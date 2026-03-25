Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM sẽ giải bài toán khó cho nông dân Việt?

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đã chính thức ra mắt ngày 11/2. Việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế được đánh giá là một cơ hội đặc biệt to lớn đối với Việt Nam, nhưng thành công của mô hình phụ thuộc vào việc xây dựng đúng nền tảng ngay từ đầu.

Cần tạo được “sân chơi” chấp nhận thông lệ quốc tế

Dưới góc nhìn đối tác ngoại, chia sẻ tại “Hội thảo mở Anh - Việt về trung tâm tài chính quốc tế 2026” chiều ngày 25/3 tại TPHCM, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM, nhấn mạnh một trung tâm tài chính quốc tế thực sự cạnh tranh dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: một khuôn khổ pháp lý vững chắc, khuôn khổ quản lý đáng tin cậy và độc lập và các dịch vụ thị trường tinh vi cho phép giao dịch và huy động vốn.

Khi 3 yếu tố này được đồng bộ, trung tâm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao và định vị Việt Nam như một trung tâm năng động, đáng tin cậy trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Về phía bên tham gia tổ chức, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, chia sẻ, một hệ thống hạ tầng thị trường tài chính vận hành hiệu quả là nền tảng thiết yếu nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thu hút nguồn vốn trung và dài hạn.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB, kiến nghị để phát triển được VIFC-HCMC thì trước hết cần phải tạo ra một sân chơi phù hợp cho nhà đầu tư ngoại, đặc biệt là phải biết chấp nhận thông lệ quốc tế. Khi tạo được cuộc chơi rồi, thì yếu tố quan trọng thứ hai là khâu quản lý, giám sát việc thực thi phải nghiêm túc để đảm bảo tính minh bạch, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh thành phố đang nỗ lực không ngừng để góp phần phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) trở thành một trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực.

VIFC-HCMC cũng như Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ bao gồm thị trường phái sinh hàng hóa, và trong giao dịch phái sinh hàng hóa này, các nhóm hàng được giao dịch rộng rãi sẽ bao gồm nông sản.

Các chuyên gia trong phiên thảo luận đặc biệt nhấn mạnh về sàn hàng hóa phái sinh. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), kỳ vọng khi xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, nông dân và nông nghiệp sẽ được thuận lợi hơn.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo (Ảnh: BTC).

“Bệ phóng” cho nông sản và người nông dân Việt

Ông Linh cho biết hàng hóa phái sinh là loại giao dịch có thỏa thuận mua bán ở thời điểm hiện tại với mức giá hiện tại, nhưng việc giao hàng sẽ diễn ra trong tương lai. Ví dụ, người trồng cà phê và hồ tiêu hiện nay chưa tới mùa thu hoạch nhưng có thể ký ngay hợp đồng bán với giá kỳ vọng, và sẽ giao hàng khi tới mùa thu hoạch.

“Việt Nam nổi tiếng với nhiều loại nông sản, ví dụ Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới (sau Brazil), riêng dòng cà phê robusta chúng ta là số một…. nhưng sau bao nhiêu năm nông dân vẫn nghèo. Lý do là chúng ta còn phụ thuộc vào đầu ra, đặc biệt khi thị trường Trung Quốc mà thay đổi đơn hàng, không mua nữa thì nông dân rơi vào khủng hoảng", ông nói.

Theo đó, ông Linh khẳng định chủ trương của Bộ là sàn hàng hóa mục tiêu chính sẽ giải quyết đầu ra cho nông sản, thúc đẩy bán hàng thật. “Nếu các vị muốn mua bán để làm giá thì mời qua thị trường chứng khoán”, ông nói.