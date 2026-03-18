Trước khi ngân hàng ngoại HSBC xuất hiện, ai đang nắm cổ phần Vingroup?

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu gần 49 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup cho The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC).

Tạm tính theo thị giá ngày 16/3, giá trị lô cổ phiếu chuyển nhượng ước đạt khoảng 7.151 tỷ đồng. HSBC là một trong những tổ chức tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, đồng thời từng tham gia nhiều thương vụ liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup. Việc chuyển đổi sang cổ phần VIC của ngân hàng ngoại này gây chú ý.

Vingroup là tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam, theo đó cổ phần công ty hiện được nắm giữ bởi loạt “tay to” ngoại. Đặc biệt năm 2025, khi cổ phiếu biến động khó lường, hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân rời đi, thì các quỹ đầu tư tỷ đô lại liên tục gia tăng tỷ trọng.

Báo cáo danh mục đầu tư giai đoạn cuối năm 2025 từ các tổ chức tài chính lớn cho thấy sự hiện diện dày đặc của nhóm quỹ ngoại tại Vingroup.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh trong năm 2025, cùng với sự xuất hiện dày đặc của các quỹ ngoại (Ảnh: VNDStock).

Dragon Capital và ETF tăng mua, nắm hàng chục triệu cổ phiếu VIC

Theo báo cáo của Vietnam Enterprise Investments (VEIL), tính đến cuối tháng 11, VIC là khoản đầu tư lớn nhất của quỹ với tỷ trọng 8,3% trên tổng NAV (Net Asset Value - tổng tài sản ròng). Khối lượng nắm giữ của VEIL là khoảng 15,2 triệu cổ phiếu VIC, là quỹ đầu tư nắm giữ số cổ phần lớn nhất hiện nay.

Một quỹ lớn khác thuộc Dragon Capital là Quỹ Đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS) giai đoạn cuối năm qua cũng ghi nhận VIC đứng đầu trong danh mục với tỷ trọng 12% NAV, tương đương giá trị 658 tỷ đồng.

Quỹ khác là KIM Vietnam Growth Fund (UCITS), mã VIC cuối năm qua đứng đầu danh mục quỹ với tỷ trọng 8,6% NAV, tương đương giá trị 4,06 triệu USD.

Các quỹ cùng nhóm có quy mô lớn hơn là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KIM Vietnam Growth Fund - Korea cũng ghi nhận VIC đứng đầu danh mục vào cuối tháng 9.

Đối với nhóm quỹ thụ động ETF, VanEck Vietnam ETF là quỹ đầu tư đang sở hữu nhiều nhất cổ phiếu VIC với hơn 8,6 triệu cổ phiếu. Báo cáo cuối tháng 11 ghi nhận VIC chiếm tỷ trọng lớn nhất 15,49% NAV, tương đương 88,8 triệu USD.

Cấu trúc sở hữu vẫn tập trung

Dù gia tăng hiện diện trong cơ cấu vốn Vingroup, song tỷ lệ các quỹ nắm giữ thực tế chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng quy mô vốn hóa của công ty này.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100% vào đầu tháng 12, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của tập đoàn này đã chạm mốc 7,7 tỷ đơn vị. Do đó, ngay cả khoản đầu tư lớn nhất của VEIL cũng chỉ chiếm chưa đầy 0,2% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cấu trúc sở hữu của Vingroup hiện nay vẫn mang tính chất tập trung cao độ vào nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng.

Hiện, ông Vượng cùng các pháp nhân liên quan như GSM, VinEnergo và VinSpeed đang kiểm soát khoảng 58% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, các thành viên gia đình như bà Phạm Thu Hương (vợ) và ông Phạm Nhật Quân Anh (con trai) cũng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể.