PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) chia sẻ với phóng viên Dân trí về những chuyển động mới nhất của trung tâm này, sau loạt hoạt động tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 vừa qua.

VIFC-HCMC đã kết nạp 10 thành viên đầu tiên, đâu là những bước tiếp theo để các giao dịch thực sự được triển khai?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

- Trong Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) vừa qua, VIFC-HCMC đã kết nạp 10 thành viên đầu tiên. Đây là các công ty holding (là doanh nghiệp có chức năng nắm giữ, quản lý vốn góp và cổ phần tại các doanh nghiệp khác, qua đó quản lý danh mục đầu tư và điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp) có những dự án cụ thể để đầu tư vào TPHCM và cả nước.

VIFC-HCMC tính nghiên cứu phát hành trái phiếu bằng yên Nhật Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, (VIFC-HCMC) đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) và Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUMSS) tại Tokyo, trao đổi về khả năng hỗ trợ hoạt động phát hành trái phiếu thông qua VIFC-HCMC. Tại các buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi về phương thức huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, trong đó có phát hành trái phiếu quốc tế; kinh nghiệm của định chế tài chính Nhật Bản trong việc hỗ trợ các quốc gia tiếp cận và thu hút nguồn vốn quốc tế. Đáng chú ý, thông qua trao đổi với MUFG và MUMSS, các bên đã thảo luận về khả năng tiếp cận nguồn vốn từ thị trường Nhật Bản thông qua phát hành trái phiếu bằng đồng yên, hướng đến nhóm nhà đầu tư Nhật Bản, với kỳ hạn dự kiến từ 5-10 năm và mức lãi suất tham khảo khoảng 3%. Hồi cuối tháng 10, Hội đồng nhân dân TPHCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 76/2026/NQ-HĐND quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo cơ sở để thành phố nghiên cứu, chuẩn bị các phương án huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

Hiện nay, chúng tôi đang chờ cấp phép thành lập các ngân hàng, với 9 ngân hàng dự kiến hiện diện. Phải có ngân hàng thì các thành viên mới có thể mở tài khoản, chuyển tiền và thực hiện những giao dịch cụ thể ở đây. Trong thời gian chờ đợi, VIFC-HCMC đang kiến nghị Trung ương cho phép sử dụng tài khoản tạm để doanh nghiệp có thể chuyển tiền vào và triển khai những giao dịch đầu tiên.

Về khung pháp lý, trung tâm đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị sang giai đoạn hành động; bắt đầu đón nhận những dòng vốn đầu tiên và xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Bốn nhóm sản phẩm được ưu tiên ban đầu gồm trái phiếu, quỹ đầu tư, fintech và sở giao dịch hàng hóa.

Trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của hệ thống ngân hàng đã vượt 140%, mặt bằng lãi suất trong nước còn tương đối cao, VIFC-HCMC có thể giải quyết bài toán vốn cho nền kinh tế thế nào?

- Dòng vốn trong nước đang chịu nhiều áp lực, từ nhu cầu đầu tư công tới khả năng cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, cần mở thêm những kênh huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn quốc tế. Trung tâm tài chính quốc tế được thành lập với kỳ vọng trở thành một trong những kênh giúp giảm áp lực huy động vốn của nền kinh tế, chia sẻ với kênh tín dụng ngân hàng và góp phần cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM và cả nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là thu hút vốn vào mà phải làm sao đưa được nguồn vốn đó đến với doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Phải làm sao để trung tâm không trở thành một “ốc đảo” - nơi các định chế tài chính giao dịch với nhau nhưng không tạo ra tác động thực chất đối với nền kinh tế. Bởi nếu trung tâm chỉ có một số thành viên hoạt động với nhau thì chắc chắn không thể hình thành một thị trường đúng nghĩa. Khi đó, VIFC-HCMC cũng không đạt được mục tiêu trở thành cửa ngõ huy động vốn cho phần còn lại của Việt Nam.

Giải pháp lúc này là gì, thưa ông?

- TPHCM đang gấp rút xây dựng những cơ chế và kênh dẫn vốn để kết nối VIFC-HCMC với nền kinh tế thực. Cụ thể, Nghị quyết của HĐND TPHCM đã được thông qua về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Theo đó, thành phố được phép phát hành trái phiếu quốc tế thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một kênh để dẫn vốn vào nền kinh tế.

Khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

VIFC-HCMC cũng ra mắt Fintech Hub vào tháng 4 vừa qua và thu hút khoảng hơn 20 công ty fintech trong và ngoài nước. Một số công ty fintech lớn trên thế giới cũng đã hiện diện tại đây, dù chưa trở thành thành viên chính thức. Mục tiêu là kết nối nguồn vốn, công nghệ và dịch vụ tài chính quốc tế với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì để các hoạt động chỉ diễn ra trong phạm vi nội bộ trung tâm.

VIFC-HCMC cũng đang triển khai các chương trình thí điểm thanh toán xuyên biên giới phục vụ khách du lịch quốc tế khi đến TPHCM. Hoạt động này kết hợp với Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 do UBND TPHCM triển khai đẩy mạnh tiêu dùng, kinh tế số và thanh toán số từ nay tớiTết Nguyên đán. Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên mà trung tâm đang triển khai.

Được biết, VIFC-HCMC cũng nghiên cứu cơ chế thí điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) thông qua các sàn thương mại điện tử?

- Có một thực tế, Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ huy động vốn cho doanh nghiệp lớn. Việt Nam có tới 98% doanh nghiệp là SME, khó tiếp cận nguồn vốn, kể cả ở thị trường trong nước. Vì vậy, chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp huy động nguồn vốn quốc tế nhưng có thể dành cho cả doanh nghiệp SME bên cạnh các tập đoàn lớn.

Một hướng đang được nghiên cứu là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cho phép các sàn thương mại điện tử tham gia cho vay đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động trên nền tảng của họ. Trên thế giới, mô hình sàn thương mại điện tử đóng vai trò là người cho vay đã khá phổ biến, bởi họ có dữ liệu và nguồn lực tài chính để thực hiện hoạt động này.

Kiểm đếm VND tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mô hình này có gì khác biệt so với hoạt động cho vay truyền thống của ngân hàng? Dữ liệu và dòng tiền có thể thay thế yêu cầu tài sản bảo đảm?

- Doanh nghiệp SME muốn vay vốn ngân hàng thường phải có tài sản bảo đảm. Các ngân hàng rất khó cho vay nếu chỉ dựa trên dòng tiền mà doanh nghiệp không có tài sản thế chấp. Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử có đầy đủ dữ liệu về hoạt động kinh doanh và khách hàng. Họ có thể đánh giá khả năng trả nợ dựa trên dòng tiền giao dịch của người bán.

Qua trao đổi với một số sàn, tôi được biết mô hình này đã phổ biến ở nhiều quốc gia. Tỷ lệ nợ xấu mà họ ghi nhận tại những thị trường đó hiện dưới 1%. Đây là con số rất ấn tượng, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng, dù họ cho vay tín chấp hoàn toàn và dựa trên dòng tiền.

Tất nhiên, để triển khai tại Việt Nam, mô hình đòi hỏi khung pháp lý và cơ chế sandbox phù hợp; phải nghiên cứu rất kỹ để bảo đảm an toàn.

Hiện nay, chúng tôi đang trong quá trình làm việc, thuyết phục các sàn thương mại điện tử. Việc xây dựng những cơ chế này tương đối khó và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu thành công, đây sẽ là một kênh mới giúp doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh tiếp cận vốn.

VIFC-HCMC được định hướng trở thành cơ quan kết nối và điều hướng vốn quốc tế vào những ngành có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, tài chính số... Dòng vốn phải gắn với nghiên cứu và phát triển, đào tạo kỹ sư, hợp tác công nghệ và nâng cấp nhà cung ứng Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ công nghệ và xây dựng những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Xin cám ơn ông!