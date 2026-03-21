Trước khi nhận bão 1 sao, Grab kiếm được bao nhiêu tiền tại Việt Nam?

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 18/3, đại diện Grab Việt Nam đã lên tiếng phản hồi liên quan vụ việc một tài xế đăng tải clip chứa hình ảnh và thông tin cá nhân của khách hàng lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/3, Grab tiếp nhận phản ánh từ tài khoản Đ.L về việc dữ liệu hành khách bị phát tán. Qua xác minh, doanh nghiệp xác định tài xế đã tự ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin ngoài mục đích cung cấp dịch vụ, vi phạm quy định nội bộ cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Grab, đơn vị đã yêu cầu tài xế chấm dứt hành vi vi phạm nhưng không nhận được sự hợp tác. Do đó, đến ngày 16/3, nền tảng này đã quyết định ngừng vĩnh viễn quyền truy cập ứng dụng đối với tài xế liên quan. Đối với khách hàng, Grab cho biết đã ghi nhận tài khoản để theo dõi, đồng thời khuyến nghị các bên ứng xử văn minh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngay sau phản hồi từ phía doanh nghiệp, làn sóng bức xúc của người dùng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Trên trang Facebook chính thức của Grab, bài đăng mới nhất ghi nhận hơn 600 lượt bày tỏ phẫn nộ, trong khi phần bình luận đã được ẩn.

Trước sự cố này, Grab được biết đến là một trong những nền tảng gọi xe công nghệ hoạt động sớm tại Việt Nam, từng chiếm thị phần lớn và bỏ xa các đối thủ. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp dần đánh mất lợi thế trước sự cạnh tranh của các nền tảng nội địa như Be hay Xanh SM.

Dù vậy, trong bối cảnh công nghệ phát triển và thói quen tiêu dùng, đi lại của người trẻ thay đổi, doanh thu của Grab tại Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, doanh thu của Grab tại Việt Nam đạt 255 triệu USD (tương đương khoảng 6.710 tỷ đồng). Con số này tăng đều qua các năm, từ mức 185 triệu USD năm 2023 (khoảng 4.868 tỷ đồng) lên 228 triệu USD năm 2024 (khoảng 5.999 tỷ đồng).

Năm 2023 cũng là lần đầu tiên Grab công bố doanh thu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô doanh thu tại đây vẫn còn khiêm tốn so với các thị trường lớn trong khu vực như Malaysia, Singapore hay Indonesia, và liên tục xếp cuối trong nhóm các thị trường trọng điểm của doanh nghiệp.