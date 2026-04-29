Trước giờ G: Lãi suất Fed đứng im, thị trường nín thở chờ "biến số"

Chỉ còn ít giờ nữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất.

Tuy nhiên, giới đầu tư gần như đã “đọc trước kết quả”. Thị trường hiện định giá tới 100% khả năng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn, khiến kỳ họp lần này gần như không còn yếu tố bất ngờ.

Theo Reuters, Fed nhiều khả năng tiếp tục duy trì lãi suất qua đêm trong vùng 3,5-3,75% - mức đã được giữ ổn định từ tháng 12 năm ngoái. Động thái này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của ngân hàng Trung ương trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều sức ép, đặc biệt khi lạm phát liên tục vượt xa mục tiêu 2% suốt nhiều năm qua.

Chỉ còn vài giờ nữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chính thức công bố quyết định lãi suất mới nhất (Ảnh: MW).

Nguyên nhân lớn nhất khiến bài toán lạm phát trở nên nan giải đến từ những cú sốc bên ngoài. Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, các tuyến hàng hải quan trọng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc Mỹ ngăn tàu Iran rời eo biển Hormuz và Tehran hạn chế các tàu khác đi qua tuyến đường này đã tạo ra sự gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Hệ quả là giá dầu Brent đã tăng vọt khoảng 50% kể từ khi chiến sự bắt đầu, chạm ngưỡng 100 USD/thùng. Tại Mỹ, giá xăng trung bình cũng tăng trở lại mức 4,18 USD/gallon, đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua.

Chia sẻ với CNBC, chuyên gia kinh tế Roger Ferguson, cựu Phó Chủ tịch Fed, nhận định: "Xét theo hai nhiệm vụ kép, thị trường lao động vẫn tương đối ổn định. Nhưng với lạm phát, mức 3% hiện tại khá cứng đầu và Fed vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Họ sẽ giữ nguyên lập trường thêm một thời gian để xem mọi thứ diễn biến ra sao".

Đồng quan điểm, chuyên gia David Mericle từ Goldman Sachs dự báo tuyên bố sau cuộc họp sẽ ghi nhận các tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và số liệu lạm phát cao, nhưng tuyệt đối không thay đổi định hướng chính sách hiện tại.

Kịch bản đảo chiều

Sự dai dẳng của lạm phát đang làm thay đổi hoàn toàn kỳ vọng của thị trường tài chính. Từng được kỳ vọng sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, Fed giờ đây đang đẩy giới đầu tư vào một kịch bản khắc nghiệt hơn: Cơ quan này có thể phát tín hiệu tăng chi phí đi vay.

Triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ đã suy giảm rõ rệt. Trên thị trường trái phiếu, các nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng Fed sẽ không thể hạ lãi suất ít nhất cho đến giữa năm 2027. Đây là một sự dịch chuyển lớn về mặt tâm lý, tác động trực tiếp đến kế hoạch huy động vốn của các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Thống đốc Fed Christopher Waller thừa nhận cơ quan này đang đối mặt với một tình huống "rất phức tạp". Ông cảnh báo rằng giá năng lượng càng duy trì ở mức cao, khả năng lạm phát lan rộng sang nhiều loại hàng hóa và dịch vụ càng lớn.

Thậm chí, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, còn đưa ra lời cảnh báo đanh thép hơn. "Rủi ro mất neo kỳ vọng lạm phát sẽ trở nên đáng kể nếu giá dầu duy trì cao trong thời gian dài. Lúc đó có thể phù hợp để tăng lãi suất", ông Musalem nhấn mạnh với Reuters.

Ngay cả Thống đốc Stephen Miran, một người từng ủng hộ mạnh mẽ việc hạ lãi suất, gần đây cũng thừa nhận đang cân nhắc làm chậm tốc độ cắt giảm do triển vọng lạm phát kém thuận lợi. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế từ Bank of America dự báo Chủ tịch Powell nhiều khả năng sẽ thể hiện lập trường "diều hâu" cứng rắn trong cuộc họp báo đêm nay.

Lời chia tay lịch sử và chiếc ghế nóng tại Fed

Bên cạnh bài toán chính sách tiền tệ, cuộc họp tuần này còn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây rất có thể là lần cuối cùng ông Jerome Powell điều hành trên cương vị Chủ tịch Fed. Nhiệm kỳ 8 năm lãnh đạo của ông dự kiến kết thúc vào ngày 15/5 tới.

Người kế nhiệm được chỉ định, Kevin Warsh, dường như đã sẵn sàng tiếp quản vị trí này. Rào cản chính trị lớn nhất đã được tháo gỡ khi Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc cải tạo trụ sở Fed tại Washington - một vấn đề từng khiến Thượng viện đe dọa trì hoãn việc phê chuẩn ông Warsh.

Ông Jerry Tempelman, cựu chuyên gia phân tích cấp cao tại Fed New York, nhận định: "Với khả năng rất cao Kevin Warsh sẽ sớm trở thành Chủ tịch Fed, toàn bộ ngôn ngữ xung quanh cuộc họp báo lần này có lẽ sẽ bớt quan trọng hơn. Nó có thể giống một bài diễn văn chia tay hơn là một chỉ dẫn về chính sách tương lai".

Tuy nhiên, tương lai của ông Jerome Powell vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Theo thông lệ, các Chủ tịch Fed thường rời khỏi Hội đồng Thống đốc khi kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng với Powell, cánh cửa ở lại đến tháng 1/2028 vẫn rộng mở.

Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là phép thử trực diện đối với tính độc lập của Fed, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích người đứng đầu ngân hàng Trung ương vì chậm hạ lãi suất.