít người tiếc nuối.

Trước Thiên Long, thị trường từng chứng kiến nhiều thương hiệu Việt nổi tiếng trong ngành hàng tiêu dùng được chuyển giao cho các tập đoàn đa quốc gia.

P/S vốn là thương hiệu kem đánh răng Việt Nam xuất hiện từ năm 1975, hình thành trên cơ sở sáp nhập hai hãng kem đánh răng Hynos và Kolperlon, do Xí nghiệp sản xuất kem đánh răng Phong Lan sản xuất.

Năm 1997, Unilever, tập đoàn đã vào Việt Nam từ năm 1995, lập liên doanh với doanh nghiệp trong nước để cùng khai thác nhãn hiệu P/S. Những năm sau đó, phía doanh nghiệp Việt rút hẳn khỏi liên doanh; tính chung các khoản, phía Việt Nam thu về khoảng 14 triệu USD. Từ đó, thương hiệu P/S thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của đối tác nước ngoài.

Từng chiếm khoảng 60% thị phần kem đánh răng trong nước, P/S là một trong những thương hiệu tiêu biểu cho làn sóng hợp tác, chuyển nhượng thương hiệu Việt cho các tập đoàn quốc tế trong giai đoạn mở cửa thị trường.

Bút bi Thiên Long là "sản phẩm quốc dân" với nhiều người Việt (Ảnh: DT).

Dạ Lan và cuộc đổi chủ gây tiếc nuối

Trong số những thương hiệu Việt chuyển giao cho doanh nghiệp ngoại, trường hợp của kem đánh răng Dạ Lan để lại nhiều tiếc nuối cho cả người sáng lập và cộng đồng người tiêu dùng chuộng hàng Việt.

Nhắc đến các thương hiệu kem đánh răng, người tiêu dùng ngày nay dễ dàng kể tên hàng loạt sản phẩm có tên nước ngoài. Thế nhưng cách đây hơn 30 năm, thị trường trong nước từng được dẫn dắt bởi những cái tên thuần Việt như P/S, Dạ Lan.

Hình ảnh “nụ cười anh Bảy Chà” trên hộp kem Hynos hay cụ già đẹp lão khoe hàm răng trắng sáng trên bao bì Dạ Lan từng in đậm trong ký ức nhiều thế hệ.

Ông Bùi Ngụ (65 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) vẫn nhớ những tuýp kem đánh răng Dạ Lan mà gia đình từng sử dụng khi ông còn trẻ. Sản phẩm được mua ở tiệm tạp hóa gần nhà; mỗi buổi sáng, ông chỉ được dùng một lượng nhỏ, cỡ hạt đậu đen.

Theo thời gian, tiệm tạp hóa không còn bán Dạ Lan, thay vào đó là những sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài. Dù đã nhiều năm trôi qua, ông Ngụ vẫn nhớ hương vị của loại kem đánh răng quen thuộc một thời.

Với những người thuộc thế hệ ông Ngụ, Dạ Lan không đơn thuần là một sản phẩm chăm sóc răng miệng mà còn là dấu ấn của hàng tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn thị trường bắt đầu mở cửa.

Ra đời tại TPHCM năm 1988, kem đánh răng Dạ Lan là kết quả hợp tác giữa Cơ sở sản xuất Sơn Hải (tiền thân của Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Sơn Hải sau này) và kỹ sư Lưu Trung Nghĩa, một chuyên gia trong ngành sản xuất kem đánh răng Việt Nam thời điểm đó.

Sản phẩm nhanh chóng tạo được chỗ đứng nhờ chất lượng tương đối tốt, hương vị riêng và giá bán phù hợp với khả năng chi tiêu của phần đông người dân. Hình ảnh cụ già có hàm răng trắng sáng trên bao bì cũng góp phần tạo nên dấu ấn nhận diện cho thương hiệu.

Không chỉ được tiêu thụ tại các đô thị lớn, Dạ Lan còn len lỏi đến nhiều vùng nông thôn, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Sản phẩm thậm chí được đưa sang Lào, Campuchia và một số tỉnh phía nam Trung Quốc.

Giai đoạn 1993-1994, Dạ Lan phát triển mạnh. Theo chia sẻ của nhà sáng lập, thương hiệu này có thời điểm chiếm gần 70% thị phần kem đánh răng cả nước và được xem là một trong những sản phẩm nội địa góp phần cạnh tranh với kem đánh răng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Số liệu thị phần giai đoạn này không thống nhất giữa các nguồn: một số tài liệu khác ghi nhận P/S chiếm khoảng 60-65%, Dạ Lan khoảng 30%. Dù theo cách tính nào, hai nhãn hiệu Việt khi đó gần như áp đảo thị trường kem đánh răng trong nước.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tập đoàn hóa mỹ phẩm đa quốc gia đã làm thay đổi cục diện thị trường. Năm 1995, Colgate-Palmolive đặt vấn đề liên doanh với Sơn Hải, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Dạ Lan.

Ban đầu, ông Trịnh Thành Nhơn, nhà sáng lập Dạ Lan, chưa muốn chuyển giao thương hiệu. Nhưng thông tin P/S được chuyển nhượng cho Unilever khiến ông phải cân nhắc lại tương lai của doanh nghiệp. Ông Nhơn từng chia sẻ việc cạnh tranh trực tiếp với những tập đoàn quốc tế có tiềm lực tài chính, công nghệ và hệ thống phân phối lớn không phải điều dễ dàng. Ông đưa Dạ Lan vào liên doanh với Colgate-Palmolive, giữ 30% vốn, với hy vọng đối tác sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu này.

Thế nhưng, kết quả diễn ra không như kỳ vọng. Sau khi liên doanh đi vào hoạt động, thương hiệu Dạ Lan chỉ tồn tại thêm một thời gian rồi dần bị thay thế bằng sản phẩm Colgate, trong khi liên doanh liên tục báo lỗ. Năm 1998, ông Nhơn bán nốt phần vốn còn lại cho đối tác; liên doanh chấm dứt và cái tên Dạ Lan vắng bóng trên thị trường. Phải đến năm 2009, ông mới đưa kem đánh răng Dạ Lan trở lại, khi thị trường phần lớn đã nằm trong tay các tập đoàn đa quốc gia.

Thị trường Việt Nam còn nhiều cơ hội mở rộng

Một trong những thương vụ gây chấn động trên sàn chứng khoán diễn ra cuối năm 2017, khi doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan chi gần 5 tỷ USD mua 53,59% cổ phần Sabeco trong đợt đấu giá vốn nhà nước. Mỗi cổ phiếu Sabeco được nhà đầu tư này trả 320.000 đồng, cao hơn thị giá khoảng 309.000 đồng/cổ phiếu, vốn đã thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường chứng khoán thời điểm đó.

Thị trường Việt Nam cũng ghi nhận nhiều thương vụ chuyển nhượng, mua bán cổ phần có yếu tố nước ngoài khác như Marico mua 85% cổ phần ICP, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu X-Men; bia Huda về tay Carlsberg; Tribeco về tay Uni-President...

Những thương vụ “bán mình” kể trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Báo cáo công bố hồi tháng 8 của I-GLOCAL, đơn vị tư vấn có nhiều hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, cho rằng trái ngược với tình trạng trầm lắng của hoạt động M&A xuyên biên giới hướng vào khu vực Đông Nam Á thời gian qua, Việt Nam vẫn duy trì sức hút đáng kể.

Theo I-GLOCAL, Việt Nam đang dần thoát khỏi vị thế cứ điểm sản xuất chi phí thấp truyền thống, chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lực lượng lao động trẻ, thị trường tiêu dùng mở rộng và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện là những yếu tố thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

Đặc biệt, hàng tiêu dùng và bán lẻ trở thành những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Với dân số hơn 100 triệu người và tầng lớp trung lưu gia tăng, thị trường Việt Nam mang lại cơ hội mở rộng đáng kể cho các tập đoàn quốc tế.

Điểm lại các thương vụ đáng chú ý, I-GLOCAL cho rằng việc Kokuyo mua lại tới 65% cổ phần Thiên Long giúp tập đoàn Nhật Bản nhanh chóng tiếp cận vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực văn phòng phẩm tại Việt Nam, đồng thời sở hữu nền tảng phân phối đã được mở rộng trên thị trường ASEAN.

Số liệu của Grant Thornton cho thấy tổng giá trị M&A Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,8 tỷ USD, thấp hơn mức khoảng 5,56 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, năm 2025, Việt Nam ghi nhận 367 giao dịch M&A với tổng giá trị công bố khoảng 8,72 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước. Nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 53,6% tổng giá trị giao dịch được công bố.

Thực tế, theo các chuyên gia, M&A không đơn thuần là câu chuyện doanh nghiệp Việt mất đi quyền sở hữu khi có nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Những thương vụ thành công có thể mang lại nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, khi tỷ lệ sở hữu của đối tác ngoại vượt ngưỡng chi phối, quyền quyết định chiến lược và tương lai thương hiệu cũng có thể thay đổi.

(Còn tiếp)